Ce trei hoți au furat 2,2 milioane de euro în doar câteva secunde

Jaful care a șocat Japonia a avut loc joi seara, în jurul orei 21.30 în fața gării Ueno. Stația de tren este una extrem de aglomerată și frecventată în special de turiști. Totuși, cei trei hoți au reușit să fure suma colosală în doar câteva secunde, fără ca nimeni să-i remarce.

În timpul incidentului, cei trei hoți au folosit sprayuri cu piper și apoi au sustras bagajele pline cu bani de la un grup de cinci cetățeni chinezi și japonezi, relatează portalul de știri Channel News Asia.

Victimele încercau să pună valizele pline cu bani într-o mașină când au fost atacate de hoți

Cele cinci persoane aveau cele 2,2 milioane de euro în valize pe care ar fi încercat să le bage într-o mașină, chiar în momentul atacului. Potrivit poliției metropolitane din Tokyo, citată de AFP, victimele încercau să plaseze valizele cu aproximativ 420 milioane de yeni (2,2 milioane de euro) într-un vehicul.

Autorităților nu le este clar de ce grupul transporta o sumă atât de mare de bani cash. „Nu este clar de ce grupul transporta această sumă”, a declarat un purtător de cuvânt.

Ce ar fi vrut să facă grupul cu valizele pline cu bani

Conform Fuji Television, banii urmau să fie livrați la stații de schimb valutar, iar autoritățile investighează circumstanțele exacte.

Într-un incident separat, vineri dimineață, 30 ianuarie, un bărbat care transporta 190 milioane de yeni a fost atacat cu spray cu piper de trei indivizi într-o parcare de la Aeroportul Haneda, Tokyo, conform TBS. Poliția investighează o posibilă legătură între cele două atacuri, ambele neobișnuite pentru o metropolă recunoscută pentru siguranța sa.

De ce este considerat Tokyo un oraș sigur

Conform datelor oficiale și clasamentelor internaționale, Tokyo este considerat unul dintre cele mai sigure orașe din lume. Acest lucru se datorează mai multor factori măsurați constant de organizații precum Economist Intelligence Unit (Safe Cities Index) și Global Peace Index.

Motivele pentru care Tokyo este considerat sigur:

Rata criminalității scăzute: Statisticile poliției japoneze arată că infracțiunile cu violență sunt foarte rare în comparație cu alte capitale mari.

Prezența poliției: Există o rețea densă de mici posturi de poliție numite Koban, situate la aproape fiecare colț de stradă și în gări, care asigură intervenția rapidă.

Cultura respectării regulilor: Japonia are o rată mare de recuperare a obiectelor pierdute. Este ceva obișnuit ca portofelele uitate în locuri publice să fie predate la poliție cu tot cu bani.

Controlul armelor: Legile privind posesia armelor de foc sunt extrem de stricte, ceea ce face ca atacurile armate să fie aproape inexistente.

În 2023, Tokyo a devenit atât de aglomerat, încât autoritățile au început să plătească pentru a-i convinge pe oameni să părăsească orașul. Familiile din zona metropolitană puteau primi chiar și 7.200 de euro ca să părăsească orașul.