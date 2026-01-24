Despre concertul de Anul Nou de la Viena

Concertul de Anul Nou de la Viena este unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite evenimente muzicale din lume. În fiecare an, pe 1 ianuarie, aproximativ un miliard de oameni de pe toate continentele urmăresc acest concert devenit un adevărat simbol al începutului de an și al tradiției muzicii clasice europene.

Programul concertului este dedicat aproape în exclusivitate familiei Strauss – Johann Strauss tatăl, Johann Strauss fiul, Josef și Eduard Strauss – adevărații maeștri ai valsului vienez. Muzica lor, plină de farmec, ritm și eleganță, este asociată cu spiritul Vienei imperiale din secolul al XIX-lea.

Indiferent de programul ales în fiecare an, o piesă este nelipsită de la finalul concertului, „Dunărea Albastră” de Johann Strauss fiul, probabil cel mai cunoscut vals din lume. Publicul aplaudă încă din primele acorduri, iar dirijorul se întoarce simbolic către sală pentru a ura „Un an nou fericit!”.

Pe lângă Strauss, sunt incluse și lucrări ale altor compozitori vienezi sau austrieci, dar nucleul rămâne mereu muzica de dans vieneză, menită să transmită bucurie și optimism.

Punctele culminante ale Concertului de Anul Nou sunt spectacolele de dans cu distribuții renumite ale Baletului de Stat din Viena cu costume ale designerilor contemporani, filmate în locuri fermecătoare, precum palate sau grădini imperiale.

Primul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena

Primul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena nu s-a născut într-un timp al păcii și al bucuriei, ci în unul dintre cele mai întunecate momente ale Europei. El a apărut în plin regim nazist și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În acea perioadă, viața muzicienilor și a familiilor lor era marcată de nesiguranță, teamă și lipsuri, iar activitatea artistică era strâns supravegheată și, adesea, folosită în scopuri propagandistice.

În acest context tensionat, Filarmonica din Viena a organizat, la 31 decembrie 1939, un concert special dedicat compozitorilor din dinastia Strauss. Deși muzica plină de eleganță și optimism părea să ofere publicului un moment de evadare, evenimentul a avut și o dimensiune politică: venitul concertului a fost donat integral campaniei național-socialiste de strângere de fonduri „Kriegswinterhilfswerk”, destinată sprijinirii efortului de război.

Pentru mulți vienezi, acest matineu a fost perceput ca o afirmare a identității culturale a orașului într-o perioadă de suferință. În același timp însă, concertul a fost folosit de aparatul de propagandă al regimului nazist, arată site-ul Filarmonicii din Viena.

Tradiția s-a consolidat la 1 ianuarie 1941, când a avut loc primul concert propriu-zis de Anul Nou, sub titlul „Concertul Johann Strauss”, arată site-ul Filarmonicii din Viena.

Canalul de televiziune austriac ORF transmite în direct Concertul de Anul Nou din 1959.

De-a lungul deceniilor, Concertul de Anul Nou a crescut în prestigiu și popularitate, devenind un eveniment transmis în direct în peste 90 de țări și urmărit de zeci de milioane de telespectatori. Astăzi, el este considerat unul dintre cele mai importante concerte de muzică clasică din lume.

Cum se obțin biletele la concertul de Anul Nou 2027 de la Viena

Datorită cererii extrem de mari, biletele pentru cele trei concerte tradiționale de sfârșit de an ale Filarmonicii din Viena sunt extrase prin tragere la sorți exclusiv pe site-ul Filarmonicii din Viena. În acest fel, iubitorii de muzică din întreaga lume au șanse egale de a achiziționa aceste bilete mult dorite.

Primul pas pentru a depune o cerere de bilete este înregistrarea la extragere. Această înregistrare este valabilă un an și este diferită de contul de client de pe site-ul Filarmonicii.

Utilizatorii își pot introduce preferințele privind biletele pentru concert în perioada de aplicare din februarie. Acolo puteți indica pentru ce concerte și în ce categorii doriți să achiziționați bilete. Vă puteți înregistra o dată pentru fiecare dintre cele trei concerte.

Reprezentanții Filarmonicii din Viena susțin că cererea enormă depășește oferta de bilete, ceea ce înseamnă că vor fi și multe refuzuri în martie, pe lângă biletele câștigătoare. Adesea apar bilete la concert pe platformele de bilete sau de pe piețele secundare la prețuri cu mult mai mari, dar organizatorii susțin că nu pot evalua seriozitatea acestora și nu recomandă achiziționarea de astfel de bilete.

Există, de asemenea, un număr limitat de locuri pentru scaune cu rotile disponibile pentru fiecare concert, ca parte a extragerii. Cererea pentru aceste locuri se face, de asemenea, folosind formularul de cerere pentru extragere. Fiecare cerere pentru locuri pentru scaune cu rotile include un loc pentru un scaun cu rotile și un loc pentru o persoană însoțitoare.

Când se pun în vânzare biletele la concertul de Anul Nou 2027 de la Viena

Între 1 și 28 februarie 2026, sunt acceptate cereri pentru a participa la tragerea la sorți pentru bilete la concertele de sfârșit de an 2026/2027.

În această perioadă, persoanele interesate sunt invitate să aplice pentru bilete la Spectacolul de Avanpremieră (30 decembrie 2026, ora 11.00), Concertul de Revelion (31 decembrie 2026, ora 19.30) și Concertul de Anul Nou (1 ianuarie 2027, ora 11.15).

În perioada de aplicare de o lună, ora efectivă și data aplicării sunt irelevante. O cerere depusă pe 1 februarie are aceleași șanse ca o cerere depusă pe 28 februarie.

Cât costă biletele la concertul de Anul Nou 2027 de la Viena

Prețurile biletelor variază între 40 de euro și 1.320 de euro pentru Concertul de Anul Nou, 30 de euro și 980 de euro pentru Concertul de Revelion și 25 de euro și 545 de euro pentru Spectacolul de Avanpremieră. Programul este același pentru toate cele trei concerte.

Cine va dirija concertul de Anul Nou de la Viena în 2027

Filarmonica din Viena l-a invitat pentru prima dată pe Tugan Sokhiev să dirijeze Concertul de Anul Nou din 2027. Colaborarea artistică a orchestrei cu Tugan Sokhiev a început în 2009, în timpul unui turneu asiatic la Seul. Aceasta a fost urmată de apariții comune la concerte de la Viena și în multe alte orașe din întreaga lume. În 2025, a dirijat pentru prima dată Concertul Nopții de Vară al Filarmonicii din Viena, precum și concertul de gală care a celebrat 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss jr.

Născut în 1965 în Osetia de Nord, și format la Conservatorul de Stat din Moscova, Tugan Sokhiev și-a construit o carieră remarcabilă la pupitrul celor mai prestigioase orchestre și teatre de operă din lume.

Tugan Sokhiev a fost director muzical și dirijor principal al Teatrului Bolșoi din Moscova din 2014 până în 2022. Pe fondul presiunilor legate de conflictul din Ucraina, Tugan Sokhiev și‑a dat demisia din funcția de director muzical al Teatrului Balşoi din Moscova şi al Orchestrei Naţionale Capitole din Toulouse.

De asemenea, el a apărut la multe alte opere de renume mondial, cum ar fi Metropolitan Opera din New York și Opera de Stat din Viena, unde a dirijat, printre alte compoziții, seria de premiere a operei Iolanta de Ceaikovski.

Tugan Sokhiev este pasionat de formarea tinerilor muzicieni. A fost implicat activ în Academia Filarmonicii din Viena și, în 2016, a fondat propria academie de dirijat la Toulouse, pregătind generațiile viitoare de interpreți și dirijori.

Unde are loc concertul de Anul Nou de la Viena

Concertul de Anul Nou are loc la Musikverein
Concertul de Anul Nou are loc la Musikverein

Concertul de Anul Nou are loc la Musikverein, centrul muzicii clasice din Viena. Sala mare a fost denumită şi Sala de Aur. Această sală nu este considerată numai cea mai frumoasă din lume, ci şi una dintre cele mai bune săli din lume sub aspect acustic.

Sala este decorată festiv în fiecare an cu mii de flori, oferite, în mod tradițional, de orașul San Remo din Italia. Atmosfera este una fastuoasă, dar caldă, plină de rafinament și bucurie.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan va merge la Iași și Focșani, Ilie Bolojan rămâne la București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Elle.ro
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
Exclusiv
Știri România 10:00
Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
Femei criminale în serie din România (II). Axenia Vârlan, ucigaşa cu toporul din Bucovina care omora oamenii „din milă”
Exclusiv
Știri România 07:00
Femei criminale în serie din România (II). Axenia Vârlan, ucigaşa cu toporul din Bucovina care omora oamenii „din milă”
Parteneri
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul.ro
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Pierdere uriașă pentru FCSB: Florin Tănase are ruptură și ratează derby-ul de play-off cu CFR Cluj! Exclusiv
Fanatik.ro
Pierdere uriașă pentru FCSB: Florin Tănase are ruptură și ratează derby-ul de play-off cu CFR Cluj! Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
Elle.ro
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cine este Bianca Muntean, primul Golden Buzz „Românii au talent” 2026. Andra și fiica ei, Eva, au apăsat butonul auriu
Stiri Mondene 09:29
Cine este Bianca Muntean, primul Golden Buzz „Românii au talent” 2026. Andra și fiica ei, Eva, au apăsat butonul auriu
Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 23 ian.
Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare
ObservatorNews.ro
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Mediafax.ro
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
VIDEO Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
StirileKanalD.ro
VIDEO Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Mama unuia dintre minorii care i-au luat viața lui Alin, primele declarații: „Când a ajuns acolo, deja era...”
KanalD.ro
Mama unuia dintre minorii care i-au luat viața lui Alin, primele declarații: „Când a ajuns acolo, deja era...”

Politic

Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan va merge la Iași și Focșani, Ilie Bolojan rămâne la București
Politică 09:56
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan va merge la Iași și Focșani, Ilie Bolojan rămâne la București
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Politică 23 ian.
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în direct. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în direct. Exclusiv
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)