Despre lactatele degresate

Laptele se consumă de aproximativ 10.000 de ani. În vechime, cel mai probabil, laptele era obținut de la oi sau capre. Până în anul 4.000 î.Hr., laptele era produs în multe părți ale lumii, inclusiv în Europa, India și China.

În secolul al XIX-lea, noile procese de fabricație și modalitățile de transport mai rapide au însemnat că laptele putea fi transportat în întreaga țară fără a se altera. Odată cu sosirea erei refrigerării și a pasteurizării, acesta putea fi păstrat mai mult timp și a devenit un aliment de bază zilnic.

Laptele degresat era în mod tradițional un produs secundar al procesării untului și era adăugat în hrana porcilor, găinilor și vițeilor, deoarece era un înlocuitor bogat în proteine ​​pentru hrana animalelor, care era mult mai scumpă, arată discovery.com.

Mai apoi, înainte de Revoluția Industrială, procesul de producere a laptelui degresat era relativ simplu. Laptele integral era lăsat să stea până când smântâna se ridica la suprafață și putea fi îndepărtată.

Cu toate acestea, procesul de producere a laptelui semidegresat și degresat în secolul XXI este mult mai complex, cât și mai automatizat.

Spre exemplu, în Regatul Unit, astăzi, laptele degresat în sine reprezintă aproximativ 12% din piața laptelui, în timp ce laptele semidegresat reprezintă aproximativ 60%.

Cum se degresează lactatele

Laptele integral conține în mod natural un anumit procent de grăsime, care variază în funcție de specie, rasă, alimentația animalului și sezon. Prin degresare, acest procent este redus parțial sau aproape complet, rezultând lapte semidegresat sau degresat, din care se obțin ulterior produse precum iaurtul degresat, brânza slabă, chefirul degresat sau smântâna cu conținut redus de grăsime. Deși textura și gustul pot fi ușor diferite față de variantele integrale, lactatele degresate rămân o sursă de nutrienți.

Procesul de obținere a lactatelor degresate începe cu colectarea și filtrarea laptelui crud, pentru a elimina impuritățile.

Urmează etapa de separare a grăsimii, care se realizează în mod industrial cu ajutorul separatoarelor centrifuge.

Aceste utilaje funcționează pe baza diferenței de densitate dintre grăsime și restul componentelor laptelui, astfel că sub acțiunea forței centrifuge, globulele de grăsime, fiind mai ușoare, sunt separate și colectate, iar laptele rezultat are un conținut scăzut de grăsimi. Prin reglarea procesului se poate obține lapte cu diverse grade de degresare.

După degresare, laptele este supus de obicei procesului de pasteurizare, care are rolul de a distruge microorganismele patogene și de a prelungi durata de valabilitate a produsului, fără a afecta semnificativ valoarea nutritivă.

În funcție de tipul de produs dorit, laptele degresat este apoi fermentat cu culturi lactice pentru obținerea iaurtului sau a chefirului, coagulat pentru obținerea brânzeturilor slabe sau supus altor procedee tehnologice specifice fiecărui lactat.

Este adevărat că lactatele bogate în grăsimi îngrașă?

Mulți oameni evită să consume lapte integral sau lactate integrale deoarece presupun că grăsimile și caloriile suplimentare vor duce la kilograme în plus. Cu toate acestea, multe studii au arătat că, de fapt, consumul de produse lactate cu conținut ridicat de grăsimi poate ajuta la gestionarea greutății.

Conform unui studiu din 2016 realizat pe 18.438 de femei, un consum crescut de produse lactate cu conținut ridicat de grăsimi a fost asociat cu un risc mai mic de creștere în greutate pe o perioadă de 11 ani. Pe de altă parte, nu a existat o asociere semnificativă între consumul de lactate cu conținut scăzut de grăsimi și creșterea în greutate.

Un alt studiu din 2017 a constatat că aportul de grăsimi din lactate nu a fost asociat cu un risc mai mare de creștere în greutate, boli de inimă sau diabet de tip 2.

În mod similar, o analiză din 2020 a 29 de studii a concluzionat că consumul de lactate cu conținut ridicat de grăsimi nu a fost asociat cu creșterea în greutate sau cu creșterea raportului de grăsime la copii.

Cât de sănătoase sunt lactatele degresate

În ultimii ani, recomandarea de a alege lactatele degresate în locul celor integrale, care a dominat ghidurile nutriționale timp de decenii, a început să fie reevaluată pe baza unor date științifice mai recente și mai nuanțate.

Totuși, atât lactatele degresate, cât și cele integrale oferă proteine de calitate, calciu, potasiu, vitamina B12 și alți micronutrienți esențiali. Conținutul de calciu, de exemplu, este practic același, pentru că acesta se găsește în partea apoasă a laptelui, nu în grăsime.

Pe de altă parte, prin îndepărtarea grăsimii se pierd vitaminele liposolubile. Grăsimea laptelui este purtătoare naturală pentru vitaminele A, D, E și K, care au nevoie de lipide pentru a fi absorbite eficient în organism. În lactatele degresate, aceste vitamine se regăsesc în cantități mult mai mici.

Laptele nu este doar o sumă de nutrienți izolați, ci un sistem complex în care grăsimile, proteinele și mineralele interacționează. Grăsimea laptelui conține acizi grași specifici care par să aibă efecte neutre sau chiar benefice asupra metabolismului și inflamației, diferite de grăsimile saturate din alte surse. Prin degresare, această structură naturală este parțial „ruptă”, iar produsul final nu mai funcționează identic în organism.

Mai mult, lactatele degresate, fiind mai sărace în grăsimi, tind să fie mai puțin sățioase, ceea ce poate duce, în practică, la consumul unor porții mai mari sau la apariția mai rapidă a senzației de foame.

Descoperă și Cât de sănătos este consumul de lapte vegetal

Când este recomandat să consumi lactatele degresate

Există situații în care laptele degresat poate fi cea mai bună alegere.

De exemplu, dacă urmezi o dietă foarte săracă în calorii, alegerea laptelui degresat poate fi o opțiune mai bună, deoarece are mai puține calorii, dar conține aproximativ aceeași cantitate de proteine ​​per cană (237 ml).

Laptele degresat este, de asemenea, considerat un ingredient bogat în nutrienți, ceea ce înseamnă că oferă o doză mare de vitamine și minerale cu foarte puține calorii.

De fapt, laptele degresat este una dintre cele mai bogate surse alimentare de calciu, oferind aproximativ 325 mg per cană. Acest lucru este chiar mai mare decât conținutul de calciu al laptelui integral, care este de 306 mg per cană.

De asemenea, poate fi o modalitate excelentă de a crește aportul de alte vitamine și minerale importante, inclusiv vitamina D, fosfor și potasiu, arată healthline.com.

Sunt grăsimile saturate periculoase?

Deși persoanele cu niveluri ridicate de colesterol sau boli de inimă ar putea fi nevoite să respecte recomandările medicului lor și să își monitorizeze aportul de grăsimi saturate, acestea pot fi totuși savurate ca parte a unei diete echilibrate pentru persoanele fără aceste afecțiuni.

De fapt, mai multe studii sugerează că un aport crescut de grăsimi saturate nu este direct asociat cu un risc mai mare de boli de inimă, accident vascular cerebral, atac de cord.

Inițial, cercetătorii credeau că grăsimile saturate creșteau nivelul colesterolului, ceea ce, la rândul său, creștea riscul de boli de inimă. Cu toate acestea, relația dintre grăsimile saturate și colesterol este mult mai complicată.

Deși grăsimile saturate cresc nivelul de colesterol LDL (rău), acestea cresc și nivelul de colesterol HDL (bun), ceea ce poate ajuta de fapt la protejarea împotriva bolilor de inimă.

În plus, există diferite tipuri de LDL, iar particulele foarte mici și dense de LDL sunt cele care au cele mai dăunătoare efecte asupra inimii și arterelor. Deși grăsimile saturate pot crește nivelul colesterolului, acestea schimbă de fapt LDL-ul de la particulele mici și dense la particulele mari, mai puțin dăunătoare.

Mai mult, alte cercetări sugerează că anumite alimente bogate în grăsimi saturate pot avea un impact diferit asupra sănătății inimii. De exemplu, o analiză a arătat că brânza și iaurtul au fost de fapt asociate cu un risc mai mic de boli de inimă, în timp ce carnea roșie și untul au fost asociate cu un risc mai mare.

Din acest motiv, este important să se ia în considerare compoziția nutrițională generală a unui ingredient, mai degrabă decât să se concentreze exclusiv pe nutrienții individuali, respectiv pe cantiatea de grăsime pe care o conține.

Chiar dacă multe cercetări noi pun la îndoială legătura directă dintre grăsimile saturate și sănătatea inimii, acestea pot totuși crește nivelul colesterolului la unele persoane. Prin urmare, persoanele cu boli de inimă sau cu niveluri ridicate de colesterol ar putea lua în considerare înlocuirea alimentelor bogate în grăsimi saturate cu alte ingrediente.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Mesaj RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor cu drone în Ucraina. Avioanele F-16 au rămas la sol pentru că ţintele au dispărut de pe radare
Știri România 10:37
Mesaj RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor cu drone în Ucraina. Avioanele F-16 au rămas la sol pentru că ţintele au dispărut de pe radare
Fermierii români așteaptă banii pentru motorină. Anunțul făcut de Florin Barbu
Știri România 10:32
Fermierii români așteaptă banii pentru motorină. Anunțul făcut de Florin Barbu
Parteneri
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Adevarul.ro
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB: „Nu am întâlnit un așa jucător!”. Când va fi prezentat oficial israelianul
Fanatik.ro
Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB: „Nu am întâlnit un așa jucător!”. Când va fi prezentat oficial israelianul
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
Elle.ro
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Naba Salem le-a declarat război Faimoșilor la Survivor România 2026, după ce a căzut doi metri din cauza lor: „Putea fi prevenit”
Stiri Mondene 11:00
Naba Salem le-a declarat război Faimoșilor la Survivor România 2026, după ce a căzut doi metri din cauza lor: „Putea fi prevenit”
Gabriela Firea a intrat în bucătărie și a gătit tartă cu ovăz și afine. Cum se prepară rețeta ei: „Ușor de făcut, puține calorii”
Stiri Mondene 10:04
Gabriela Firea a intrat în bucătărie și a gătit tartă cu ovăz și afine. Cum se prepară rețeta ei: „Ușor de făcut, puține calorii”
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
ObservatorNews.ro
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Fanatik.ro
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump