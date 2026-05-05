În uralele unei mulțimi care flutura steaguri albastre în culorile provinciei, separatiștii au adus teancuri de cutii de carton la birourile Elections Canada. Potrivit lor, cutiile respective conțin peste 300.000 de semnături în favoarea organizării referendumului de independență.

Un referendum cu puține șanse de reușită pentru separatiști

„Nu suntem ca restul Canadei”, a declarat pentru AFP liderul separatist Mitch Sylvestre, adăugând că speră să obțină primul referendum de independență.

„Suntem 100% conservatori și suntem guvernați de liberali care nu gândesc ca noi”, a continuat el, acuzându-i pe adversarii săi politici că vor să închidă industria petrolieră din Alberta.

Marginali mult timp, separatiștii din Alberta, o provincie cu cinci milioane de locuitori, au câștigat teren în ultimele luni. Deși rămân o minoritate în Alberta, conform sondajelor, separatiștii au ajuns la un nivel record de aproximativ 30%.

Chiar dacă această mișcare ar pierde referendumul, liderii lor îl consideră totuși un imbold pentru continuarea schimbării peisajului politic în favoarea lor.

Acuzații la adresa „regimului Trudeau”

Alberta s-a alăturat Confederației Canadiene în 1905, iar resentimentele față de liderii politici din Est, din Ontario și Quebec, au alimentat diverse mișcări separatiste marginale de-a lungul secolului trecut.

Separatismul a luat cu adevărat avânt în Alberta ca reacție la Programul Energetic Național din 1980 al fostului prim-ministru Pierre Trudeau, care a consolidat controlul guvernamental asupra industriei petroliere.

Pentru a contracara șocurile petroliere din anii ’70, guvernul condus de tatăl fostului prim-ministru Justin Trudeau a impus controale asupra prețurilor la vânzările interne de petrol și noi taxe care au permis Ottawei să colecteze mai multe venituri din petrolul din Alberta.

De atunci, mișcarea și-a extins rădăcinile, spune pentru AFP Michael Wagner, istoric și susținător de lungă durată al independenței Albertei.

„Chiar dacă pierdem referendumul, mișcarea nu va dispărea ca prin magie”, apreciază el, vorbind și despre o schimbare profundă în curs de desfășurare în provincie și în Canada.

Pentru Tammy Kaleta, o adeptă a separatismului care se afla luni în mulțime, „regimul Trudeau”, adică atât Pierre Trudeau, cât și fiul său Justin, a fost cel care a alimentat sentimentele de independență. Ea consideră că Alberta nu are „o voce proprie” în actualul sistem parlamentar canadian.

Factorul Trump

Fostul vicepremier al provinciei Alberta, Thomas Lukaszuk, un activist antiindependență, este îngrijorat de creșterea separatismului.

Pentru a-l contracara, a creat grupul „Alberta Forever Canadian”. El consideră că partea adversă a fost încurajată de premierul conservator al provinciei, Danielle Smith, care a căutat astfel să-și consolideze legăturile cu președintele american Donald Trump.

Potrivit acestuia, sprijinul tacit din partea administrației Trump, concretizat inclusiv prin întâlniri la Departamentul de Stat, a jucat, de asemenea, un rol.

„Separatiștii nu sunt oficiali aleși. Ei sunt pur și simplu cetățeni canadieni care locuiesc în Alberta, dar au fost primiți la cele mai înalte niveluri ale administrației americane. Acest lucru trebuie să fie extrem de încurajator pentru ei”, observă el.

În ianuarie, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a dat impresia că susține ideea unei Alberte independente, descriind provincia canadiană drept un „partener natural pentru Statele Unite”, ca și cum ar fi o țară separată.

Thomas Lukaszuk recunoaște însă că unii separatiști au nemulțumiri legitime pe care Ottawa ar trebui să încerce să le abordeze, în special stigmatizarea industriei petroliere, care rămâne o sursă vitală de venit pentru Alberta.

Lukaszuk, care a emigrat din Polonia comunistă, spune că se luptă să-și recunoască provincia: „Vecinii nu mai vorbesc între ei, nici măcar membrii din aceeași familie nu mai vorbesc între ei”. El afirmă că „nu a văzut niciodată această provincie atât de divizată ca astăzi”.

