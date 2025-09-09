Reţetă de supă cremă de fasole verde

Despre fasolea verde și beneficiile ei

Fasolea verde este una dintre cele mai apreciate legume de vară, dar și un aliment pe care îl putem consuma pe tot parcursul anului, congelată sau conservată. Fasolea verde nu doar că aduce culoare și prospețime în farfurie, ci și o mulțime de beneficii pentru sănătate.

Săracă în calorii și bogată în fibre

În primul rând, fasolea verde este săracă în calorii și grăsimi, ceea ce o face o alegere excelentă pentru cei care doresc să mențină o greutate echilibrată sau să adopte o alimentație sănătoasă. În același timp, este o sursă bogată de fibre alimentare, care sprijină digestia și mențin senzația de sațietate pentru mai mult timp. Fibrele au și rolul de a regla nivelul zahărului din sânge și de a contribui la scăderea colesterolului „rău” LDL.

Bogată în vitamin și minerale

Un alt aspect important este conținutul de vitamine și minerale. Fasolea verde furnizează vitamina C, esențială pentru sistemul imunitar și pentru sănătatea pielii, precum și vitamina K, care are un rol crucial în coagularea sângelui și în menținerea densității osoase. În plus, este bogată în acid folic, o vitamină foarte importantă pentru femeile însărcinate, deoarece contribuie la dezvoltarea normală a fătului.

Mineralele prezente în fasolea verde includ manganul, care are proprietăți antioxidante și sprijină metabolismul, dar și fierul, necesar pentru prevenirea anemiei. De asemenea, conține calciu, magneziu și potasiu, elemente care ajută la sănătatea oaselor și a inimii.

Bogată în antioxidanți

Fasolea verde are și o cantitate semnificativă de antioxidanți naturali, cum ar fi flavonoidele și carotenoizii, substanțe care protejează celulele organismului împotriva stresului oxidativ și a inflamațiilor. Consumul regulat de fasole verde poate contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare și la încetinirea proceselor de îmbătrânire celulară.

Ușor de inclus în alimentație

Pe lângă toate aceste beneficii, fasolea verde este extrem de versatilă în bucătărie. Poate fi gătită la abur, fiartă, sotată sau inclusă în salate, supe și garnituri. Este gustoasă atât simplă, cu un strop de ulei de măsline și usturoi, cât și în combinație cu alte legume, carne sau cereale.

Cum faci supă cremă de fasole verde

Supa cremă de fasole verde este un preparat apreciat gustul său proaspăt. Se pornește, de obicei, de la câteva legume simple, care dau aroma, precum ceapă, morcov, țelină sau chiar un cartof, care adaugă consistență. Acestea fierb împreună cu păstăile fragede de fasole verde, iar odată ce toate legumele s-au înmuiat, sunt transformate într-o cremă fină, de culoare verde deschis, cu o textură moale și plăcută.

Farmecul acestei supe stă în faptul că este ușor de preparat și rețeta poate fi adaptată cu ușurință, după gust și preferințe. Poate fi lăsată într-o variantă ușoară, doar cu legume pasate și câteva condimente simple, precum sare, piper și un strop de usturoi, sau poate fi îmbogățită cu puțină smântână ori iaurt, pentru a fi mai cremoasă. Unele variante folosesc lapte sau chiar lapte vegetal, care dau o notă mai blândă, potrivită pentru cei ce evită lactatele.

Poate fi consumată cu crutoane crocante, semințe prăjite sau chiar câteva picături de ulei de măsline sau de dovleac, pentru contrast.

Rezultatul este mereu reconfortant, o supă ușoară, hrănitoare și fină, care poate fi servită atât caldă, într-o zi răcoroasă, cât și rece, ca o supă răcoritoare de vară. Prin simplitatea ei, dar și prin variantele pe care le permite, supa cremă de fasole verde este un preparat care se potrivește oricând și oricui.

Rețete de supă cremă de fasole verde

Reţetă de supă cremă de fasole verde

Supă cremă fasole verde cu smântână

Ingrediente

400 g fasole verde proaspătă sau congelată

1 cartof mare

1 ceapă

1 morcov

2 linguri de smântână

1,2 l supă de legume sau apă

2 linguri ulei sau de unt topit

Sare și piper după gust

Mod de preparare

Se începe prin a curăța și toca legumele: ceapa mărunt, morcovul rondele, iar cartoful cuburi. Într-o oală se pune uleiul sau untul la încins și se adaugă ceapa, care se lasă să se înmoaie ușor, fără să se rumenească. Apoi se pun morcovul și cartoful, se amestecă bine, și imediat se adaugă fasolea verde. Toate legumele se stropesc cu puțină apă caldă și se lasă să se înăbușe pentru câteva minute, ca să-și intensifice aroma.

Se toarnă supa de legume sau apa și se lasă totul la fiert la foc mediu, până când cartoful și fasolea sunt complet fragede. După ce s-au răcorit puțin, se pasează cu blenderul până se obține o cremă netedă. Pentru un gust mai bogat, se încorporează smântâna și se mai mixează câteva secunde. La final, se asezonează cu sare și piper, rezultând o supă onctuoasă, ușor dulceagă datorită morcovului, perfectă alături de crutoane crocante.

Supă cremă de fasole verde cu dovlecel și iaurt grecesc

Ingrediente

600 g fasole verde

1 dovlecel mediu

2 fire de ceapă verde sau o bucată de praz

1 cartof (opțional)

200 g iaurt grecesc

1 l supă clară de pui sau legume

1 lingură ulei de măsline

Mărar proaspăt

Sare și piper alb

Mod de preparare

Începe prin a toca ceapa verde sau prazul, care se călesc într-o lingură de ulei de măsline, la foc mic, pentru a dezvolta un gust dulce și plăcut. Se adaugă apoi dovlecelul curățat de coajă și tăiat cuburi, împreună cu fasolea verde tăiată în bucăți de 3–4 cm. Dacă se dorește o supă mai consistentă, se adaugă și cartoful, dar el nu este obligatoriu.

Se toarnă supa de pui sau de legume și se lasă la fiert aproximativ 15–20 de minute, până când dovlecelul și fasolea sunt fragede. Odată gătite, legumele se pasează. Abia după ce s-a mai răcit puțin compoziția, se adaugă iaurtul grecesc, care nu doar că aduce cremozitate, dar și un gust ușor acrișor, ce echilibrează dulceața naturală a legumelor.

La servire, supa se presară cu mărar proaspăt tocat, iar pentru un contrast plăcut se pot adăuga câteva picături de ulei de măsline extravirgin. Este o supă răcoritoare, ideală chiar și consumată la temperatura camerei, într-o zi călduroasă.

Descoperă și alte rețete cu fasole verde

Supă cremă de fasole verde cu lapte de cocos

Ingrediente

500 g fasole verde

2 căței de usturoi

1 ceapă roșie mică

1 ardei gras galben

150 ml lapte de cocos

1 l supă de legume

1 lingură ulei de cocos sau floarea-soarelui

Ghimbir ras (opțional, 1 cm)

Sare, piper, puțin curry pudră

Mod de preparare

Călește puțin ceapa roșie tocată mărunt, împreună cu usturoiul zdrobit și, dacă dorești, o bucățică mică de ghimbir ras. Se adaugă apoi ardeiul gras galben, care aduce o notă ușor dulce și o culoare intensă. Peste aceste legume aromatice se pune fasolea verde și se toarnă supa de legume.

Se lasă la fiert aproximativ 20 de minute, până când fasolea este fragedă. În acest punct, se pasează totul cu blenderul până se obține o textură mătăsoasă.

Laptele de cocos se adaugă la final, după pasare, și se amestecă ușor, pentru o textură cremoasă aparte și o aromă exotică. Pentru un gust mai intens, se poate adăuga un praf de curry, care se îmbină foarte bine cu dulceața discretă a fasolei verzi.

Supa rezultată este catifelată, cu note de nucă de cocos și curry. Se poate servi simplă sau cu semințe prăjite de dovleac sau floarea-soarelui pentru un plus de textură.

Pastă de fasole verde

Pentru iubitorii de fasole verde care vor o mâncare mai densă decât supa cremă de legume, pot prepara o pastă tartinabilă de fasole verde.

Ingrediente

250 gr fasole verde;

O ceapă;

O roșie;

1 gălbenuș de ou;

un vârf de linguriță muștar;

150 ml ulei;

3 căței de usturoi;

zeama de la jumătate de lămâie;

Mărar verde.

Mod de preparare

Fasolea se spală și se taie în bucăți potrivite, după care se pune la fiert în apă cu sare. Se lasă până se înmoaie, după care se pune la scurs și se lasă să se răcească. Când s-a răcit, fasolea verde se pune într-un blender și se mixează până când devine o pastă omogenă.

Pentru maioneză, se pisează bine usturoiul și se amestecă cu puțină sare, se adaugă peste gălbenușul, muștarul și se omogenizează totul. Se adaugă treptat câte puțin ulei până când maioneza capătă consistența dorită, după care se asesonează cu puțină zeamă de lămâie și piper.

Ceapa se toacă mărunt și se adaugă în blender peste pasta de fasole verde, se pune și maioneza și se mai amestecă pentru câteva secunde totul pentru a se încorpora toate ingredientele. Pasta de fasole se ornează cu mărar proaspăt deasupra.

Sursă foto – Shuttersock.com

