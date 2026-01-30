Vestea morții lui Tal Berkovich a zguduit întreaga comunitate „Chefi la cuțite”, iar unul dintre cei mai afectați a fost chef Ștefan Popescu. Juratul care i-a oferit cuțitul de aur în sezonul 2025 a transmis un mesaj emoționant după ce a aflat că fosta concurentă s-a stins din viață în urma unui accident de mașină, la doar 40 de ani. (Vezi AICI imaginile de la accident)
În urmă cu câteva luni, Tal Berkovich pășea în bucătăria show-ului cu încredere și pasiune, reușind să îl impresioneze pe chef Ștefan Popescu încă de la prima degustare. Preparatul ei, atent lucrat și plin de personalitate, i-a adus mult râvnitul cuțit de aur – un simbol al încrederii și al potențialului uriaș pe care juratul l-a văzut în ea.
După aflarea tragicei vești, chef Ștefan Popescu a transmis un mesaj public în care și-a exprimat durerea și regretul. „O veste care aduce multă durere. Gândurile mele sunt alături de familia lui Tal Berkovich. Sincere condoleanțe!”, a transmis cheful, profund marcat de pierdere.
Pentru chef Ștefan Popescu, acordarea cuțitului de aur nu a fost doar un gest profesional, ci și o validare sinceră a pasiunii și dedicării lui Tal. Tocmai de aceea, vestea dispariției ei a venit ca un șoc, lăsând în urmă tristețe și multe amintiri.
Și Irina Fodor, prezentatoarea show-ului culinar de la Antena 1, a reacționat: „Vai, Alina, ce ne spui tu… Am încremenit, pur și simplu. Îmi pare atât, dar atât de rău… Ea va fi amintită cu toată dragostea noastră.”
Cine a fost Tal Berkovich, concurenta de la „Chefi la cuțite”
Tal Berkovich a fost cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu, la „Chefi la cuțite” 2025. Tânăra pe jumătate româncă și născută în Israel i-a cucerit pe jurați cu preparatul său, iar povestea ei de viață i-a emoționat pe toți.
„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londa am studiat actoria și teatrul, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, a povestea aceasta la testimonial.
„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”, i-a spus chef Ștefan Popescu, făcându-i lui Tal o bucurie uriașă.
