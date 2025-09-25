Când e făcută bine, social media construiește încredere: vezi originea, vezi cum arată boabele, afli cât a costat la fermă, descoperi rețeta din clip (gramaj, timp, măcinătură) și poți repeta acasă. În plus, micro-creatorii—barista, prăjitori, home brewers—fac educație pe bune, fără ton de manual. Așa se nasc comunități: oamenii întreabă, testează, împărtășesc, iar non-tradiționalul (cold brew, coffee tonic, nitro, signature drinks curate) devine „hai să încerc și eu”.

Desigur, sunt și capcane. Uneori, estetica ia fața gustului: un video perfect poate ascunde o cafea banală. Alteori, hype-ul pentru gadgeturi sau jargonul prea tehnic pierd oamenii pe drum. Antidotul e simplu: puțin context onest (cine, de unde, cum), rețete clare și o gură de cafea care confirmă promisiunea din clip.

Aici intră Slow Coffee Festival: locul în care poți să-ți transmiți postările live, să faci fiecare produs instagramabil, să întâlnești specialiști cu care să ai conversații, din real îți oferim oportunitatea de a transforma experiența în scroll cu gust real. Ce vezi și simți va prinde viață online.

Social media a adus curiozitate, limbaj simplu și comunitate. La Slow Coffee Festival le punem pe toate la treabă ca să treci de la „wow” în ceașcă, la „like”. Vino cu telefonul încărcat și mintea deschisă. Noi aducem originile, transparența și băuturile care ies din tipare; tu adu-ți prietenii și țineți comunitatea din social media conectată la experiența celor 3 zile. Povestea merge mai departe.

Slow Coffee Festival are loc intre 3–5 octombrie 2025, la ROMEXPO, Pavilion A, București, între 10:00 și 18:00. Detalii, program și înscrieri pe slowcoffeefestival.com. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

