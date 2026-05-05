Deși dezvoltată în România de co-fondatorii Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, platforma înregistrează o distribuție internațională a bazei de utilizatori, Statele Unite reprezentând aproximativ 19% din total, urmate de Suedia.

Sondaj despre percepția asupra dezinformării și manipulării algoritmice

Lansarea este însoțită de un sondaj realizat de platformă, ale cărui rezultate evidențiază nemulțumiri structurale ale utilizatorilor față de ecosistemul digital actual.

Conform datelor colectate, 89% dintre respondenți afirmă că întâlnesc frecvent știri false, în timp ce 77% percep conținutul afișat ca fiind unul manipulativ.

Problema „bulelor de conținut” (echo chambers) rămâne centrală în preocupările utilizatorilor, 93% dintre aceștia considerând că algoritmii actuali limitează diversitatea opiniilor, oferind cu precădere conținut care confirmă convingerile deja existente.

În plus, 63% dintre participanții la studiu observă o degradare a calității conținutului pe platformele consacrate (Facebook, Instagram, TikTok sau X), semnalând o nevoie de schimbare în modul de ierarhizare a informației.

Verificare în timp real și transparență algoritmică

Spre deosebire de modelele comerciale bazate pe maximizarea timpului petrecut pe platformă, eYou propune o arhitectură bazată pe trei piloni tehnici:

Verificarea faptelor (fact-checking): Integrarea unor instrumente de validare a veridicității postărilor direct în fluxul de conținut. Algoritmi editabili: Utilizatorii au posibilitatea de a modifica setările feed-ului, oferind un control manual asupra modului în care informația este filtrată. Suveranitatea datelor: O preocupare majoră identificată de sondaj este guvernarea datelor, 67% dintre utilizatori fiind îngrijorați de faptul că datele lor sunt gestionate conform legislațiilor din SUA sau China. Fiind o entitate europeană, eYou se supune normelor comunitare, vizând o mai mare siguranță a datelor personale.

Contextul dependenței digitale

Studiul relevă, de asemenea, impactul comportamental al rețelelor sociale. Aproximativ 27% dintre respondenți se descriu ca fiind dependenți de aceste platforme, 13% petrecând mai mult de patru ore pe zi online.

Această dependență este pusă de 75% dintre utilizatori pe seama designului platformelor, care ar prioritiza mecanismele de captare a atenției în detrimentul bunăstării utilizatorului.

Disponibilă momentan sub formă de aplicație, începând de astăzi pe sistemele de operare iOS și Android, eYou intră pe o piață saturată, dar fragmentată, încercând să valideze un model de business în care acuratețea informației și transparența algoritmului sunt puse înaintea monetizării agresive a atenției.

Succesul pe termen lung al platformei va depinde de capacitatea de a menține o masă critică de utilizatori într-un mediu dominat de giganți tehnologici cu resurse masive.

