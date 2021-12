Descoperă obiceiuri și superstiții legate de solstițiul de iarnă:

Ce este solstițiul de iarnă 2021

Solstițiu înseamnă „soare nemișcat” și marchează prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică, cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului în emisfera nordică

Cele două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui și axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului poartă denumirea de solstiții. Dacă solstițiul de vară este în luna iunie și reprezintă cea mai lungă zi din an, vezi și când este solstițiul de iarnă 2021, cea mai scurtă zi din an.

Solstițiul de iarnă 2021

Așadar, solstițiul de iarnă reprezintă începutul iernii astronomice, atunci când înălțimea Soarelui deasupra orizontului și intervalul diurn sunt minime și are loc în emisfera nordică. Vezi când este solstițiul de iarnă 2021.

Cele două solstiții din timpul anului, solstițiul de vară și solstițiul hibernal sunt cunoscute din Antichitate pe când puteau fi calculate cu precizie. Ambele momente reprezentau puncte cruciale în calendarele vechi în funcție de care se calculau zodiile și trecerea anotimpurilor.

Solstițiul de iarnă în lume

Cea mai veche referință scrisă despre o sărbătoare ce marca reîntoarcerea Soarelui (solstițiu) a fost găsită în antichitate, în Mesopotamia. Sărbătoarea, care ținea 12 zile, avea drept scop să-l ajute pe zeul Marduk să îmblânzească monștrii haosului pentru încă un an.

Solstițiului îi sunt dedicate sute de structuri megalitice în toată Europa, în cele două Americi, Asia și Orientul Mijlociu. Chiar și popoarele care respectau calendarul lunar marcau într-un fel sau altul cele două solstiții.

În Europa, astfel de construcții din piatră pentru măsurarea poziției Soarelui au fost descoperite la Stonehenge, în Anglia, și la Newgrange, în Irlanda. Potrivit cercetătorilor, pietrele de la Stonehenge datează cu aproximație din 2050 î.Hr. și se presupune că au fost poziționate astfel încât lumina Soarelui la apus, la data solstițiului de iarnă, să cadă într-un anume fel.

Pentru păgâni, aceasta era noaptea în care Marea Zeiță dădea naștere noului Soare, repornind astfel ciclul anotimpurilor. Romanii îi sărbătoreau în această zi pe Saturn, zeul recoltelor, și pe Mithras, zeul luminii.

Când este solstițiul de iarnă în următorii ani

Solstițiul de iarnă în următorii ani:

2022: 21 decembrie, ora 5.27;

2023: 22 decembrie, ora 17.03;

2024: 21 decembrie, ora 11.20;

2025: 21 decembrie, ora 17.03;

2026: 21 decembrie, ora 22.50;

2027: 22 decembrie, ora 4.42;

2028: 21 decembrie, ora 10.19;

2029: 21 decembrie, ora 16.14;

2030: 21 decembrie, ora 22.09.

Tradiții românești legate de solstițiul de iarnă

Momentul în care ziua începe din nou să crească și noaptea să scadă este privit și ca o etapă nouă în cursul vieții. Evenimentului i se atribuie și o mulțime de tradiții și superstiții pe care mulți oameni le urmează pentru a avea noroc și sănătate. Iată care sunt cele mai cunoscute obiceiuri de solstițiul de iarnă 2021.

Obiceiurile românești din preajma solstițiului de iarnă păstrează amintirea jertfirii violente a zeului adorat, prin substituirea acestuia cu arborele sacru, bradul sau stejarul, tăiat și incinerat simbolic în noaptea de Crăciun, cu taurul, reprezentat de o mască, Capra, Brezaia, Țurca sau Borița, care, după ce însoțește unele cete de colindători, este omorât simbolic și, mai ales, cu porcul, reprezentare neolitică a spiritului grâului, sacrificat ritual la Ignat (20 decembrie).

Alte obisceiuri de solstițiul de iarnă

Tradiția spune că este bine ca prima persoană care îți intră în casă după solstițiul de iarnă să fie bărbat, pentru a te bucura de protecție și noroc în tot anul ce urmează să vină.

În seara de solstițiu se spune că este bine să aprinzi o candelă sau o lumânare pe care să o lași până dimineața. Pentru că odată cu solstițiul de iarnă se deschid cerurile și străfundurile, se spune că acum se bate binele cu răul.

În urmă cu sute de ani, de solstițiul de iarnă, oamenii obișnuiau să sacrifice animalele, dar mai târziu, această practică a fost înlocuită cu sacrificarea simbolică a unui brad sau stejar, care ulterior era ars.

Se spune că nu este bine să stai singur în casă, ci este indicat să îți petreci ziua în compania persoanelor dragi, pentru a nu rămâne singur până la următorul solstițiu.

Este bine să dai de pomană în această zi copiilor și oamenilor nevoiași. În trecut, se împărțeau frunze de laur și smochine, iar mai târziu turta dulce a devenit cel mai îndrăgit produs.



Solstițiul de iarnă 2021 este o zi bună pentru a face o analiză a timpului trecut și a rezultatelor pe care le-ai obținut.

