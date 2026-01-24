Despre concertul de Anul Nou de la Viena

Concertul de Anul Nou de la Viena este unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite evenimente muzicale din lume. În fiecare an, pe 1 ianuarie, aproximativ un miliard de oameni de pe toate continentele urmăresc acest concert devenit un adevărat simbol al începutului de an și al tradiției muzicii clasice europene.

Programul concertului este dedicat aproape în exclusivitate familiei Strauss – Johann Strauss tatăl, Johann Strauss fiul, Josef și Eduard Strauss – adevărații maeștri ai valsului vienez. Muzica lor, plină de farmec, ritm și eleganță, este asociată cu spiritul Vienei imperiale din secolul al XIX-lea.

Indiferent de programul ales în fiecare an, o piesă este nelipsită de la finalul concertului, „Dunărea Albastră” de Johann Strauss fiul, probabil cel mai cunoscut vals din lume. Publicul aplaudă încă din primele acorduri, iar dirijorul se întoarce simbolic către sală pentru a ura „Un an nou fericit!”.

Pe lângă Strauss, sunt incluse și lucrări ale altor compozitori vienezi sau austrieci, dar nucleul rămâne mereu muzica de dans vieneză, menită să transmită bucurie și optimism.

Punctele culminante ale Concertului de Anul Nou sunt spectacolele de dans cu distribuții renumite ale Baletului de Stat din Viena cu costume ale designerilor contemporani, filmate în locuri fermecătoare, precum palate sau grădini imperiale.

Primul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena

Primul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena nu s-a născut într-un timp al păcii și al bucuriei, ci în unul dintre cele mai întunecate momente ale Europei. El a apărut în plin regim nazist și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În acea perioadă, viața muzicienilor și a familiilor lor era marcată de nesiguranță, teamă și lipsuri, iar activitatea artistică era strâns supravegheată și, adesea, folosită în scopuri propagandistice.

În acest context tensionat, Filarmonica din Viena a organizat, la 31 decembrie 1939, un concert special dedicat compozitorilor din dinastia Strauss. Deși muzica plină de eleganță și optimism părea să ofere publicului un moment de evadare, evenimentul a avut și o dimensiune politică: venitul concertului a fost donat integral campaniei național-socialiste de strângere de fonduri „Kriegswinterhilfswerk”, destinată sprijinirii efortului de război.

Pentru mulți vienezi, acest matineu a fost perceput ca o afirmare a identității culturale a orașului într-o perioadă de suferință. În același timp însă, concertul a fost folosit de aparatul de propagandă al regimului nazist, arată site-ul Filarmonicii din Viena.

Tradiția s-a consolidat la 1 ianuarie 1941, când a avut loc primul concert propriu-zis de Anul Nou, sub titlul „Concertul Johann Strauss”, arată site-ul Filarmonicii din Viena.

Canalul de televiziune austriac ORF transmite în direct Concertul de Anul Nou din 1959.

De-a lungul deceniilor, Concertul de Anul Nou a crescut în prestigiu și popularitate, devenind un eveniment transmis în direct în peste 90 de țări și urmărit de zeci de milioane de telespectatori. Astăzi, el este considerat unul dintre cele mai importante concerte de muzică clasică din lume.

Cum se obțin biletele la concertul de Anul Nou 2027 de la Viena

Datorită cererii extrem de mari, biletele pentru cele trei concerte tradiționale de sfârșit de an ale Filarmonicii din Viena sunt extrase prin tragere la sorți exclusiv pe site-ul Filarmonicii din Viena. În acest fel, iubitorii de muzică din întreaga lume au șanse egale de a achiziționa aceste bilete mult dorite.

Primul pas pentru a depune o cerere de bilete este înregistrarea la extragere. Această înregistrare este valabilă un an și este diferită de contul de client de pe site-ul Filarmonicii.

Utilizatorii își pot introduce preferințele privind biletele pentru concert în perioada de aplicare din februarie. Acolo puteți indica pentru ce concerte și în ce categorii doriți să achiziționați bilete. Vă puteți înregistra o dată pentru fiecare dintre cele trei concerte.

Reprezentanții Filarmonicii din Viena susțin că cererea enormă depășește oferta de bilete, ceea ce înseamnă că vor fi și multe refuzuri în martie, pe lângă biletele câștigătoare. Adesea apar bilete la concert pe platformele de bilete sau de pe piețele secundare la prețuri cu mult mai mari, dar organizatorii susțin că nu pot evalua seriozitatea acestora și nu recomandă achiziționarea de astfel de bilete.

Există, de asemenea, un număr limitat de locuri pentru scaune cu rotile disponibile pentru fiecare concert, ca parte a extragerii. Cererea pentru aceste locuri se face, de asemenea, folosind formularul de cerere pentru extragere. Fiecare cerere pentru locuri pentru scaune cu rotile include un loc pentru un scaun cu rotile și un loc pentru o persoană însoțitoare.

Când se pun în vânzare biletele la concertul de Anul Nou 2027 de la Viena

Între 1 și 28 februarie 2026, sunt acceptate cereri pentru a participa la tragerea la sorți pentru bilete la concertele de sfârșit de an 2026/2027.

În această perioadă, persoanele interesate sunt invitate să aplice pentru bilete la Spectacolul de Avanpremieră (30 decembrie 2026, ora 11.00), Concertul de Revelion (31 decembrie 2026, ora 19.30) și Concertul de Anul Nou (1 ianuarie 2027, ora 11.15).

În perioada de aplicare de o lună, ora efectivă și data aplicării sunt irelevante. O cerere depusă pe 1 februarie are aceleași șanse ca o cerere depusă pe 28 februarie.

Cât costă biletele la concertul de Anul Nou 2027 de la Viena

Prețurile biletelor variază între 40 de euro și 1.320 de euro pentru Concertul de Anul Nou, 30 de euro și 980 de euro pentru Concertul de Revelion și 25 de euro și 545 de euro pentru Spectacolul de Avanpremieră. Programul este același pentru toate cele trei concerte.

Cine va dirija concertul de Anul Nou de la Viena în 2027

Filarmonica din Viena l-a invitat pentru prima dată pe Tugan Sokhiev să dirijeze Concertul de Anul Nou din 2027. Colaborarea artistică a orchestrei cu Tugan Sokhiev a început în 2009, în timpul unui turneu asiatic la Seul. Aceasta a fost urmată de apariții comune la concerte de la Viena și în multe alte orașe din întreaga lume. În 2025, a dirijat pentru prima dată Concertul Nopții de Vară al Filarmonicii din Viena, precum și concertul de gală care a celebrat 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss jr.

Născut în 1965 în Osetia de Nord, și format la Conservatorul de Stat din Moscova, Tugan Sokhiev și-a construit o carieră remarcabilă la pupitrul celor mai prestigioase orchestre și teatre de operă din lume.

Tugan Sokhiev a fost director muzical și dirijor principal al Teatrului Bolșoi din Moscova din 2014 până în 2022. Pe fondul presiunilor legate de conflictul din Ucraina, Tugan Sokhiev și‑a dat demisia din funcția de director muzical al Teatrului Balşoi din Moscova şi al Orchestrei Naţionale Capitole din Toulouse.

De asemenea, el a apărut la multe alte opere de renume mondial, cum ar fi Metropolitan Opera din New York și Opera de Stat din Viena, unde a dirijat, printre alte compoziții, seria de premiere a operei Iolanta de Ceaikovski.

Tugan Sokhiev este pasionat de formarea tinerilor muzicieni. A fost implicat activ în Academia Filarmonicii din Viena și, în 2016, a fondat propria academie de dirijat la Toulouse, pregătind generațiile viitoare de interpreți și dirijori.

Unde are loc concertul de Anul Nou de la Viena

Concertul de Anul Nou are loc la Musikverein

Concertul de Anul Nou are loc la Musikverein, centrul muzicii clasice din Viena. Sala mare a fost denumită şi Sala de Aur. Această sală nu este considerată numai cea mai frumoasă din lume, ci şi una dintre cele mai bune săli din lume sub aspect acustic.

Sala este decorată festiv în fiecare an cu mii de flori, oferite, în mod tradițional, de orașul San Remo din Italia. Atmosfera este una fastuoasă, dar caldă, plină de rafinament și bucurie.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE