Vestea morții lui Tal Berkovich a zguduit întreaga comunitate „Chefi la cuțite", iar unul dintre cei mai afectați a fost chef Ștefan Popescu. Juratul care i-a oferit cuțitul de aur în sezonul 2025 a transmis un mesaj emoționant după ce a aflat că fosta concurentă s-a stins din viață în urma unui accident de mașină, la doar 40 de ani.

În urmă cu câteva luni, Tal Berkovich pășea în bucătăria show-ului cu încredere și pasiune, reușind să îl impresioneze pe chef Ștefan Popescu încă de la prima degustare. Preparatul ei, atent lucrat și plin de personalitate, i-a adus mult râvnitul cuțit de aur – un simbol al încrederii și al potențialului uriaș pe care juratul l-a văzut în ea.

După aflarea tragicei vești, chef Ștefan Popescu a transmis un mesaj public în care și-a exprimat durerea și regretul. „O veste care aduce multă durere. Gândurile mele sunt alături de familia lui Tal Berkovich. Sincere condoleanțe!”, a transmis cheful, profund marcat de pierdere.

Pentru chef Ștefan Popescu, acordarea cuțitului de aur nu a fost doar un gest profesional, ci și o validare sinceră a pasiunii și dedicării lui Tal. Tocmai de aceea, vestea dispariției ei a venit ca un șoc, lăsând în urmă tristețe și multe amintiri.

Și Irina Fodor, prezentatoarea show-ului culinar de la Antena 1, a reacționat: „Vai, Alina, ce ne spui tu… Am încremenit, pur și simplu. Îmi pare atât, dar atât de rău… Ea va fi amintită cu toată dragostea noastră.”

Cine a fost Tal Berkovich, concurenta de la „Chefi la cuțite”

Tal Berkovich a fost cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu, la „Chefi la cuțite” 2025. Tânăra pe jumătate româncă și născută în Israel i-a cucerit pe jurați cu preparatul său, iar povestea ei de viață i-a emoționat pe toți.

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londa am studiat actoria și teatrul, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, a povestea aceasta la testimonial.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”, i-a spus chef Ștefan Popescu, făcându-i lui Tal o bucurie uriașă.