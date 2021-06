Ziua de 21 iunie, atunci când este solstițiul de vară 2021 este și ziua cea mai lungă din an. Mai exact, ziua în care ne vom bucura cel mai mult de lumina Soarelui.

Ce este solstițiul de vară sau Ziua Soarelui

Solstițiul de vară este o zi marcată de o aliniere perfectă a axei Pământului pe direcţia Soarelui. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă. Pe de altă parte, durata nopții să crească, timp de 6 luni, până la 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă. Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul se derulează în sens invers.

Denumirea de solstițiu are explicația de „soarele stă”, moment în care are loc schimbarea gradientului mișcării Soarelui în raport cu declarațiile lui. Solstițiu are etimologie dublă: latinescul „solstitium”, care înseamnă solstițiu și franțuzescul „solstice”.

Substantivul solstitium este format din cuvântul latin „sol”, „solis”, „solem” – Soare și „stitium”, derivat al verbului „sisto”, „sistere”, „stiti”, „statum” – a opri, a rămâne constant, a face să stea, a se menține.

Când este solstițiul de vară 2021

Momentul exact pentru solstițiul de vară 2021 este luni, 21 iunie, la ora 6.31, ora României.

Durata zilei, odată cu solstițiul de vară, Ziua soarelui, va avea cea mai mare valoare din an, mai exact: 15 ore și 32 de minute, în timp ce durata nopții va fi doar de 8 ore și 28 de minute

Solstițiul de vară se mai numește și Ziua Soarelui pentru că, în ziua solstițiului, la poli, Soarele este în mod constant vizibil la o înălțime puțin mai mare de 23 de grade, pe bolta cerească.

Când pică solstițiul de vară până în 2030

Solstițiul de vară 2022 – 21 iunie, ora 9.14

Solstițiul de vară 2023 – 21 iunie, ora 14.58

Solstițiul de vară 2024 – 20 iunie, ora 20.51

Solstițiul de vară 2025 – 21 iunie, ora 2.42

Solstițiul de vară 2026 – 21 iunie, ora 8.24

Solstițiul de vară 2027 – 21 iunie, ora 14.11

Solstițiul de vară 2028 – 20 iunie, 20.02

Solstițiul de vară 2029 – 21 iunie, ora 1.48

Solstițiul de vară 2030 – 21 iunie, ora 7.31

Alte evenimente astronomice importante în 2021

Perseidele sunt considerate a fi cel mai spectaculos curent de meteori din an. Anul acesta, Perseidele vor culmina în noaptea de 11 spre 12 august, însă ar trebui să fie vizibile și în timpul nopților anterioare și ulterioare.

Echinocţiul de toamnă 2021 va avea loc în data de 22 septembrie la ora 22.20. Durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopţilor, să crească, până la solstiţiul de iarnă.

Orionidele , cunoscute pentru viteza și luminozitatea lor, sunt considerate una dintre cele mai frumoase ploi de meteori din an. Maximul Orionidelor va avea loc în noapte dintre 20 și 21 octombrie.

Eclipsă parțială de Lună . O eclipsă parțială de Lună va putea fi văzută de pe continentul american, din Australia și anumite regiuni din Europa și Asia în noiembrie.

Geminidele . Curentul de meteori Geminide va avea loc între 4 și 20 decembrie.

Solstiţiul de iarnă. Solstiţiul de iarnă din anul 2021 va avea loc în 21 decembrie, la ora 17.58, și va marca începerea iernii astronomice.

Superstiții legate de solstițiul de vară

Solstitiul de vară 2021 – tradiții

Se spune că energia solstițiului de vară este considerată energia pasiunii, creativității, virilității și belșugului.

Dacă faci baie în lacuri sau râuri în această zi, efectul este unul curativ și constituie un ritual de renaștere. În anumite zone ale țării, spălatul cu roua ce se adună în ajunul solstițiului este o practică magică de frumusețe.

De asemenea, în credința populară se spune că solstițiul de vară este benefic și asupra schimbărilor în dragoste, sănătate și prosperitate. Magia practicată în timpul solstițiului are puterea de a materializa dorințe ori aspirații greu de realizat.



Solstițiul de vară 2021 – tradiții și superstiții

Chiar dacă în 2021 tradițiile și superstițiile legate de Solstițiul de vară sunt mai cunoscute și respectate, există locuri în care oamenii încă sărbătoresc Ziua Soarelui ca în vechime.

Deseori, ziua soarelui sau solstițiul de vară așa cum este cunoscut fenomenul, a fost asociat cu o mulțime de tradiții populare ce au ca și scop noi începuturi.

Solstițiul de vară 2021 este o zi de sărbătoare ce este evidențiată prin petreceri, cântece, dansuri, focuri mari și picnicuri în aer liber. Cu sute de ani în urmă, solstițiul de vară era prilejul de a calcula momentele importante ale muncilor agricole.

De asemenea, Ziua Soarelui era o perioadă populară din an pentru organizarea nunților și petrecerilor.



Încă de pe vremuri se credea în energia solstițiului de vară, magia practicată în timpul solstițiului, deoarece aceasta avea darul de a îndeplini dorințele ori aspirațiile care, aparent, erau imposibile. Se spune că, datorită puterilor magice ale focului de solstițiu, fetele își puteau ghici viitori soți. Flăcările focului alungau demonii și spiritele rele.

De această ocazie este legat și un ritual de transformare a unei bijuterii din aur în talisman. Orice bijuterie preferată, înainte cu o zi de solstițiu, este pusă într-un vas rezistent la foc, iar înăuntru se pun ierburi aromate (cimbru, rozmarin, mușețel, lavandă, sunătoare), deoarece reprezintă elementul pământ.

În dimineața zilei de solstițiu de vară se scoate bijuteria din aur și se pune într-un vas cu apă curată, apoi se trece prin flacăra unei lumânări galbene ori aurii. Astfel se spune că bijuteria este purificată datorită elementului focului.

Solstițiul de vară 2021 și alte sărbători populare

Solstițiul de vară 2021 și Sânzienele

În România, o dată cu solstițiul de vară este asociată și sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută și sub denumirea de Drăgaică. Sărbătoarea se celebrează pe data de 24 iunie.

Sânzienele sunt, în mitologia românească, zâne bune din clasa ielelor, dar care atunci când nu le este respectată sărbătoarea devin surate cu Rusaliile, care sunt zâne rele. Noaptea de Sânziene, venită imediat după solstițiul de vară 2021, este înconjurată de o aură de mister și magie.

Sânzienele mai sunt denumite în popor și „Amuțitul cucului” deoarece pasărea cântă 3 luni pe an, de la echinocțiul de primăvară până la Sânziene, pe 24 iunie.

Tot pe 24 iunie creștinii sărbătoresc și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorului, sărbătoare importantă trecută în calendar ortodox 2021.



Tipuri de climă. Ce climă are România și de ce este influențată

Zile libere 2021 – Calendar sărbători legale în 2021

Camping cu cortul – Top 20 de lucruri esențiale pe care trebuie să le ai la tine când mergi cu cortul

