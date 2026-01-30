Puțină lume mai știe că Magda Pălimariu, mama unui băiețel, a mai fost căsătorită înainte. Viața i-a oferit și momente dificile, însă vedeta PRO TV, astăzi mamă și soție fericită, a ales să privească înainte și să nu lase dezamăgirile să-i închidă inima. Întrebată dacă i-a fost teamă de a doua căsătorie, Magda a fost sinceră.

„Dacă mi-ar fi fost teamă, probabil nu aș mai fi făcut acest pas. Desigur că apare dezamăgirea, pentru că, atunci când te căsătorești, îți dorești să dureze tot restul vieții. Dar asta nu m-a făcut să-mi pierd speranța, cu atât mai mult cu cât simt că am atâta dragoste de dăruit.

În același timp, îmi dau seama că există oameni care, în urma dezamăgirilor în dragoste, se închid în ei, își ridică ziduri peste ziduri, ajung să fie dezamăgiți de viață în general și intră astfel într-un cerc vicios. Iar singura șansă de ieșire este – culmea! – tot dragostea. Eu mi-am dorit să rămân cu încredere și cu inima deschisă”, a spus Magda Pălimariu pentru revista VIVA!

De asemenea, vedeta PRO TV a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor după divorț.

„Nu este o experiență ușoară pentru nimeni, însă am învățat că doar cu iubire ai puterea să o iei de la capăt”, spune vedeta.

Atunci când a fost întrebată care crede că sunt primele semne ale toxicității în cuplu și când ar trebui să punem „stop”, Magda a spus sincer că nu este în măsură să dea sfaturi.

„Sunt multe semne, însă nu sunt eu în măsură să dau sfaturi. Dar, cu siguranță, nicio femeie nu merită să fie tratată într-un mod abuziv de partener”, a încheiat Magda Pălimariu.