Puțină lume mai știe că Magda Pălimariu, mama unui băiețel, a mai fost căsătorită înainte. Viața i-a oferit și momente dificile, însă vedeta PRO TV, astăzi mamă și soție fericită, a ales să privească înainte și să nu lase dezamăgirile să-i închidă inima. Întrebată dacă i-a fost teamă de a doua căsătorie, Magda a fost sinceră.

magda palimariu si baietelul ei 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Dacă mi-ar fi fost teamă, probabil nu aș mai fi făcut acest pas. Desigur că apare dezamăgirea, pentru că, atunci când te căsătorești, îți dorești să dureze tot restul vieții. Dar asta nu m-a făcut să-mi pierd speranța, cu atât mai mult cu cât simt că am atâta dragoste de dăruit.

În același timp, îmi dau seama că există oameni care, în urma dezamăgirilor în dragoste, se închid în ei, își ridică ziduri peste ziduri, ajung să fie dezamăgiți de viață în general și intră astfel într-un cerc vicios. Iar singura șansă de ieșire este – culmea! – tot dragostea. Eu mi-am dorit să rămân cu încredere și cu inima deschisă”, a spus Magda Pălimariu pentru revista VIVA!

De asemenea, vedeta PRO TV a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor după divorț.

„Nu este o experiență ușoară pentru nimeni, însă am învățat că doar cu iubire ai puterea să o iei de la capăt”, spune vedeta.

Atunci când a fost întrebată care crede că sunt primele semne ale toxicității în cuplu și când ar trebui să punem „stop”, Magda a spus sincer că nu este în măsură să dea sfaturi.

„Sunt multe semne, însă nu sunt eu în măsură să dau sfaturi. Dar, cu siguranță, nicio femeie nu merită să fie tratată într-un mod abuziv de partener”, a încheiat Magda Pălimariu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce s-a aflat acum despre moartea concurentei de la Chefi la cuțite! Mărturia care dă totul peste cap: "În accident ar fi murit și..." La scurt timp și Irina Fodor a reacționat: „Am încremenit…". Detalii zguduitoare, care adâncesc tragedia
Viva.ro
Șocant ce s-a aflat acum despre moartea concurentei de la Chefi la cuțite! Mărturia care dă totul peste cap: "În accident ar fi murit și..." La scurt timp și Irina Fodor a reacționat: „Am încremenit…". Detalii zguduitoare, care adâncesc tragedia
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Mesajul enigmatic al Sarei Carbonero, după cumpăna nouă a vieții: „Singurătatea mea ar trebui să aibă aripi!”
GSP.RO
Mesajul enigmatic al Sarei Carbonero, după cumpăna nouă a vieții: „Singurătatea mea ar trebui să aibă aripi!”
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Parteneri
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Libertateapentrufemei.ro
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Ultima oră! Curg reacțiile după moartea concurentei de la "Chefi la cuțite". Irina Fodor este în șoc: "Am încremenit". Ce a declarat chef Ștefan Popescu în urmă cu puțin timp
Avantaje.ro
Ultima oră! Curg reacțiile după moartea concurentei de la "Chefi la cuțite". Irina Fodor este în șoc: "Am încremenit". Ce a declarat chef Ștefan Popescu în urmă cu puțin timp
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Ce este Chikungunya și cum se transmite
Știri România 12:03
Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Ce este Chikungunya și cum se transmite
Cătălin Cherecheș „forțează” poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi”
Exclusiv
Știri România 10:00
Cătălin Cherecheș „forțează” poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi”
Parteneri
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit motivele rupturii. Exclusiv
Fanatik.ro
Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit motivele rupturii. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cum să slăbești la început de an. Sfatul pe care îl are Carmen Brumă: „Instrument foarte bun”
Stiri Mondene 11:50
Cum să slăbești la început de an. Sfatul pe care îl are Carmen Brumă: „Instrument foarte bun”
Alimentele la care a renunțat Crina Abrudan pentru o siluetă impecabilă, la 47 de ani. „Toată lumea mă întreabă, de ani buni, cum mă mențin”
Stiri Mondene 11:39
Alimentele la care a renunțat Crina Abrudan pentru o siluetă impecabilă, la 47 de ani. „Toată lumea mă întreabă, de ani buni, cum mă mențin”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cea mai înzăpezită țară din lume, unde nămeţii sar de 10 m. Oamenii sapă tuneluri ca să poată ieși din case
ObservatorNews.ro
Cea mai înzăpezită țară din lume, unde nămeţii sar de 10 m. Oamenii sapă tuneluri ca să poată ieși din case
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
GSP.ro
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
BREAKING NEWS Tal Berkovich, concurentă la un show culinar, s-a stins din viață din cauza unui eveniment rutier
KanalD.ro
BREAKING NEWS Tal Berkovich, concurentă la un show culinar, s-a stins din viață din cauza unui eveniment rutier

Politic

Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Politică 11:26
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Politică 10:16
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Salariul uluitor al lui Ederson, dezvăluit de Mihai Stoica! Managerul campioanei, intervenţie în forţă după FCSB – Fenerbahce: „Se pare că avem antrenori!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul uluitor al lui Ederson, dezvăluit de Mihai Stoica! Managerul campioanei, intervenţie în forţă după FCSB – Fenerbahce: „Se pare că avem antrenori!”. Exclusiv
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool