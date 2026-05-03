Cum ajung șoferii să fie amendați pentru viteză fără să încalce limita

Tot mai mulți britanici aleg să plece în vacanțe cu autorulote sau campervan-uri, însă puțini știu că modul în care sunt înregistrate aceste vehicule poate influența limitele legale de viteză. Potrivit unui articol publicat de Express.uk, necunoașterea normelor poate duce la amenzi usturătoare și puncte de penalizare.

Conform Codului Rutier din Marea Britanie, vehiculele sunt încadrate în categorii distincte, fiecare cu reguli specifice privind viteza. Dacă o autorulotă este clasificat ca vehicul comercial, șoferul trebuie să respecte limite de viteză mai reduse decât în cazul unui autoturism obișnuit. Această regulă poate genera confuzii, iar mulți dintre șoferi ajung să încalce limita de viteză fără să știe.

Acest aspect poate genera confuzii, mai ales pentru cei care au transformat un camion în rulotă și nu au modificat înregistrarea vehiculului.

Greșeala pe care o fac șoferii și cum încalcă limita de viteză fără să știe

Experții au explicat, pentru sursa citată mai sus, care este principala greșeală pe care o fac șoferii atunci când merg cu autorulota în Marea Britanie.

„Mulți șoferi presupun că un campervan are aceleași limite de viteză ca un autoturism, dar nu este întotdeauna cazul, mai ales dacă vehiculul este încă înregistrat ca o dubiță de transport comercial”, a explicat Paul Gorry, expert în vânzarea de autorulote, pentru sursa citată mai sus.

Care este viteza legală pe care trebuie să o aibă șoferii când merg cu autorulota

Totodată, el a explicat și care sunt vitezele legale pe care trebuie să le respecte șoferii în Marea Britanie, atunci când merg cu rulota.

Dacă totuși șoferii au transformat o dubiță de transport marfă într-o autorulotă, atunci trebuie să respecte exact viteza pentru vehiculele ușoare de transport marfă, așa cum a fost înregistrată mașina inițial.

„Dacă un campervan este clasificat ca vehicul de marfă ușoară cu o greutate de până la 3,5 tone, limita națională de viteză este de obicei 80 km/h pe drumurile cu o singură bandă și 96 km/h pe drumurile cu două benzi, adică cu aproximativ 16 km/h mai puțin decât în cazul unui autoturism. Această diferență se datorează modului în care vehiculul este înregistrat, ceea ce poate crea confuzie”, a mai explicat el.

Însă, dacă greutatea depășește 3,05 tone, limitele de viteză scad la 80 km/h pe drumurile cu o singură bandă și 96 km/h pe cele cu două benzi, deși viteza maximă pe autostrăzi rămâne 112 km/h.

Pentru rulotele cu remorcă se aplică sancțiuni suplimentare

Șoferii care tractează o remorcă trebuie să fie și mai precauți, întrucât limitele de viteză se reduc suplimentar.

„În cazul tractării unei remorci, viteza maximă pe autostrăzi scade la 96 km/h, iar pe alte drumuri se aplică reduceri similare”, a subliniat Gorry.

De asemenea, autorulotele mai mari, care cântăresc peste 3,05 tone sau măsoară mai mult de 12 metri lungime, trebuie să respecte limitele inferioare de 80 km/h pe drumurile cu o singură bandă și 96 km/h pe cele cu două benzi și autostrăzi.

Ce trebuie să facă șoferii ca să evite amenzile pentru viteză

Pentru a evita amenzile și eventualele neplăceri, experții recomandă verificarea înregistrării vehiculului înainte de a pleca la drum.
 
„Un campervan care arată ca un vehicul de agrement poate fi încadrat legal ca van comercial, ceea ce schimbă complet limitele de viteză aplicabile.
 
Petrecerea câtorva minute pentru a verifica acest lucru poate ajuta șoferii să evite amenzile și să se bucure de o călătorie lină”, a explicat Gorry.

Noi reguli au intrat în vigoare și în Polonia, acolo unde amenzile ajung până la 7.000 de euro, iar șoferii se aleg cu permisul suspendat. Legea vizează inclusiv conducătorii auto străini.

