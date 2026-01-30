Vestea morții lui Tal Berkovich a căzut ca un trăsnet peste fanii „Chefi la cuțite” și peste toți cei care au cunoscut-o, fie personal, fie prin intermediul rețelelor de socializare. Concurenta care a impresionat în sezonul 2025 al emisiunii culinare și-a pierdut viața în urma unui accident, iar apropiații sunt în stare de șoc.

Tal Berkovich a devenit cunoscută publicului larg după ce a pășit cu încredere în platoul „Chefi la cuțite”, însoțită de buna sa prietenă, Alina Pușcău. Determinarea și talentul ei au convins rapid jurații, iar Ștefan Popescu i-a oferit mult râvnitul cuțit de aur, gest care i-a asigurat un parcurs promițător în competiție. Carisma, naturalețea și pasiunea pentru gastronomie au făcut-o rapid remarcată și îndrăgită.

În mediul online, Tal Berkovich era deja o prezență apreciată. Obișnuia să posteze imagini din viața de zi cu zi, dar și preparate realizate cu grijă și creativitate, inspirându-și urmăritorii să experimenteze în bucătărie. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, aceasta publicase o fotografie simplă, realizată în aer liber: un ibric cu cafea și o ceașcă, un moment de liniște petrecut acasă. Nimeni nu ar fi bănuit că acea imagine avea să fie una dintre ultimele postări ale sale.

Tal Berkovich avea o familie frumoasă și numeroși prieteni care o descriu drept o persoană caldă, generoasă și plină de viață. După încheierea competiției, ea a păstrat legătura cu foștii concurenți. Pe 11 ianuarie 2026, la câteva săptămâni după finalul sezonului, postase o fotografie alături de nume cunoscute din emisiune, precum Arșenica Coceanu și Maria Moraru, semn că experiența „Chefi la cuțite” a legat prietenii autentice.

Mesajul transmis de Alina Pușcău

Anunțul tragic a fost făcut de Alina Pușcău, prietena ei apropiată, care a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare. Cele două se cunoșteau de mulți ani și aveau o relație strânsă, iar pierderea este greu de descris în cuvinte. Alina s-a declarat devastată și a vorbit despre durerea imensă pe care o simte.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a declarat Alina Pușcău.

Cine a fost Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite

Tal Berkovich a fost cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu, la „Chefi la cuțite” 2025. Tânăra pe jumătate româncă și născută în Israel i-a cucerit pe jurați cu preparatul său, iar povestea ei de viață i-a emoționat pe toți.

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londa am studiat actoria și teatru, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, a povestea aceasta la testimonial.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”, i-a spus Chef Ștefan Popescu, făcându-i lui Tal o bucurie uriașă.

Tal Berkovich a suferit de o boală autoimună

Concurenta a mărturisit în emisiune că ceea ce a legat-o de fapt de acest domeniu a fost o boală autoimună pe care a reușit să o trateze cu multă disciplină și atenție la alimentația sa.

„Acum vreo 9 ani am avut o boală autoimună. Am avut o infecție la glanda tiroidă, iar doctorii au vrut să mă pună pe steroizi și să iau medicamente toată viața, dar eu am o abordare holistică, așa că am fost la un nutriționist care mi-a dat o dietă fără gluten, fără zahăr, fără lactate. Practic, nu mai puteam să mănânc în oraș. Dacă mănânci în oraș și verifici ingredientele, dai de zahăr și gluten în orice!

Eu iubesc mâncarea, așa că am fost nevoită să intru în bucătărie și să-mi fac propriile rețete. Așa am început în bucătărie. Am avut noroc și am reușit să mă vindec cu ajutorul mâncării, iar doctorii au fost foarte surprinși. Mi-au zis că, dacă nu am să iau steroizi, am să mor! Ei bine, nu am murit!

După această experiență, nu numai că am învățat să gătesc, dar am simțit că este o chemare și trebuie să împart aceste cunoștințe. Mi-a fost foarte clar că asta este ceea ce vreau să fac”, a explicat ea.

Cătălin Cherecheș „forțează" poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi"
Exclusiv
Știri România 10:00
Cătălin Cherecheș „forțează” poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi”
Vremea în perioada 2 februarie - 1 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru ultima lună de iarnă
Știri România 08:33
Vremea în perioada 2 februarie – 1 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru ultima lună de iarnă
Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțin au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară"
Stiri Mondene 10:45
Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțin au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară”
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?"
Stiri Mondene 09:42
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor"
Politică 10:16
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Cristian Tudor Popescu a remarcat că Nicușor Dan nu îl susține pe Ilie Bolojan: „Poate îl va sacrifica"
Politică 09:33
Cristian Tudor Popescu a remarcat că Nicușor Dan nu îl susține pe Ilie Bolojan: „Poate îl va sacrifica”
