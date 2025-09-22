Ce este set-jetting?

Termenul „set-jetting” desemnează călătoriile către locațiile de filmare ale filmelor sau serialelor TV. 

Fanii se inspiră din producțiile vizionate pe platformele de streaming sau televiziune pentru a-și planifica vacanțele.

În 2023, motorul de căutare Expedia a descoperit că 44% dintre călătorii s-au inspirat din filme și seriale pentru destinațiile lor, depășind rețelele sociale, cu doar 15%, potrivit Euronews.

În Regatul Unit, 46% dintre călători au considerat vizitarea unei locații după ce au văzut-o pe streaming, iar 36% și-au rezervat deja excursiile.

Noua Zeelandă atrage fanii serialului „Stăpânul Inelelor” încă de la începutul anilor 2000.

Drama sofisticată plasată în epoca Regenței, Bridgerton, a adus în prim-plan reședințele istorice din Anglia.

Vizitatorii fac fotografii cu telefoanele mobile în timpul unei vizite pentru a descoperi decorurile serialului Netflix „Bridgerton”, în Bath, vestul Angliei, pe 16 iulie 2024.
Fenomenul set-jetting în Anglia – Foto: Profimedia

Destinații afectate de set-jetting

Hallstatt, Austria

Satul Hallstatt, din Austria, cu aproximativ 800 de locuitori, primește până la 10.000 de vizitatori pe zi în perioadele de vârf. 

Mulțimile vin să fotografieze casele alpine, turla bisericii și peisajele care au inspirat filmul Disney Frozen.

Ce este set-jetting și cum afectează destinațiile turistice populare
Hallstatt, Austria, seamănă cu orașul Arendelle din filmul Frozen – Foto: Ioana Ion

În 2023, locuitorii au fost nevoiți să ridice un gard temporar pentru a controla priveliștea emblematică, semnalând dificultatea de a gestiona fluxul masiv de turiști.

Taormina, Sicilia

Orașul Taormina a cunoscut o creștere a vizitatorilor după thrillerul HBO The White Lotus, filmat în hotelul San Domenico Palace. 

Turismul în această zonă a crescut semnificativ datorită popularității serialului.

România

Serialul „Wednesday” a adus turiști la studiourile Buftea, lângă București, pentru a vizita platourile de filmare, dar și la Castelul Cantacuzino.

Coreea și Elveția

Datorită serialului coreean Crash Landing on You, destinații precum Interlaken, Grindelwald și Iseltwald din Elveția au înregistrat creșteri ale vizitatorilor asiatici.

Germania

Drama coreeană Queen of Tears a inspirat călătorii la Berlin și Potsdam, urmărind traseul cuplului din serial.

Probleme generate de set-jetting

  • Supraturism: Dubrovnik, Croația,  locație cheie de filmare pentru sezonul doi al „Game of Thrones” de la HBO, primește aproape 1,5 milioane de turiști anual, ceea ce înseamnă aproximativ 36 de vizitatori pe locuitor, provocând ambuteiaje și deteriorarea infrastructurii.
  • Impact asupra mediului: Golful Maya din Thailanda,  care a apărut în filmul lui Leonardo DiCaprio din 2000, „Plaja”, a fost închis aproape patru ani pentru a permite refacerea recifelor de corali afectate de vizitatori.
  • Presiune asupra vieții locale: În Paris, cartierul Montmartre se confruntă cu „disneyficarea”, afectând locuitorii din zonă și viața cotidiană.
Vedere asupra portului din Dubrovnik, Croația. Muzeul maritim, zidurile orașului și cupolele bisericilor. În prim-plan se află bărci mici.
Dubrovnik, Croația – Foto: Profimedia

Eforturi pentru un turism durabil

Franța a început să implementeze politici pentru turism ecologic și responsabil:

  • Promovarea călătoriilor feroviare în locul zborurilor scurte.
  • Distribuirea vizitatorilor în regiuni mai puțin frecventate și în afara sezonului de vârf.
  • Limite la navele de croazieră în Cannes, cu restricții pentru navele mari și limite zilnice de pasageri.
Obiectivul este reducerea aglomerației, creșterea durabilității și oferirea de experiențe turistice mai semnificative, chiar dacă efectul unor seriale precum Lotusul Alb ar putea pune presiune pe acest echilibru.

Guvernul Bolojan, acuzat de abuzuri împotriva propriilor angajați: plângere la Comisia Europeană și la Organizația Internațională a Muncii
Știri România 11:05
Guvernul Bolojan, acuzat de abuzuri împotriva propriilor angajați: plângere la Comisia Europeană și la Organizația Internațională a Muncii
Cea mai mare pensie specială din România este de 70.000 de lei. CCR dezbate miercuri legea pensiilor magistraților
Știri România 10:46
Cea mai mare pensie specială din România este de 70.000 de lei. CCR dezbate miercuri legea pensiilor magistraților
Asia Express, 21 septembrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat jocul de amuletă. Ce avantaj au în competiție
Stiri Mondene 11:13
Asia Express, 21 septembrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat jocul de amuletă. Ce avantaj au în competiție
Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre provocările zilnice cu trei copii. „Sunt seri în care ne uităm unul la altul epuizați și râdem din nimic”
Stiri Mondene 11:09
Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre provocările zilnice cu trei copii. „Sunt seri în care ne uităm unul la altul epuizați și râdem din nimic”
Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Politică 21 sept.
Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR - Sondaj CURS
Politică 21 sept.
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
