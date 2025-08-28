Triple Living, un partener de încredere pe piața imobiliară din România

Astfel, pe lângă amplasare, suprafață, design sau facilități, profilul dezvoltatorului a ajuns să rivalizeze tot mai mult cu factorul „preț” în procesul complex de alegere a unei locuințe.

Dincolo de orice alte argumente, un dezvoltator imobiliar integru, cu o reputație solidă, oferă garanția unei tranzacții solide, fără scurtcircuite de natură juridică și fără orice alte surprize neplăcute, indiferent de faza în care se află proiectul vizat.

Poate și din cauză că piața din România oferă un istoric bogat în promisiuni neonorate, înșelăciune, clauze abuzive, fals și escrocherie, clienții caută tot mai atent dezvoltatorii care vin cu viziune și strategie pe termen lung, dar și cu un portofoliu solid de proiecte realizate. Iar experiența investitorilor care au realizat proiecte la nivel internațional.

Foto: Riverside Residance

Un astfel de profil are Triple Living, unul dintre cei mai puternici actori de pe piața imobiliară din Belgia, cu proiecte majore și în Croația, Regatul Țărilor de Jos sau Canada, care a intrat în România fără să ardă etapa investițiilor preliminare, atât de necesare pentru a crea premisele unei prezențe consistente în această zonă de business.

Cu o experiență de peste 60 de ani în zona imobiliarelor, Triple Living are proiecte în dezvoltare de peste un milion de metri pătrați. Portofoliul solid îi oferă capacitatea de a investi constant și consistent în proiecte solide, de viitor, având forța financiară de a le duce la maturitate pe termen mediu și lung, fără a face compromisuri de ordin financiar.

Riverside, comunitatea verde, stabilă și accesibilă de lângă București, unde spațiul, liniștea și conectivitatea creează un cămin, nu doar o proprietate, este primul proiect pe care îl dezvoltă pentru clienții din România, prin parteneriatul româno-belgian Triple Living.

La doar 15 minute de praf, aglomerație și gălăgie, găsim o comunitate verde și liniștită, asemeni unui weekend prelungit.

Rămânând fidel filosofiei aliniate la standardele profesionale din Occident, Triple Living a implementat riguros etapele preliminare ale proiectului Riverside: drum de acces cu bretea din A1, conducta de gaze, toata infrastructura necesara bunei functionari a ansamblului rezidential (alimentare cu apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze naturale, telecomunicatii) pe cele șase hectare, dar și spațiile verzi care necesită timp pentru a ajunge la maturitate.

Aceste investiții extrem de solicitante, în cuantum de aproximativ cinci milioane de euro, realizate înainte de a turna fundația primei locuințe, sunt garanția unui proiect consistent, sănătos și viabil, așezat pe baze solide pentru o dezvoltare sustenabilă, cu impact pozitiv asupra calității vieții locuitorilor săi.

Astfel, Triple Living Romania a devenit mai mult decât un actor pe piața imobiliară din România. Compania este un partener de încredere al clienților săi, capabilă să ofere nu promisiuni ci proiecte finalizate și o infrastructură deja finalizată pentru dezvoltarea constantă la standarde de urbanism ce depășesc, chiar, cerințele autohtone, a noului ansamblu Riverside.

Ansamblul se află deja în a doua fază de construcție a locuințelor și sunt derulate lucrări consistente pentru a ține pasul cu cererea din piață, dat fiind faptul că, prin investițiile realizate, proiectul a ridicat ștacheta pentru așteptările clienților români.

Așadar, compania Triple Living își asumă trei roluri – de investitor, constructor și partener de încredere, cu un singur obiectiv strategic, care a devenit misiunea sa strategică pe piața imobiliară: excelența în business.

