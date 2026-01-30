Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”

Băsescu spune că Nicușor Dan nu trebuie să țină cont de PSD și PNL la șefia SRI și SIE

„Aici, președintele n-ar trebui să facă concesii. Până la urmă, legea în cazul serviciilor și Constituția spun că președintele desemnează și șefii celor două servicii, desemnează și procurorii. Asta e în lege. Nu văd motivul pentru care președintele ar ceda și nu și-ar mai exercita aceste prerogative. Păi, povestea asta fac eu concurs? Faci tu concurs, dar vezi că președintele are dreptul, dat prin lege, să numească”, a afirmat Traian Băsescu.

El a precizat că, potrivit legii, președintele este cel care face nominalizările, apoi trimite propunerile la Parlament. „Dacă trec, bine. Dacă nu, are generali suficienți la SRI cu care să facă să meargă. Nu s-a dărâmat România. Deci, nu aș ceda acest drept al președintelui”, a conchis Băsescu, fost președinte în perioada 2004-2014.

Nicușor Dan s-a gândit și la varianta ca șefii SRI și SIE să fie din afara politicii, dar s-a răzgândit

Amintim că numirea noilor directori SRI și SIE trebuie discutată de către președintele Nicușor Dan împreună cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la pachet cu desemnarea șefilor marilor parchete, inclusiv DNA, au declarat pe 6 ianuarie surse din Administrația Prezidențială pentru Libertatea.

Potrivit informațiilor Libertatea, șeful statului își dorește să numească el un nou șef la DNA, instituție condusă acum de Marius Voineag.

Nicușor Dan nu a exclus la începutul anului ca la șefia Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe să fie persoane politice, după cum a relatat Libertatea, apoi s-a răzgândit.

„Și șefia SRI este esențială pentru președintele Nicușor Dan, care nu mai exclude un politician la șefia Serviciului Român de Informații”, au precizat la începutul anului sursele citate pentru Libertatea.

Însă, pe 29 ianuarie, Nicușor Dan s-a răzgândit și a anunțat că își dorește din nou ca viitorii șefi de servicii secrete să fie din afara politicii: „Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibraţi, pentru că sunt nişte zone sensibile. Deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Postul de șef al SRI e liber de 3 ani, Vlase va fi schimbat de la SIE, iar Pahonțu va rămâne după 20 de ani la șefia SPP

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Amintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase.

Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Cel mai probabil, Pahonțu va conduce în continuare SPP, potrivit informațiilor Libertatea.

Mai amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.