Tenorul Ștefan von Korch deschide stagiunea Filarmonicii Arad cu o dublă reprezentaţie de "Carmina Burana"

Prima reprezentaţie este deja sold out, bilete fiind încă disponibile pe Bilete.ro şi la Filarmonica Arad pentru concertul programat vineri 3 octombrie.

Tenorul Ştefan von Korch a cântat partitura din Carmina Burana ce îi defineşte identitatea vocală, de peste 40 de ori pe scene ale filarmonicilor naţionale şi a deschis cu ea Festivalul Palermo Classica, iar anul viitor o va intrepreta şi în Bucureşti, în premieră în aer liber, la Grădina de Vară Herăstrău pe 17 iulie.

„Pentru mine, Carmina Burana este o lucrare de suflet şi o „carte de vizită” în care pot exprima atât exuberanța, cât și fragilitatea umană. Mă bucur să revin la Arad și să împărtășesc această experiență intensă cu publicul filarmonicii”, a declarat tenorul Ștefan von Korch.

În concertele de la Arad, alături de Ștefan von Korch, publicul îi va asculta pe Mariana Bulicanu – soprană şi Ludovic Kendi – bariton. Punerea în scenă a maiestuoasei lucrări se va derula sub bagheta dirijorului britanic Neil Thomson şi va fi completată de întregul aparat orchestral și coral (dirijor Robert Daniel Rădoiaș) și de corul de copii al Colegiului de arte Sabin Drăgoi (dirijor Corina Teuca).

Cu toţii, vor da viață paginilor pline de forță, dramatism și lirism ale lui Orff, într-o producţie ce promite să fie punctul de atracție al începutului de sezon.

Deschiderea stagiunii cu Carmina Burana este modul în care Filarmonica Arad marchează 130 de ani de la naşterea compozitorului Carl Orff şi totodată oportunitatea oferită publicului arădean de a îl aplauda pe tenorul Ștefan von Korch, recunoscut pentru interpretările sale memorabile în această lucrare monumentală, considerată semnătura sa artistică.

