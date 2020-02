Trei zile la Lisabona. Capitala Portugaliei e un oraș care poate fi vizitat în orice sezon

De Ramona Mânzat,

Cum sâmbătă ați ajunge seara, conform orarului de zbor al celor două companii, puteți doar să vă cazați și să luați eventual cina la un restaurant din apropierea cazării. O zonă în care puteți sta pentru a limita nevoia de transport în comun prin oraș este Alfama. În ultimii ani, prețurile hotelurilor au crescut mult în Lisabona, așa că e bine să luați în considerare închirierea unui apartament prin Airbnb. Un studio pentru două persoane în zona centrală poate fi închiriat cu 50 de euro/noapte.

Ziua 1

Vedere spre Castelul Sao Jorge

E ziua în care descoperiți orașul la pas. Începeți în Alfama și urcați străduțele înghesuite până la Castelul Sao Jorge. Pentru că aveți timp destul de limitat, puteți lăsa interiorul castelului, care nu e foarte spectaculos, pentru o vizită viitoare. În schimb, merită să urcați în Torre da Igreja do Castelo pentru o priveliște panoramică asupra celui mai vechi cartier al Lisabonei. Biletul de 2 euro oferă acces și la o miniexpoziție din biserică, unde găsiți poze vechi cu locuitorii zonei și viața lor de acum 100 de ani. Înainte să coborâți dealul, mai puteți trece pe la Miradouro da Graca și apoi în drum spre Praca do Comercio, puteți face niște poze la Miradouro de Santa Luiza. Din Praca do Comercio continuați apoi pe Rua Augusta spre Praca don Pedro al IV-lea, de unde urcați în Chiado și în Bairo Alto. Aici nu puteți rata imaginea orașului din Grădina Sao Pedro de Alcantara.

Ziua 2

Torrre de Belem

Descoperiți Lisabona din tramvaiul istoric numărul 28. Pentru a avea șanse la un loc pe scaun luați tramvaiul de la capătul de linie Martim Moniz. Puteți folosi un bilet normal pentru tramvai, de 1,5 euro, sau să cumpărați biletul de la vatman, cu 3 euro. Tramvaiul trece prin zonele turistice Graca, Alfama, Baixa și Estrela, șerpuind pe străzi înguste și abrupte. Aceste tramvaie au fost introduse în oraș în 1930, dar au fost remodelate în anii 90. După plimbarea cu tramvaiul, mergeți în zona Belem. Aici puteți vizita Torre de Belem, unul din simbolurile orașului, Mănăstirea Jeronimos și tot aici găsiți și cafeneaua Pasteis de Belem, unde se produc de la 1837 celebrele prăjiturele portugheze. Pregătiți-vă să stați la coadă dacă vreți să încercați pasteis aici și nu oriunde altundeva în oraș. Ziua o puteți încheia într-o oază surprinzătoare aflată în apropiere, Grădina Botanică Tropicală, care are peste 500 de specii de plante tropicale de pe toate continentele.

Ziua 3

Zonă de promenadă în Parque das Nacoes

Cum e o zi mai scurtă, pentru că seara deja decolați spre țară, o puteți petrece vizitând Lisabona modernă, adică zona Parque das Nacoes. Pe malul râului Tagus, găsiți Ocenariul și un muzeu interactiv foarte potrivit pentru familiile cu copii, Pavilionul Cunoașterii. Este și o telecabină de unde puteți admira clădirile futuriste și podul Vasco da Gama, 17 km, cel mai lung din Europa. Dacă vreți să faceți cumpărături, e aici și mall-ul Vasco Da Gama.

Pont – Cum aceasta e ziua în care trebuie să eliberați camera și e greu să vă plimbați cu bagajele, dat fiind că Parque das Nacoes e doar la trei stații de metrou de aeroport, puteți merge prima dată la aeroport, pentru a lăsa gențile la depozitul de bagaje de la Terminalul 1 și apoi să vă continuați programul fără bătăi de cap.

Cum vă deplasați prin Lisabona

Cel mai ușor este să folosiți metroul. La stația de la aeroport cumpărați o cartelă de 0,5 euro pe care apoi o încărcați și reîncărcați cu sumele necesare, având în vedere costul unei călătorii, care este de 1,5 euro. Cartela respectivă se poate folosi pe toate mijloacele de transport în comun. Chiar și pentru liftul turistic Santa Justa, considerat parte a transportului local, acesta fiind inaugurat în 1902 pentru a ușura accesul din zona Baixa către Largo do Camo. Evitați astfel biletul pentru turiști, care e de 5,3 euro, dus-întors. În Lisabona, vă puteți deplasa și cu uber sau freenow, mai ales dacă aveți bagaje, greu de manevrat pe străduțele în pantă. Costul unei călătorii de la aeroport în centru este de 10-12 euro.

Experiența Time Out Food Market

Lisabona este plină de restaurante și majoritatea servesc mâncare bună, la prețuri mai mici decât în alte capitale europene. Pentru un mic dejun mai deosebit, ați putea încerca Zenith Brunch&Cocktails, aflat pe o străduță perpendiculară pe celebrul bulevard Avenida da Liberdade. Pentru cină, IIIMPAR (Rua Nova de Sao Mamede 25) poate fi o variantă bună, fiind frecventat mai mult de localnici pentru bucătăria sa modernă bazată pe ingredinte locale. Nu trebuie ratată experiența Time Out Food Market, un loc unde puteți gusta o mulțime de specialități portugheze pregătite de diverse restaurante care au standuri proprii. Ca să nu fiți copleșiți de aglomerație, e bine să ajungeți între orele de prânz și cină, pentru că aici vin atât familii de localnici, cât și turiști din toată lumea. Puteți gusta vita preparată la Cafe de Sao Bento, fructele de mare la Sea Me, sau caracatița la Cantina da Felicidade. Nu trebuie ratate prăjiturile la Nos e Mais Bolos, iar un vin portughez potrivit puteți alege la Garrafeira Nacional, unde îl și gustați înainte de a-l cumpăra.

O zi la Sintra

Dacă alegeți varianta de a merge la Lisabona de marți până sâmbătă și aveți practic o zi în plus, puteți să vizitați coloratul castel de la Sintra. Puteți rezerva o excursie organizată, care de obicei mai include și orașele stațiune Cascais și Estoril și cel mai vestic punct al Europei continentale, Cabo da Roca. Cel mai ieftin este însă să mergeți cu trenul, 4,5 euro biletul dus-întors, stațiile Rossio și Oriente având trenuri directe pe această rută. Ajungeți la Sintra în 45 de minute, iar la stația de tren vă așteaptă autobuzul turistic 434, care vă duce la intrarea la palat. O altă variantă este să închiriați o mașină pentru o zi.

Castelul colorat de la Sintra