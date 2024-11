Proiectul este inițiat de Johnson&Johnson România și implementat în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, Centrul de Inovație și e-Health și Fundația Împreună pentru Educație și Sănătate (FIES). Echipele de tineri inovatori participante în cadrul Hackathon4Health, sub îndrumarea mentorilor, au reușit să transforme, în doar 48 de ore, ideile în proiecte digitale remarcabile, cu aplicabilitate în domeniul sănătății.

Proiectele și echipele câștigătoare au fost selectate în baza următoarelor criterii:

Calificare profesională și aptitudini tehnice

Ideea de proiect transmisă odată cu aplicația și corelarea cu temele stabilite

Interesul pentru domeniul e-health și/sau al sănătății

Cele trei echipe câștigătoare sunt următoarele:

Eldie – prietenul virtual al seniorilor pentru a încetini degradarea cognitivă în rândul adulților de vârsta a 3-a este o aplicație mobilă. Pe baza jocurilor de memorie, a unor chestionare validate științific generate pentru fiecare senior și în urma interacțiunii utilizatorului cu asistentul virtual se calculează scorul creierului, care păstrează evidența evoluției în timp a abilităților cognitive și alertează utilizatorul sau aparținătorii la nevoie.

DataCare –centralizează datele medicale la nivel de pacient, monitorizează riscurile heredocolaterale, analizează riscurile cu ajutorul IA și integrează beneficiile acestor analize de date la nivel de sănătate publică. Astfel va fi facilitat accesul pacientului la un tratament medical personalizat, accesul cercetătorilor la date structurate pentru studii clinice și la dosarul electronic al pacientului.

Instincted – Aplicație mobilă numită ParentEase destinată părinților care stau alături de copiii lor internați în spitale de pediatrie, pentru a depăși anxietatea, stresul și lipsa de informare. Aplicația creează un ecosistem care aduce împreună psihologi, medici și familii, oferind acces la suport psihologic și la informații sigure precum: ghiduri și resurse psihologice, primul ajutor psihologic, articole, sfaturi și recomandări din partea psihologilor specializați.

”Suntem extrem de onorați, după ce am cunoscut o mulțime de tineri talentați, extrem de bine pregătiți și dornici să contribuie la dezvoltarea medicinei viitorului. Sub îndrumarea echipelor valoroase de mentori, tinerii au trecut în doar două zile de la o idee inovatoare la proiecte cu impact și potențial maxim, care combină cu succes cunoștințele medicale cu cele digitale, toate pentru beneficiul pacientului și al sistemului de sănătate. După cea de-a șaptea ediție a Hackathon4Health, putem spune că acesta este cu adevărat o tradiție pentru lumea academică și științifică din România, punând accent pe inovație și digitalizare.” a declarat Georgiana Coșoveanu, Director Governmental Affairs and Policy, Johnson&Johnson România.

Ediția de anul acesta a Hackathonului a beneficiat, ca în fiecare an în care a fost organizat, de prezența a numeroși experți din domeniul sănătății, din mediul academic și cel de business, dar și de cea a autorităților, furnizorilor de servicii medicale și spitalicești, experților tehnici și reprezentanților asociațiilor de pacienți, a studenților la medicină, dar și din alte zone de expertiză. Mulțumim în mod deosebit juriului Hackathon4Health din acest an, format din:

Prof. Univ. Dr. Silviu Mirel Pițuru , Prorector pentru organizarea și dezvoltarea activităților studențești, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București

, Prorector pentru organizarea și dezvoltarea activităților studențești, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București Prof. Univ. Dr. Diana Loreta Păun , Prodecan pentru Cercetare Științifică și Inovare, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București

, Prodecan pentru Cercetare Științifică și Inovare, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București Conf. Univ. Daniel Rosner . Co-CEO, OxidOS Automotive

. Co-CEO, OxidOS Automotive Dan Doroftei , CFO, Enayati Group

, CFO, Enayati Group Georgiana Coșoveanu, Director Governmental Affairs and Policy, Johnson&Johnson România

”Ne simțim foarte inspirați după ce am găzduit în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București o nouă ediție a Hackathon4Health, eveniment de importanță strategică pentru noi, dezvoltat împreună cu Johnson&Johnson. În spațiul generos, încărcat de istorie și tradiție a medicinei românești, am văzut cum au luat naștere sub ochii noștri proiecte valoroase, care îmbină cunoștințele academice cu tehnologia și inovația, aceștia fiind piloni de bază ai medicinei viitorului. Am văzut mentori la fel de entuziaști precum cei îndrumați, am văzut cum dragostea pentru medicină se transformă în soluții inovatoare pentru pacienți și sunt convins că acest proiect este un pas important în dezvoltarea ecosistemului digital al sistemului de sănătate din România. Suntem recunoscători acordului de parteneriat Academic – Privat în domeniul digitalizării și inovației pe care îl avem cu Johnson&Johnson, în vigoare deja de 4 ani, și ajuns prolific, apreciat și căutat de studenții noștri.” a declarat Prof. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

Fiecare echipă câștigătoare va primi din partea Johnson & Johnson România o finanțare pre-seed în valoare de 10.000 USD, pentru dezvoltarea și implementarea proiectului. De asemenea, în următoarele 6 luni după încheierea Hackathonului, echipele vor beneficia de sprijin și mentorat în implementarea proiectului lor atât din partea Johnson&Johnson, cât și din partea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, prin intermediul Centrului de Inovație și e-Health și Fundația Împreună pentru Educație și Sănătate (FIES).

Despre Johnson&Johnson

La Johnson&Johnson, credem că sănătatea este totul. Astfel, aplicăm cu rigurozitate știința și compasiunea pentru a aborda cu încredere cele mai complexe boli ale vremurilor noastre. Prin ascultare și învățare continue, înțelegem nevoile pacienților și ale profesioniștilor din sănătate și astfel putem susține dezvoltarea tratamentelor transformaționale. Tehnologiile cele mai avansate și viziunea experților ne ajută să înțelegem și să abordăm problemele serioase de sănătate ale zilelor noastre pentru a deschide calea către potențialele medicamente ale viitorului. Aflați mai multe la https://www.jnj.com

Despre Centrul de Inovație și e-Health al UMFCD

CieH este o structură din cadrul UMF „Carol Davila” din București care are rolul de a susține dezvoltarea aptitudinilor și competențelor studenților si medicilor în activitățile de inovare și sănătate digitală, în vederea creșterii competitivității și adaptării la digitalizarea sistemelor de educație și sănătate. CieH vizează dezvoltarea soluțiilor digitale și inovative pentru sectorul medical, pentru a deservi toți actorii implicați în domeniul sănătății. CieH susține transferul tehnologic al soluțiilor viabile, cât și valorificarea și diseminare a rezultatelor acestora. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi cieh.umfcd.ro. Urmăriţi-ne şi pe @CieHUMFCD.

Despre Fundația Împreună pentru Educație și Sănătate (FIES)

FIES este o structură din UMFCD care are rolul de organiza și derula activități de promovare a imaginii, în vederea creșterii performanței UMF „Carol Davila” din București pe toate planurile, atât în țară , cât și în străinătate. De asemenea, un alt scop al FIES este acela de a consolida relațiile din domeniul bio-medical și de valorifica oportunitățile pentru dezvoltarea instituțională a UMFCD. FIES urmărește sprijinirea, atragerea, pregătirea și perfecționarea personalului/specialiștilor, calificați și înalt calificați, în domeniul sănătății, învățământului și cercetării științifice la toate nivelurile prin programe specifice.

