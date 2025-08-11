Cumpărarea unei locuințe ar trebui să fie o experiență logică, calculată, coerentă. În realitate, e un carusel de emoții, presiuni, frici și FOMO. Și pentru că decizia vine la pachet cu un credit pe 20-30 de ani, fiecare greșeală contează. Mult.

În cadrul campaniei „Probează o casă!”, lansată de BCR și Libertatea, în parteneriat cu Blitz, ai ocazia să „testezi” un apartament înainte de a-l cumpăra, timp de două nopți.

Echipa Xpert Casa BCR a sintetizat, din sute de întrebări primite, cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac în procesul de achiziție. Iată-le, împreună cu modurile în care campania „Probează o casă!” te poate ajuta să le eviți:

1. Te îndrăgostești de apartament… și uiți să întrebi tot ce contează

Greșeală: Te entuziasmezi la prima vizionare și vrei să semnezi pe loc.

Ce riști: Să ratezi detalii esențiale (zgomot, lumină slabă, probleme legale, izolație ineficientă) și să regreți ulterior.

Ce poți face: Testează-l! Cu „Probează o casă” ai 48 de ore să vezi dacă locul chiar ți se potrivește — nu doar în poze, ci în viața reală, la 7 dimineața și la 10 seara.

2. Te gândești doar la ce poți cumpăra acum, nu și la ce poți susține în 10 ani

Greșeală: Îți întinzi bugetul la maxim ca să iei „tot ce se poate” și calculezi rata „din ochi”.

Soluție: Experții recomandă ca rata să fie max. 35-40% din venitul net. Exemplu: dacă ai 6.000 RON net, o rată de 2.000–2.400 RON e rezonabilă. Nu construi casa visurilor pe baza unui salariu de vis.

3. Crezi că „zona se va dezvolta” și ignori prezentul

Greșeală: Cumperi într-un cartier slab conectat, fără magazine, transport sau școli, în speranța că „va crește”.

Test de realitate: Locuiește două zile acolo. Vezi cât faci până la job, dacă ai unde lua un covrig sau un medicament. Viitorul e incert. Dar prezentul îl poți testa.

4. Nu verifici legal locuința (sau dezvoltatorul)

Greșeală: Presupui că „totul e în regulă”.

Realitatea: Unele apartamente vin la pachet cu litigii, ipoteci, interdicții de înstrăinare sau riscuri seismice ascunse.

Checklist de due diligence personal:

Extras de carte funciară

Certificat energetic

Autorizație de construcție (la apartamente noi)

Istoricul dezvoltatorului (proiecte anterioare, termene întârziate etc.)

5. Nu întrebi ce nu știi că ar trebui să întrebi

Greșeală: Nu pui întrebările corecte vânzătorului/agentului, cum ar fi:

De ce vinde proprietarul?

Care sunt vecinii direcți?

Câte proprietăți a mai vândut agentul?

Sfat util: Fă o listă de întrebări înainte de vizionare. Sau, și mai simplu: locuiește 2 nopți în apartament și lasă întrebările să vină natural.

6. Te lași grăbit(ă) de agenți sau „ceilalți cumpărători”

Greșeală: Semnezi prea repede, de teamă că pierzi ocazia.

Ce spune realitatea: Un apartament bun nu se vinde într-o zi. Iar dacă presiunea e prea mare, poate fi un semnal de alarmă.

Ce poți face: Cere timp de gândire. Sau, și mai bine, aplică pentru test-drive-ul imobiliar din campania „Probează o casă”. În 2 nopți, afli mai multe decât din 20 de poze.

7. Nu discuți despre viitor cu partenerul/partenera

Greșeală: Luați credit împreună, dar fără să discutați serios despre proprietate, contribuții sau ce se întâmplă dacă relația se schimbă.

Ce recomandă experții: Dacă nu sunteți căsătoriți, e esențial să aveți o convenție notarială care stabilește contribuțiile și drepturile fiecăruia.

Cumpără cu cap. Și cu timp.

Campania „Probează o casă!” e pentru toți cei care au înțeles că o decizie mare merită trăită la scară mică, înainte să devină permanentă.

Două nopți într-un apartament pot părea puțin. Dar când e vorba despre casa ta, pot fi exact timpul de care aveai nevoie ca să iei o decizie bună.

Uneori, cele mai bune decizii vin după ce tragi draperiile, îți faci o cafea și te întrebi: „Aș putea să locuiesc aici cu adevărat?”

Dacă răspunsul vine natural, poate chiar e acasă.

Vrei să afli mai multe despre procesul de căutare și finanțare a unei case? Întreabă aici Xpert Casa, expertul tău când vrei să-ți iei o casă.

Foto: Shutterstock

