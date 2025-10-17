RADAr CULTURAL. Valea Îngerilor

Cred că lumea noastră este o Vale a Îngerilor, iar zgomotul de fond – fâlfâire. Îngerii urcă și coboară: un du-te-vino neîntrerupt între cer și pământ. Sunt prea ocupați ca să mai aibă timp să danseze, fie și pe varful unei idei.

Observǎm că, de la îngerașii dolofani ai lui Raffaello Sanzio, care priveau cuminți de pe gaura cheii secolului al XVI-lea, până la îngerii cu care interacționăm astăzi, aceste ființe spirituale s-au updatat să ne putem înțelege. Schimbarea lor devine izbitor de evidentă în arta modernă și postmodernă.

Îngerii sunt curieri ai lui Dumnezeu. Ei poartă mesaje între noi și divinitate. Dar mesagerii au și ei mesageri: copiii noștri, îngeri adjuncți, cât sunt încă în cuib, înainte de a-și întinde aripile și a zbura fiecare spre destinul lui. Iar dragostea este atunci când îngerul meu păzitor se întâlnește cu îngerul tău păzitor și ne pun viitorul la cale.

Britanica Julia Margaret Cameron, considerată regina portretului în secolul XIX, are, în opera sa fotografică, imaginea unui înger greu de uitat. Cameron a intitulat-o „Aștept”. Expresia acestui înger, cu umbra îngândurării pe chip, este de o tristețe grea. Nu curiozitate i se citește în ochi, ci resemnare.

Datat în 1872 și privit din 2025, îngerul acesta, cu aripile parcă odihnindu-i-se pe umeri, așteaptă pe cineva să îi poarte mai departe, până la noi, mesajul. Care poate fi acesta? Că, dacă nu ne-am trăda de atâtea ori pe noi înșine, ar putea să ne crească aripi…

ÎNGERII FRANCESCĂI. Artista americană Francesca Woodman este, în arta fotografiei, o discipolă, la distanță de un secol și jumătate, a Margaretei Cameron. Dovadă de mare curaj faptul că ambele și-au ales un subiect care teoretic n-ar impresiona hârtia fotografică: îngerii. Cei ai Francescăi Woodman nu mai sunt copii. Sunt stări de spirit. Acele stări de spirit care îți dau aripi.

TIKTALK. CHAT CU DUMNEZEU. Mărturisesc că nu m-aș fi așteptat să găsesc îngeri pe TikTok. Probabil că n-am scăpat de prejudecăți. Și nu este vorba despre imagini sau clipuri video produse de inteligența artificială. Putem afla pe TikTok o întreagă industrie a speranței, care spune povești, propune soluții. Nu aș credita soluțiile, nu pe toate, miraculoase. Nu le-aș cataloga pe toate ca auto-hipnotice. Dar cei care oferă astfel de terapii spiritual-artistice nu sunt de rea credință. Cel puțin în contextul de astăzi, în care chatboți religioși îți fac legătura direct cu Dumnezeu sau îți oferă un abonament lunar la cabinetul de înfrumusețare sufletească al Sfântului Petru.

ÎNGERII LUI FRANCISC. Papa Francisc, care s-a mutat în aprilie anul acesta din Valea Îngerilor lângă tronul lui Dumnezeu, ne-a lăsat spre amintire câteva imagini de o frumusețe tulburătoare, pe care, doar privindu-le, simți că oricând poți întâlni îngerul care să îți dea încredere și sens. Că nu trebuie să-ți pierzi nădejdea: vei găsi pe cineva să te asculte, căruia să îi șoptești la ureche tot ce te doare… Este frumusețe dincolo de frumusețe. Este o icoană:

