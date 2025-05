RADAr CULTURAL. Unde fugim de-acasă

Direcţiile de evadare din amarul realităţii ni le stabilim singuri, fie că ne pierdem între filele unei cărţi, fie că alunecăm într-o imagine până devenim parte din ea, fie că ne lăsăm purtaţi de o armonie sonoră, fie că, seduşi de mişcări, urmăm paşii dansatorilor de flamenco.

Ni s-au propus dintotdeauna de la cele mai pure la cele mai stranii destinaţii spirituale. Cultura a fost mereu orizontul mai multor uimiri. A construit şi deconstruit utopii. A stabilit „foi de parcurs” alternative pentru evadările noastre, dar şi pentru mental break-urile în care să ne suspendăm gândurile păstrând doar sentimentele.

Poate cea mai frumoasă ilustrare a multitudinii de opţiuni pe care ni le oferim prin artă este opera fotografului britanic stabilit în Australia, Charli Savage, „un visător nerușinat și un suflet destul de aventuros”, cum el însuşi se defineşte. Imaginile lui conceptuale, citând din clasicii literaturii, ne trimit pe mai multe drumuri odată. Bărcuţele de hârtie sunt chiar visurile noastre pe care le expediem în univers. Măcar una dintre bărcuţe se va întoarce cu un mesaj care să ne schimbe viaţa.

CASA CU CARE ZBORI. Graficianul Stuart McLachlan, până nu demult cunoscut prin colaborările la The Economist, The New Yorker și Newsweek, decupează mai nou poveşti din hârtie. Ceea ce realizează se cheamă Paper Art, iar lucrările sale sunt găzduite de marile muzee ale lumii, adunate în expoziţii, numele său concurând cu ale maeştrilor chinezi şi americani. Din hârtie, lipici şi gresie McLachlan creează o lume – orice căsuţă este o lume! – o arcă spre univers.

TIKTALK. LUMI ÎNCHIPUITE. Dacă întrebăm tiktokerii unde fugim de acasă, când şi casele însele fug de acasă, riscăm să primim cele mai năucitoare răspunsuri. Portaluri spre alte lumi, universuri paralele în care acele ceasornicului se învârt invers, poţiuni miraculoase care te transformă în ce îţi închipui că ai fi, cuvinte magice care îşi deschid porţi spre viitor… Astfel încât cea mai realistă alternativă devine abracadabranta propunere digitală „Otherworld”. „Imaginaţi-vă o lume în care orice este posibil. Un spaţiu fără reguli, doar imaginaţia voastră care să vă călăuzească. Artă interactivă la scară mare…”. O imersiune – concept cultural foarte la modă – în ştiinţifico-fantastic. Poate, mai exact, în ştiinţifico-fantasmatic.

MENTAL BREAK. Zen-budismul defineşte starea de graţie a minţii ca pe o evadare din constrângerea ego-ului, o stare în care teama, dorinţa şi judecarea (altora) dispar. Din timp în timp, este nevoie să dăm o pauză minţii noastre. Să lăsăm gândurile să zboare oricât de departe, să le lăsăm să cutreiere singure, cu certitudinea că vor găsi ele drumul înapoi către casă.

