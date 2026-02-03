Săptămâna Albă 2026: când începe și ce alimente se pot consuma

Ce este Săptămâna Albă

Săptămâna Albă, numită și Săptămâna Brânzei, este ultima săptămână înainte de intrarea în Postul Mare. Denumirea de „Săptămâna Albă” vine din tipul de alimente care sunt permise în această perioadă. Carnea nu mai este permisă, însă sunt îngăduite produsele lactate, ouăle și peștele.

Practic, este un post ușor, de tranziție, care ajută corpul să se dezobișnuiască treptat de mâncarea grea și să intre mai lin în postul propriu-zis, mult mai restrictiv.

Din perspectivă spirituală, această săptămână este o chemare la pregătire interioară. Biserica nu vede postul ca pe o dietă, ci ca pe un exercițiu al voinței, renunțarea la mâncare este doar mijlocul prin care omul poate să învațe să renunțe și la patimi, la egoism, la judecarea celorlalți. Săptămâna Albă este, așadar, o perioadă în care credinciosul este invitat să se oprească puțin din ritmul obișnuit al vieții și să se întrebe în ce stare sufletească intră în post.

Când este Săptămâna Albă în 2026

Din punct de vedere calendaristic, Săptămâna Albă începe imediat după Duminica Înfricoșătoarei Judecăți și se încheie cu Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, cunoscută popular și ca Duminica Iertării. A doua zi, luni, începe propriu-zis Postul Mare, cel mai lung din anul bisericesc, care pregătește credincioșii pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Postul Paștelui este considerat cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an, iar în 2026 începe pe 23 februarie. Astfel, Săptămâna Albă în 2026 este în perioada 16-22 februarie. Asta după ce, duminică, pe 15 februarie, este Lăsatului Secului de carne.

Descoperă și Când pică Paștele în 2026 și câte zile libere avem

Ce alimente se consumă în Săptămâna Albă

Ce alimente se consumă în Săptămâna Albă

În Săptămâna Albă se renunță la carne. Nu se consumă carne de porc, vită, pasăre, vânat sau produse precum mezeluri, cârnați, salamuri ori supe din carne.

În schimb, sunt permise toate produsele lactate și ouăle. Acestea formează baza alimentației din această săptămână. Se pot consuma lapte, brânză de orice fel (telemea, caș, urdă, cașcaval, brânză de burduf), smântână, iaurt, chefir, unt, frișcă, dar și ouă, sub orice formă: fierte, omletă, ochiuri, în diverse preparate. De aici vine și numele popular de „Săptămâna Brânzei”, pentru că brânza este alimentul cel mai reprezentativ al perioadei.

De asemenea, peștele este permis pe toată durata Săptămânii Albe, fără restricții. Se pot consuma toate tipurile de pește și fructe de mare: pește prăjit, la cuptor, la grătar, ciorbe de pește, icre, conserve de pește, midii, creveți, calamari, în funcție de preferințele și obiceiurile fiecăruia. Peștele este considerat un aliment mai ușor decât carnea și este acceptat ca parte a acestei perioade de tranziție.

În plus, ca și pe parcursul Postului Mare, sunt permise toate alimentele de origine vegetală: legume, fructe, cereale, pâine, orez, paste, cartofi, fasole, linte, nuci, semințe, miere. Practic, nu există restricții asupra mâncărurilor de post, pentru că ele vor deveni baza alimentației în Postul Mare. Diferența este că, în această săptămână, ele pot fi combinate cu lactate, ouă și pește.

Astfel, mesele din Săptămâna Albă sunt pot fi variate: plăcinte cu brânză, clătite, gogoși, paste cu smântână și cașcaval, pizza fără carne, cartofi gratinați cu brânză, salate cu ou și pește, pește cu legume, supe de legume cu smântână.

Un detaliu important este că miercurea și vinerea nu se ține post în Săptămâna Albă, deși în restul anului aceste zile sunt considerate zile de post. Asta înseamnă că și în aceste două zile se pot consuma fără probleme lactate, ouă și pește, iar în calendarul ortodox este și precizat acest lucru ca dezlegare la pește, ouă și lapte.

Tradiții și superstiții în Săptămâna Albă

Săptămâna Albă este una încărcată de obiceiuri și superstiții în tradiția populară. Astăzi însă, multe dintre aceste obiceiuri nu mai sunt respectate, nici măcar cunoscute, mai ales în orașe, unde ritmul vieții și stilul de viață sunt diferite. Cu toate acestea, Duminica Iertării rămâne încă o practică în multe familii și comunități, iar unele tradiții care simbolizează sporul și protecția casei încă sunt amintite cu drag în unele familii.

În tradiția populară românească, Săptămâna Albă era o perioadă de renunțare la mâncărurile „de dulce”. Se făceau mese bogate cu plăcinte cu brânză, clătite, lapte, ouă, iar în unele zone aveau loc petreceri, șezători și întâlniri de familie. Era percepută ca un moment de bucurie înainte de o perioadă de sobrietate și post.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri din Săptămâna Albă este Joia Furnicilor. În multe sate, femeile făceau odinioară o turtiță din făină sau mălai, o ungeau cu unt sau brânză și o puneau pe mușuroiul furnicilor. Se credea că astfel insectele vor fi „îmblânzite” și nu vor face pagube în grânele de pe câmp atunci când va veni vara.

În tradiția populară, fiecare zi a Săptămânii Albe avea, odinioară, o semnificație aparte:

Lunea Albă era numită și Lunea burdufului, fiind ziua în care se tăia burduful de brânză.

În Marțea și Miercurea Albă se considera că nu este bine să se spele rufe sau să se facă baie, pentru că acest lucru ar fi putut aduce ghinion sau ar fi putut afecta frumusețea părului. În unele sate se spunea că spălatul pe cap în această perioadă poate face ca părul să albească mai repede, ceea ce azi poate părea mai mult o superstiție decât un avertisment real.

În Vinerea Albă, se vestea adesea că masa se ține doar seara pentru binele casei și pentru curățirea sufletească

Sâmbăta se făceau plăcinte sau colăcei care se dădeau de pomană pentru sufletele celor plecați și pentru binele casei

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, este cunoscută popular ca Duminica Iertării. Credincioșii sunt îndemnați să își ceară iertare unii altora, rudelor, prietenilor sau vecinilor, pentru orice greșeală făcută.

Descoperă și Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Beneficiile Săptămânii Albe înainte de Postul Paștelui

Săptămâna Albă nu este așezată întâmplător ca o perioadă înainte de Postul Mare. Din punct de vedere atât spiritual, cât și fizic, ea are un rol important, fiind o etapă de adaptare, astfel încât intrarea într-un post aspru să fie un proces firesc.

Unul dintre cele mai mari beneficii ale Săptămânii Albe este faptul că obișnuiește organismul cu renunțarea la carne. Carnea este unul dintre cele mai grele alimente pentru digestie. După perioada sărbătorilor, în care se consumă multă carne, este nevoie de o perioadă de trecere.

Când o persoană mănâncă zilnic sau aproape zilnic carne, oprirea bruscă poate produce senzația de slăbiciune, iritabilitate sau foame permanentă. Săptămâna Albă creează un fel de tranziție, scoate carnea din alimentație, dar păstrează proteinele din lactate, ouă și pește, ceea ce face ca trecerea spre postul complet vegetal să fie mult mai blândă.

Alimentele permise în această perioadă au și un rol nutritiv. Lactatele și ouăle sunt surse de proteine complete, grăsimi și calciu, care ajută organismul să își facă ”rezerve” înainte de un post lung.

Peștele este o bună sursă de proteine ușor digerabile și grăsimi bune, iar legumele, fructele și cerealele încep deja să devină baza alimentației. Practic, corpul începe să se reorganizeze, trece de la un regim bogat în carne și grăsimi grele la unul mai simplu, cu mai multe legume, mai ușor de procesat.

Chiar și din punct de vedere psihologic beneficiul Săptămânii Albe este la fel de mare pentru cei care urmează să țină Postul Paștelui. Săptămâna Albă funcționează ca un exercițiu de voință. Omul începe să spună „nu” unor lucruri care îi plac (carnea, anumite mâncăruri), dar fără să simtă că este obligat să renunțe de tot la mâncărurile care îi plac. Învață treptat să se controleze, să fie atent la ce mănâncă, să nu mai mănânce automat, din obișnuință.

Descoperă și Cât de sănătos este consumul de lactate degresate

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE