Programul prin care primești 100.000 de euro

Este vorba despre regiunea Trentino, o zonă cunoscută pentru peisajele sale alpine și pentru faptul că a fost decorul unor scene celebre din filmul Quantum of Solace, cu Daniel Craig în rol principal.

Autoritățile din Trentino încearcă să combată depopularea satelor și oferă stimulente financiare consistente pentru cei dispuși să se stabilească aici.

Participanții pot primi:

20.000 de euro pentru cumpărarea unei locuințe abandonate

80.000 de euro pentru renovare

În total, suma ajunge la 100.000 de euro, însă există condiții stricte privind utilizarea fondurilor și locuirea în proprietate.

Condițiile pe care trebuie să le respecți

Cei care accesează programul trebuie să respecte câteva reguli esențiale:

să locuiască în imobil sau să îl închirieze timp de minimum 10 ani

să nu depășească costuri totale de renovare de 200.000 de euro

contribuția proprie să nu fie mai mare de 120.000 de euro

să mențină chirii „moderate”, dacă aleg varianta închirierii.

În caz contrar, beneficiarii riscă să returneze subvenția primită.

Autoritățile locale spun că inițiativa urmărește revitalizarea comunităților rurale afectate de depopulare.

„Este o măsură care vizează crearea unei rețele comunitare identitare în contexte de depopulare puternică”, a transmis provincia Trentino.

La rândul său, Maurizio Fugatti, președintele provinciei, a explicat că „acțiunea experimentală” are ca scop „consolidarea coeziunii sociale în zona Trentino”.

Programul vizează 33 de localități unde numărul caselor abandonate îl depășește pe cel al locuințelor ocupate.

Lista completă nu a fost încă publicată, însă sunt luate în calcul zone precum Val di Non, unde depopularea a trecut de 11%.

Autoritățile au alocat un buget de 10 milioane de euro pentru o perioadă de doi ani.

Programul exclude persoanele sub 45 de ani care locuiesc deja în regiune, fiind destinat în special atragerii de noi rezidenți din afara zonei.

O regiune de film, aproape de Lacul Garda

Trentino este renumită pentru peisajele sale spectaculoase, fiind situată între Lacul Garda și Munții Dolomiți.

Regiunea a devenit celebră și datorită filmărilor pentru seria James Bond, inclusiv scena de urmărire din Quantum of Solace.

Apropierea de orașe precum Milano, Veneția și Verona face zona și mai atractivă pentru cei care vor un echilibru între natură și acces la infrastructură urbană.

Capitala regională, Trento, impresionează prin arhitectura sa istorică, frescele renascentiste și obiective precum Castello del Buonconsiglio și MUSE, muzeul de științe naturale de ultimă generație.

Regiunea oferă peste 800 km de pârtii de schi iarna, iar vara este ideală pentru drumeții, ciclism montan și alpinism.

Recent, un hotel și 24 de case aflate la poalele munților Dolomiți în Italia au fost scoase la vânzare cu 1 euro.

