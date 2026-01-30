Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”

Nicușor Dan spune că celor vehiculați la șefia serviciilor secrete li s-a făcut un deserviciu

Șeful statului a anunțat că are conturate niște nume și foarte curând vor fi cunoscute. „Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune şi Parlamentul va aproba, vom avea o discuţie înainte”, a spus Nicușor Dan.

El a precizat că numele vehiculate în presă le-au făcut deservicii celor menționați: „Legat de numele care au apărut în spaţiul public, să ştiţi că mulţi din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiţi că numele lor au apărut, pentru că sunt, să le spunem, «prieteni» de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară şi, cumva, prin asta, şansele, cel puţin teoretice, de numire să scadă”.

Nicușor Dan a subliniat însă că acum își dorește din nou ca viitorii șefi de servicii secrete să fie din afara politicii: „Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibraţi, pentru că sunt nişte zone sensibile, deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii. O să vedem ce o să iasă din discuţia asta”.

Nicușor Dan a mai precizat că, deși au fost discuții, „niciunul din partide nu a emis nicio pretenţie” în mod oficial. „Mi-au cerut, neoficial, în discuţii, nu nume, ci criterii, asta este discuţia pe care am avut-o şi care mult timp s-a întrerupt în special din vina mea, pentru că au fost tot timpul alte lucruri de făcut, dar acum e momentul să o închidem”, a explicat președintele.

Nicușor Dan s-a gândit și la varianta ca șefii SRI și SIE să fie din afara politicii

Amintim că numirea noilor directori SRI și SIE trebuie discutată de către președintele Nicușor Dan împreună cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la pachet cu desemnarea șefilor marilor parchete, inclusiv DNA, au declarat pe 6 ianuarie surse din Administrația Prezidențială pentru Libertatea.

Șeful statului nu a exclus la începutul anului ca la șefia Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe să fie persoane politice, după cum a relatat Libertatea, dar acum s-a răzgândit.

„Și șefia SRI este esențială pentru președintele Nicușor Dan, care nu mai exclude un politician la șefia Serviciului Român de Informații”, au precizat la începutul anului sursele citate pentru Libertatea.

Singura problemă este că Nicușor Dan nu a ajuns la un acord cu liderii PSD și PNL, deoarece negocierile se vor face împreună cu numirile la marile parchete, inclusiv DNA. Potrivit informațiilor Libertatea, șeful statului își dorește să numească el un nou șef la DNA, instituție condusă acum de Marius Voineag.

Postul de șef al SRI e liber de 3 ani, Vlase va fi schimbat de la SIE, iar Pahonțu va rămâne după 20 de ani la șefia SPP

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două Servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Amintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase.

Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Cel mai probabil, Pahonțu va conduce în continuare SPP, potrivit informațiilor Libertatea.

Mai amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.

