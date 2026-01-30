Noile troleibuze, care vor circula pe linia 86 începând din această primăvară, sunt prevăzute cu autonomie de minimum 20 km, ceea ce le permite să opereze fără conexiune la rețeaua electrică. Vehiculele au o lungime de 12 metri și pot transporta până la 93 de pasageri, dintre care 32 pe scaune.

Confortul pasagerilor este asigurat prin dotări moderne, inclusiv aer condiționat, monitoare, geamuri cu tentă închisă pentru menținerea temperaturii interioare și rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

„Îmbunătățirea transportului public din București este o prioritate, iar aceste achiziții ne permit să oferim călătorilor o experiență mai modernă și mai confortabilă”, au declarat reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Aceste troleibuze sunt echipate cu motoare electrice sincrone cu magneți permanenți (PMSM), ce ating o putere maximă de aproximativ 215 kW și un cuplu de peste 1.200 Nm. Vehiculele sunt dotate cu baterii de tip Litiu-Fier-Fosfat (LFP), recunoscute pentru siguranță și durabilitate, oferind autonomie suplimentară și posibilitatea de reîncărcare rapidă în timpul mersului prin tehnologia „In-Motion Charging”.

Modernizarea flotei STB nu se oprește aici. Primăria Municipiului București a anunțat achiziția a 100 de autobuze electrice, pentru care vor fi instalate 100 de stații de încărcare până la sfârșitul anului 2026. Valoarea acestui contract este de 73,8 milioane de euro, dintre care 52 de milioane de euro provin din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR).

În plus, la finalul anului 2025, Primăria a obținut finanțare nerambursabilă de peste 553,3 milioane de lei pentru achiziția a 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi. Procesul de achiziție urmează să demareze, iar ulterior vor fi stabilite un prototip și un calendar de livrare.

Aceste investiții masive vin în sprijinul unui transport public eficient, sigur și sustenabil pentru bucureșteni. Troleibuzele și autobuzele electrice sunt dotate cu sisteme de frânare regenerativă, care contribuie la încărcarea bateriilor în timpul frânării, și respectă standardele ridicate de siguranță Yutong Electric Safety Standard (YESS).

Aceste standarde includ protecție împotriva incendiilor, protecție împotriva pătrunderii apei și monitorizarea constantă a bateriilor.

Cu o capacitate de transport de până la 105 pasageri pentru modelele standard, vehiculele oferă podea joasă pe toată lungimea, funcție de „kneeling” pentru acces ușor, porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile și sisteme moderne de supraveghere video. Totodată, șoferii vor beneficia de tablouri de bord digitale ajustabile, senzori de coliziune și camere video în locul oglinzilor retrovizoare, contribuind la siguranța și confortul călătoriilor.