Atac rusesc respins parțial, în ciuda promisiunii lui Vladimir Putin către Donald Trump

Forţele aeriene ucrainene au anunţat vineri că Rusia a lansat joi noaptea un atac intens asupra Ucrainei, folosind o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone, dintre care aproximativ 70 erau de tip „Shahed”. Potrivit News.ro, apărarea antiaeriană ucraineană a reuşit să neutralizeze 80 de drone, însă au fost înregistrate lovituri în 15 locaţii, iar fragmente ale UAV-urilor doborâte au căzut în două alte locaţii.

„Până la ora 8.00, apărarea antiaeriană a doborât/distrus 80 de UAV inamice”, au transmis forţele aeriene ucrainene. Atacul aerian a fost respins de către aviaţie, trupele antiaeriene, unităţi de război electronic şi grupuri mobile de foc ale Forţelor de Apărare ale Ucrainei.

Dronele au fost lansate din direcţiile oraşelor ruseşti Briansk, Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum şi din teritoriul ocupat al Doneţkului, iar racheta balistică „Iskander-M” a fost lansată din regiunea Voronej. În dimineaţa zilei de vineri, atacul rus continua, fiind raportată prezenţa mai multor drone inamice în spaţiul aerian ucrainean.

În paralel, Donald Trump, preşedintele SUA, a declarat joi că preşedintele rus Vladimir Putin a promis să înceteze atacurile asupra Kievului şi altor oraşe ucrainene timp de o săptămână, motivul invocat fiind vremea rece.

„L-am întrebat pe preşedintele Putin dacă ar putea opri atacurile timp de o săptămână. Ei sunt afectaţi, proporţional, de acelaşi frig de care suntem afectaţi şi noi. În Ucraina este mult mai frig, este foarte frig. El a fost de acord să facă asta. Am apreciat foarte mult acest lucru”, a declarat Trump într-o conferinţă de presă din Biroul Oval.

Kievul cere respectarea acordurilor, în plină criză energetică

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit Washingtonului pentru iniţiativă, subliniind că atacurile ruseşti au lăsat sute de apartamente din Kiev fără energie electrică, într-un context de temperaturi nocturne ce au scăzut la -10 grade Celsius vineri, conform primarului capitalei, Vitali Kliciko.

„Ne aşteptăm ca acordurile să fie puse în aplicare. Măsurile de dezescaladare contribuie la progrese reale în direcţia încheierii războiului. Vom vedea care este situaţia reală a instalaţiilor noastre energetice şi a oraşelor noastre în zilele şi nopţile următoare”, a scris Zelenski pe platforma X.

În acelaşi timp, discuţiile trilaterale între Ucraina, Rusia şi SUA continuă pentru a obţine un acord de pace după aproape patru ani de război. Negocierile au debutat weekendul trecut în Emiratele Arabe Unite. Steve Witkoff, trimisul lui Trump, a afirmat joi că Rusia şi Ucraina discută problema teritorială, iar acordurile privind garanţiile de securitate şi redresarea postbelică sunt aproape finalizate. Ucraina refuză cererile Rusiei de a ceda întreaga regiune Donbas, inclusiv zonele neocupate.

Consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat că problema teritorială nu este singura chestiune majoră în negocieri, iar ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a exprimat îndoieli cu privire la viabilitatea garanţiilor de securitate oferite de SUA pentru Ucraina. Lavrov a subliniat că aceste garanţii ar putea fi insuficiente pentru o pace durabilă dacă menţin actuala conducere politică a Ucrainei.

Discuţiile ar putea fi reluate în aproximativ o săptămână, deşi o întâlnire era planificată pentru duminică.