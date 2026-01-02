De unde vine regula de 19°C

Recomandarea celor 19°C datează din anii 70, pe fondul crizei energetice globale. La acea vreme, locuințele erau slab izolate, iar sistemele de încălzire erau ineficiente.

Setarea unei temperaturi moderate era o soluție de compromis pentru a reduce consumul fără a afecta prea mult confortul.

Astăzi, însă, realitatea este complet diferită. Izolațiile moderne, ferestrele performante și termostatele inteligente au schimbat radical modul în care putem controla climatul interior.

Din acest motiv, experții spun că o temperatură fixă pentru toată casa nu mai este o soluție corectă.

De ce 19°C poate fi prea puțin

Potrivit specialiștilor în sănătate publică, menținerea constantă a temperaturilor sub 18°C poate avea efecte negative, mai ales asupra copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Un mediu prea rece favorizează:

apariția condensului

creșterea umidității

dezvoltarea mucegaiului

Toate acestea pot agrava alergiile, problemele respiratorii și pot afecta starea generală de bine.

O temperatură ușor mai ridicată, adaptată spațiului, poate reduce aceste riscuri și crește semnificativ confortul zilnic.

Mitul economiei maxime

Una dintre cele mai răspândite convingeri este că „mai rece înseamnă automat mai ieftin”.

În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. Experții în eficiență energetică explică faptul că nu doar temperatura setată contează, ci și stabilitatea termică a locuinței.

Dacă încălzirea este oprită sau setată prea jos pentru perioade lungi, sistemul va consuma mai mult atunci când este repornit pentru a readuce casa la o temperatură confortabilă. În multe cazuri, acest lucru duce la un consum total mai mare, nu mai mic.

Soluția recomandată este folosirea termostatelor programabile și menținerea unei temperaturi constante, ajustate în funcție de prezență și activitate.

Existe și alte metode care te pot ajuta să ai facturi mai mici la căldură.

Temperaturi diferite pentru fiecare cameră

O altă greșeală frecventă este încălzirea întregii locuințe la aceeași temperatură. Specialiștii recomandă valori diferite, în funcție de utilizarea spațiului:

Living și bucătărie: 20–21°C, pentru confort în timpul activităților zilnice

20–21°C, pentru confort în timpul activităților zilnice Dormitoare: 17–19°C, temperaturi care favorizează un somn mai odihnitor

17–19°C, temperaturi care favorizează un somn mai odihnitor Baie: ușor mai cald, pentru confort pe perioade scurte

Această abordare personalizată nu doar că îmbunătățește confortul, dar contribuie și la reducerea consumului de energie.

Regula de 19°C nu mai este standardul de aur al iernii. Astfel, depinde de fiecare în parte câte grade alege să aibă în casă iarna.

