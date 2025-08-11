Cumpărarea unei locuințe ar trebui să fie o experiență logică, calculată, coerentă. În realitate, e un carusel de emoții, presiuni, frici și FOMO. Și pentru că decizia vine la pachet cu un credit pe 20-30 de ani, fiecare greșeală contează. Mult.
În cadrul campaniei „Probează o casă!”, lansată de BCR și Libertatea, în parteneriat cu Blitz, ai ocazia să „testezi” un apartament înainte de a-l cumpăra, timp de două nopți.
Echipa Xpert Casa BCR a sintetizat, din sute de întrebări primite, cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac în procesul de achiziție. Iată-le, împreună cu modurile în care campania „Probează o casă!” te poate ajuta să le eviți:
1. Te îndrăgostești de apartament… și uiți să întrebi tot ce contează
Greșeală: Te entuziasmezi la prima vizionare și vrei să semnezi pe loc.
Ce riști: Să ratezi detalii esențiale (zgomot, lumină slabă, probleme legale, izolație ineficientă) și să regreți ulterior.
Ce poți face: Testează-l! Cu „Probează o casă” ai 48 de ore să vezi dacă locul chiar ți se potrivește — nu doar în poze, ci în viața reală, la 7 dimineața și la 10 seara.
2. Te gândești doar la ce poți cumpăra acum, nu și la ce poți susține în 10 ani
Greșeală: Îți întinzi bugetul la maxim ca să iei „tot ce se poate” și calculezi rata „din ochi”.
Soluție: Experții recomandă ca rata să fie max. 35-40% din venitul net. Exemplu: dacă ai 6.000 RON net, o rată de 2.000–2.400 RON e rezonabilă. Nu construi casa visurilor pe baza unui salariu de vis.
3. Crezi că „zona se va dezvolta” și ignori prezentul
Greșeală: Cumperi într-un cartier slab conectat, fără magazine, transport sau școli, în speranța că „va crește”.
Test de realitate: Locuiește două zile acolo. Vezi cât faci până la job, dacă ai unde lua un covrig sau un medicament. Viitorul e incert. Dar prezentul îl poți testa.
4. Nu verifici legal locuința (sau dezvoltatorul)
Greșeală: Presupui că „totul e în regulă”.
Realitatea: Unele apartamente vin la pachet cu litigii, ipoteci, interdicții de înstrăinare sau riscuri seismice ascunse.
Checklist de due diligence personal:
- Extras de carte funciară
- Certificat energetic
- Autorizație de construcție (la apartamente noi)
- Istoricul dezvoltatorului (proiecte anterioare, termene întârziate etc.)
5. Nu întrebi ce nu știi că ar trebui să întrebi
Greșeală: Nu pui întrebările corecte vânzătorului/agentului, cum ar fi:
- De ce vinde proprietarul?
- Care sunt vecinii direcți?
- Câte proprietăți a mai vândut agentul?
Sfat util: Fă o listă de întrebări înainte de vizionare. Sau, și mai simplu: locuiește 2 nopți în apartament și lasă întrebările să vină natural.
6. Te lași grăbit(ă) de agenți sau „ceilalți cumpărători”
Greșeală: Semnezi prea repede, de teamă că pierzi ocazia.
Ce spune realitatea: Un apartament bun nu se vinde într-o zi. Iar dacă presiunea e prea mare, poate fi un semnal de alarmă.
Ce poți face: Cere timp de gândire. Sau, și mai bine, aplică pentru test-drive-ul imobiliar din campania „Probează o casă”. În 2 nopți, afli mai multe decât din 20 de poze.
7. Nu discuți despre viitor cu partenerul/partenera
Greșeală: Luați credit împreună, dar fără să discutați serios despre proprietate, contribuții sau ce se întâmplă dacă relația se schimbă.
Ce recomandă experții: Dacă nu sunteți căsătoriți, e esențial să aveți o convenție notarială care stabilește contribuțiile și drepturile fiecăruia.
Cumpără cu cap. Și cu timp.
Campania „Probează o casă!” e pentru toți cei care au înțeles că o decizie mare merită trăită la scară mică, înainte să devină permanentă.
Două nopți într-un apartament pot părea puțin. Dar când e vorba despre casa ta, pot fi exact timpul de care aveai nevoie ca să iei o decizie bună.
Uneori, cele mai bune decizii vin după ce tragi draperiile, îți faci o cafea și te întrebi: „Aș putea să locuiesc aici cu adevărat?”
Dacă răspunsul vine natural, poate chiar e acasă.
