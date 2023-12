Despre salata eisberg

La fel ca majoritatea legumelor cu frunze verzi, salata eisberg are un conținut scăzut de calorii, zahăr și grăsimi. Salata verde iceberg are aproximativ o calorie pe frunză și are un conținut de apă mai ridicat decât multe alte tipuri de salată verde.

Salata iceberg crește într-un mod similar cu varza, sub formă de căpățână, și este cunoscută pentru textura sa densă și corcantă. Frunzele exterioare sunt de culoare verde, în timp ce frunzele interioare și miezul sunt de la verde deschis până la galben și, uneori, chiar albe.

Salata verde eisberg se poate cultiva pentru primăvară, pentru vară – din aprilie și până în iulie – și pentru toamnă, la sfârșitul verii. Salata are o perioadă scurtă de vegetație. Aceasta poate fi recoltată la 45-50 de zile după semănat. Salata poate fi cultivată prin semănat direct, adică prin semințe, sau prin răsaduri. Răritul salatei, după plantare, este foarte important. Scopul este de a păstra plantele viguroase la o distanță cuprinsă între 13 și 18 cm una de alta.

Salata eisberg – proprietăți

Despre salata eisberg se spune că este cea mai slabă salată din punct de vedere nutrițional, dar, cu toate acestea, conține cantități semnificative de vitamina A și K.

Vitaminele și mineralele din salata iceberg se numără printre nutrienții esențiali de care organismul are nevoie zi de zi și anume:

Vitamina C, un antioxidant puternic care ne ajută la menținerea sistemului imunitar sănătos.

Calciu, care menține oasele și dinții puternici. De asemenea, susține funcția musculară, funcția nervoasă și nicelul optim de coagulare a sângelui.

Vitamina K, o vitamina care, împreună cu calciul, contribuie pentru a preveni fracturile osoase. Este, de asemenea, parte integrantă pentru coagularea corespunzătoare a sângelui.

Vitamina A (sub formă de beta caroten) este un antioxidant puternic care ajută la menținerea vederii și a sănătății ochilor. De asemenea, susține dezvoltarea celulelor.

Folatul, o vitamina B care ajută la producerea ADN-ului și a materialului genetic. Este deosebit de important pentru femeile care sunt însărcinate sau care intenționează să rămână însărcinate.

Potasiul, un mineral care reduce tensiunea arterială prin diminuarea efectelor sării din dietă.

Salara eisberg – beneficii

Această salată are mai multe beneficii pentru sănătate și poate fi integrată cu ușurință în diverse feluri de mâncare. Este important însă de menționat că, în ciuda beneficiilor sale, salata iceberg nu furnizează toți nutrienții necesari pentru o dietă echilibrată. Este recomandat să diversifici consumul de legume și să incluzi o varietate de alimente pentru a asigura un aport adecvat de nutrienți esențiali.

Conținut scăzut de calorii

Salata iceberg are un conținut caloric foarte scăzut, ceea ce o face potrivită pentru cei care își doresc să controleze aportul caloric sau să piardă în greutate.

Bogată în apă

Această salată conține o cantitate semnificativă de apă, ceea ce ajută la hidratarea corpului. Consumul de alimente bogate în apă poate contribui la menținerea nivelului optim de hidratare.

Fără grăsimi și colesterol

Salata eisberg este o sursă bună de nutrienți, fără a adăuga grăsimi sau colesterol la dietă. Aceasta este o opțiune sănătoasă pentru cei care doresc să reducă consumul de grăsimi saturate.

Bogată în fibre

Deși nu este la fel de bogată în fibre ca alte tipuri de salate cu frunze mai închise la culoare, iceberg totuși oferă o anumită cantitate de fibre benefice pentru sănătatea sistemului digestiv.

Sursă de vitamine și minerale

Salata eisberg conține vitamine precum vitamina A, vitamina K și vitamina C, precum și minerale esențiale, cum ar fi potasiu și fier.

Cum să alegi salata eisberg

O salată proaspătă are o valoare nutrițională mai mare. Alegerea unui produs de calitate înseamnă că te bucuri de beneficiile nutriționale ale salatei eisberg.

Alege o salată cu frunze exterioare verzi, fără pete maronii sau lovituri. Frunzele ar trebui să fie tari, crocante și compacte. Evită salatele cu frunze moi, lăsate sau cu aspect uscat, deoarece acestea pot indica o calitate redusă.

Culoarea salatei iceberg ar trebui să fie o nuanță verde deschis. Evită salatele care au frunze galbene sau brun închis, deoarece acestea pot fi semne ale deteriorării. Tulpina de la baza salatei ar trebui să fie tare, dar nu prea groasă. O tulpină groasă și lemnoasă poate indica o salată veche.

Mirosul ar trebui să fie proaspăt și ușor. Evită salatele care au un miros neplăcut sau pătrunzător.

Dacă este posibil, informează-te despre originea salatei și metoda de cultivare. Salata crescută organic poate fi o opțiune mai sănătoasă, fără reziduuri de pesticide.

Cum se consumă salata eisberg

Frunzele crocante ale salatei iceberg o fac o alegere plăcută pentru salate și sandwich-uri, adăugând o textură răcoritoare și savuroasă.

Această salată poate fi integrată într-o varietate de feluri de mâncare, inclusiv salate, sandvișuri, wraps sau poate fi folosită chiar la înlocuirea unei tortilla în anumite rețete.

Salata eisberg are o durată de viață mai lungă comparativ cu unele alte tipuri de salate, astfel încât poate fi păstrată mai mult timp în frigider fără a se ofili și fără a-și pierde textura crocantă.

Rețete cu salată eisberg

Salata eisberg este ușor de adăugat alături de numeroase alte ingrediente, tocmai datorită gustului său neutru și a texturii crocante.

Salată cu pere, nuci și gorgonzola

Ingrediente:

1 salată iceberg

60 g miez de nucă

100 g brânză gorgonzola

1 pară

sare piper

ulei de măsline

1 linguriță de oțet de mere

Mod de preparare:

Una dintre cele mai simple rețete de salată, care este gata în mai puțin de 10 minute. Pentru început, spală salata și apoi usuc-o bine cu prosoape de bucătărie. Tai-o mărunt și adaug-o într-un bol. Toacă miezul de nucă în bucățele mici și pune-o peste.

Salată eisberg cu pui crocant

Ingrediente:

Pentru puiul crocant:

1 piept de pui fără os și piele

100 g pesmet auriu

2 ouă

5 linguri de făină ulei pentru prăjit

Pentru salată:

1 salată eisberg

1 lămâie

1 castravete

2 roșii medii

1 ardei gras verde

1 ceapă roșie medie

3 ridichii roșii

Pentru dressing:

50 g iaurt grecesc

zeamă de lămâie

1 cățel de usturoi

1 linguriță de ulei de măsline

sare piper

Mod de preparare:

Vei începe cu puiul, pe care va trebui să îl filetezi și să îl bați, astfel încât să iasă șnițele subțiri. Pregătește ouăle, făina și pesmetul și condimentează-le. Încinge o tigaie cu ulei și dă puiul prin făină, ou și pesmet auriu, apoi pune la prăjit câte 2-3 șnițele. Scoate-le pe șervețe absorbate.

Într-un castron mare, rupe salata în bucățele mici, taie toate legumele cubulețe și adaugă-le în castron. Apoi, taie un șnițel în bucățele mici și adaugă-l și pe el. Prepară dressingul amestecând iaurtul cu usturoiul ras, sare, piper, zeamă de lămâie și ulei de măsline. Pune dressingul peste salată, amestecă bine și servește.

Salată eisberg cu roșii și măsline

Ingrediente:

o salată eisberg,

2 morcovi mici,

4 roşii, trei castraveţi,

50 g măsline negre,

50 g măsline verzi,

un ardei gras roşu,

două linguri ulei de măsline,

sucul de la o jumătate de lămâie,

sare

Mod de preparare:

Se spală salata, castraveţii şi ardeiul şi se lasă la scurs într-o sită. Salata verde se taie în fâşii potrivite şi se pune într-un castron încăpător, cu roşiile feliate, castraveţii curăţaţi şi tăiaţi rondele și ardeiul tocat Julienne. Morcovul se curăţă şi se taie rondele sau fâşii şi se pune în castron odată cu măslinele. Se adaugă sare, după gust, ulei şi sucul de lămâie.

Vezi și – Salate de primăvară. 10 combinații sănătoase pentru organism

Burger de casă cu salată eisberg

Burger de casă cu salată eisberg

Ingrediente pentru 6 burgeri

800 g carne tocată de vită

2 castraveţi acri

1 căpăţână salată eisberg

6 chifle

100 g caşcaval sau cheddar

1 roşie mare

100 g unt pentru prăjit

6 măsline negre mici verdeaţă pentru ornat

1 lingura muştar

sare piper

Mod de preparare

Salata eisberg şi roşia se spală şi se lasă la scurs într-o strecurătoare. Caşcavalul se taie rondele, iar chiflele se taie pe orizontală în jumătăţi.

Castraveţii se taie rondele şi se lasă la scurs. Carnea tocată se condimentează cu sare, puţin piper şi muştar. Se amestecă până se omogenizează şi se împarte în 6 părţi.

Se formează hamburgerii după dimensiunea chiflelor şi se prăjesc într-o tigaie încinsă cu unt. Se lasă câte 10-12 minute pe fiecare parte, la foc potrivit, până se rumenesc frumos, iar carnea este bine pătrunsă.

Se aşază pe câte o farfurioară sau pe câte o jumătate de chiflă şi se ornează cu salată verde eisberg, felii de castraveţi, caşcaval sau cheddar, roşii tăiate felii, măsline şi verdeaţă.

Află cum faci cei mai buni burgeri de casă.

Sursă foto – Shutterstock.com

