Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat pe profitshare.ro sau 2performant.

Muntele este locul ideal pentru a te conecta cu natura și pentru a te putea bucura de fiecare colțișor și frumusețe a acesteia. În același timp, este un prilej excelent pentru tine de a evada, fie și pentru doar câteva ore, din stresul cotidian, iar sentimentul de libertate pe care îl vei simți odată ajuns pe culmile montane nu se poate compara cu absolut nimic.

Atunci când pornești într-o astfel de drumeție trebuie însă să ții cont că vei păși în habitatul natural al animalelor sălbatice, între care se numără și ursul. Știm cu toții că habitatul lui Moș Martin este într-o continuă amenințare din cauză că se taie păduri, se construiesc pensiuni și locuințe, uneori mult prea aproape de locurile unde acesta trăiește. Tocmai din acest motiv, ursul își poate schimba atât comportamentul, cât și teritoriile unde trăiește și se hrănește.

În ultimii ani, urșii au fost văzuți tot mai des făcându-și apariția fie în preajma cabanelor montane, fie de-a lungul șoselelor intens circulate, cu alte cuvinte în zonele unde sunt oameni în număr mare.

Recomandări Între sceptru și spectru. De ce monarhiile europene au mai mult trecut decât viitor

Dacă vrei să experimentezi o astfel de drumeție în natură și ajungi în zonele montane populate de urși îți recomandăm să nu călătorești de unul singur, ci într-un grup de măcar 2-3 persoane. Trebuie să știi că, având de-a face cu un animal sălbatic pe cât de feroce, pe atât de imprevizibil și dotat cu o viteză de reacţie incredibilă, este obligatoriu să fii pregătit și extrem de precaut în orice moment, dar mai ales în cazul unei întâlniri cu ursul.

Una dintre cele mai bune și mai eficiente metode de a respinge un posibil atac al unui urs o reprezintă spray-ul de autoapărare împotriva acestui animal, deoarece ursul are un nas foarte sensibil.

Cel mai bune spray-uri anti-urs cu rază mare de acțiune

Jetul care iese din spray conține o substanță denumită capsaicină. Este vorba despre un compus extras din ardei roșu, o substanță care îi provoacă ursului umflarea nasului, a ochilor și inflamarea plămânilor.

Pentru ca spray-ul să fie cât mai eficient trebuie să țintești către ochii și nasul animalului, de la o distanță de 8-10 metri. Astfel, îi va provoca animalului pierderea temporară a vederii și dificultăți de respirație.

Printre cele mai eficiente astfel de spray-uri este Spray urs – autoaparare impotriva ursilor Bear Buster For, cu husa, 150 ml. Presiunea mare din flacon asigură o viteză a jet-ului de până la 114 km/oră, ceea ce înseamnă că funcționează foarte bine și împotriva vântului.

Recomandări Un judecător le cere procurorilor să cerceteze din nou cazul femeii care a plecat din salon și a fost descoperită moartă abia după 6 zile în „păduricea” de bălării din curtea Spitalului Obregia

Acest spray este disponibil și în versiunea Spray urs – autoapărare împotriva ursilor Bear Buster For, cu husa, 300 ml. Bear Buster este în prezent cel mai puternic spray împotriva urșilor, animalelor sălbatice și câinilor agresivi datorită concentrației de 2% de capsaicinoid.

De asemenea, un alt spray anti-urs cu rază mare de acțiune este Spray urs – autoapărare împotriva urșilor, 300 ml, cu raza mare de actiune 10 m. Sprayul este proiectat să fie utilizat cu o singură mână. Trebuie să așezi degetul arătător prin inel, iar degetul mare pe pârghia de acționare. Trebuie trasă pârghia înspre spate pentru armare.

Recomandări HARTA retragerii armatei ruse din Harkov. Ucraina: „Au plecat în grabă, au lăsat în urmă mult armament”

Cele mai bune spray-uri anti-urs cu piper

Spray-ul cu piper anti-urs îi crează animalului senzații putemice de arsură la nivelul ochilor și generează lacrimi abundente, tuse și dificultăți în respirație. Provoacă, de asemenea, clipiri dese ale pleoapelor, curgerea nasului și senzația de înțepătură la nivelul pielii.

Unul dintre cele mai bune spray-uri cu piper anti-urs este Spray cu piper Mace Wild Guard Alaska pentru ursi și lupi, 275 ml. Acesta are o capacitate de 370 ml, ingredient activ Oleoresin Capsicum și dispune de un mâner de utilizare practic tip pistol. Siguranța este bine poziționată pentru a te asigura împotriva declanșărilor accidentale. Jetul conic atinge până la 8 metri.

Un alt produs foarte eficient este Spray cu piper IdeallStore împotriva urșilor, Bear Repeller, dispersant, 270 ml. Acest pistol de pulverizare cu piper profesional are o rază de acțiune de până la 10 metri, iar gazul este foarte eficient și la temperaturi scăzute, pentru că nu îngheață. Are un mecanism de siguranță „Glow-in-the-dark” care previne epuizarea accidentală a rezervorului și permite localizarea rapidă a spray-ului în întuneric.

Un produs mai scump, dar foarte bun este Spray iritant lacrimogen împotriva urșilor TW1000 Hoernecke – 225 ML. De altfel, este unul dintre cele mai puternice spray-uri cu piper pentru autoapărare împotriva atacurilor animalelor sălbatice, inclusiv a ursului. Generează un jet de pulverizare puternic, care bate la o distanță de până la 10 metri.

Cele mai bune spray-uri anti-urs sub 100 de lei

Pentru aceia dintre voi care nu își permit să plătească sute de lei pentru un spray anti-urs, avem câteva sugestii.

Prima dintre acestea se numește Spray Walther Perfecta Animal Dispersant 40 ml. Substanța activă OC (n.n. – Oleoresin Capsaicin) face ca acest spray să fie foarte eficient de la distanțe de cel puțin 5 metri datorită concentrației de 15% OC. Se recomandă folosirea acestui produs exclusiv pentru a respinge animalele agresive.

Tot în categoria spray-urilor accesibile sub 100 de lei se înscrie și Spray Umarex Pepper Perfecta Animal Stop – 15 ml. Acesta este suficient de compact încât îl poți transporta într-o geantă de mână sau chiar în buzunarul unei jachete. Are o rază de acțiune de 3 metri, iar ingredientul OC are o concentrație de 10%.

Spray autoapărare Perfecta 110 Animal Stop, 15 ml este un spray iritant-lacrimogen, care conține și piper, fiind recomandat împotriva animalelor agresive. Este eficient dacă este pulverizat de la o distanță de cel mult 3 metri. Este mic, compact și, cum spuneam, eficient.

Așadar, în cazul în care dorești să faci o drumeție la munte pentru a te relaxa și pentru a uita pentru câteva ore de stresul și problemele de acasă, dar vrei să fii scutit de emoțiile unei întâlniri neașteptate cu ursul, atunci va trebui ca atunci când îți faci bagajul să nu uiți să iei cu tine și un spray de autoapărare împotriva lui Moș Martin.

Vezi şi ce borcane îți trebuie ca să pui murături și conserve!

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ce spune Cristian Tudor Popescu despre divorțul Simonei Halep. „Bine că n-a divorțat Simona de...”

Playtech.ro Gest ŞOC făcut de Camilla în timp ce SEMNA actul prin care a devenit REGINĂ! Nu s-a putut abţine, toţi au observat. FOTO

Observatornews.ro O româncă din Bacău, printre croitoresele de lux ale Reginei Elisabeta a II-a. "Eram verificată de fiecare dată când intrăm în palat"

Știrileprotv.ro Mărturisiri cutremurătoare. Bia Khalifa, detalii șocante despre abuzul suferit în copilărie din partea tatălui ei

FANATIK.RO De ce a râs Mircea Badea de Tudor Chirilă. Imaginile virale cu juratul de la Vocea României

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 12 septembrie 2022. Racii se simt prinși între problemele profesionale și cele din familie, deși nu au apărut probleme noi