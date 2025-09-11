Experimentul inedit cu sute de voluntari la un festival

Studiul a fost realizat pe 465 de participanți la festivalul anual Lowlands din Olanda, scrie publicația Holod Media. Aceștia și-au introdus mâna într-un recipient special cu țânțari, conceput astfel încât insectele să îi poată doar mirosi, nu și mușca.

Înainte de test, voluntarii au completat chestionare despre alimentație, igienă, consum de alcool și dacă au dormit singuri sau alături de cineva.

Berea și somnul în comun, factori atractivi pentru țânțari

Rezultatele au arătat că persoanele care au băut bere în ultimele 12 ore au fost de 1,35 ori mai atractive pentru țânțari decât cele care nu au consumat alcool. Surprinzător, nivelul de alcool din sânge nu a influențat deloc rezultatul.

De asemenea, cei care au dormit cu altcineva în același pat sau cort au fost de 1,34 ori mai atractivi pentru insecte.

Protecția solară reduce atractivitatea pentru insecte

Cercetătorii au mai observat și că persoanele care și-au făcut duș și au aplicat cremă de protecție solară pe antebrațe cu șase ore înainte de experiment au fost aproape pe jumătate mai puțin atractive pentru țânțari.

Autorii subliniază că experimentul a fost realizat în condiții „slab controlate”, într-un cadru atipic: un festival de muzică, unde participanții erau în mare parte pasionați de știință. Totuși, rezultatele oferă indicii despre modul în care factori precum consumul de alcool sau igiena pot influența atracția țânțarilor.

„E nevoie de mai multe studii în medii controlate pentru a înțelege exact aceste mecanisme”, au precizat cercetătorii olandezi.

