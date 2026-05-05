Bloggerii militari ruși au un nou motiv de critici la adresa Ministerului rus al Apărării, de această dată pentru că nu a doborât avionul lui Zelenski în timpul zborului către Erevan. Alți bloggeri ruși și-ar fi dorit ca președintele ucrainean să fie „capturat” în capitala Armeniei. În opinia lor, vizita lui Zelenski în Armenia, prima de la preluarea postului de președinte al Ucrainei în 2019, este „o lovitură puternică din partea partenerului strategic al Rusiei”.

Armenia este amenințată cu războiul

De altfel, presa afiliată Kremlinului insistă să prezinte Armenia drept „un partener strategic”, dar semnalează totodată că țara din Caucaz depune eforturi pentru a se apropia de Europa. Ziarul Pravda critică vehement posibilitatea alinierii Armeniei la valorile europene și încearcă să impună publicului propaganda precum că țara caucaziană ar fi folosită de Europa „împotriva stabilității regionale”.

Margarita Simonian, șefa RT, cea mai mare rețea media de propagandă a Kremlinului, susține că Rusia „a salvat de atâtea ori Armenia”, iar țara caucaziană a răspuns cu o „mișcare atât de ingrată”, încât a lăsat-o „fără cuvinte”.

Propagandista lui Putin a amenințat cu o intervenție militară. „Este momentul să ne gândim cum să protejăm populația rusă și interesele noastre în această țară”, a declarat ea.

Motivul fals al „protejării populației ruse” a fost folosită de regimul de la Moscova pentru a-și justifica războaiele din Rep. Moldova, Georgia și Ucraina. Acum Kremlinul vrea să folosească acest motiv și împotriva altor țări, cum ar fi Estonia, Letonia și Lituania, toate membre UE și NATO.

Rusia simte că pierde influența în Caucaz

Armenia nu se simte însă salvată de Moscova, ci trădată în războiul cu Azerbaidjan în urma căruia 150.000 de armeni au fost alungați din casele lor din regiunea Nagorno-Karabah. Rusia vindea arme Azerbaidjanului în timp ce se prezenta drept un „partener strategic” al Armeniei, apoi nu a mișcat niciun deget în timpul războaielor recente din Nagorno-Karabah. În schimb, a încercat să profite de război și să-și consolideze prezența militară în Armenia.

Între timp, Armenia a semnat un acord de pace cu Azerbaidjanul. Acest acord este contestat de Rusia, având în vedere că medierea a fost facilitată de Statele Unite. În plus, Armenia a inițiat un efort de reorientare strategică, mizând pe menținea păcii cu Azerbaidjan, îmbunătățirea relațiilor cu Turcia și aderarea la Uniunea Europeană în paralel cu părăsirea alianței militare ruse numită Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Rusia menține deocamdată în Armenia o bază militară cu aproximativ 3.000 de soldați.

Armenia se reorientează spre Europa

În contextul apropierii de Europa, Armenia a găzduit luni și marți peste 50 de lideri europeni. Nicușor Dan s-a deplasat la Erevan alături de Maia Sandu și a co-prezidat, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, masa rotundă dedicată temei „Reziliență democratică și amenințări hibride”. De asemenea, a găzduit o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale. Președintele României a participat totodată la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova, înființat în 2024 la inițiativa comună a Bucureștiului și Parisului.

Nicușor Dan, întrevedere la Erevan cu vicepreședintele turc Cevdet Yillmaz Foto: Profimedia
Nicușor Dan, întrevedere la Erevan cu vicepreședintele turc Cevdet Yillmaz Foto: Profimedia

Politologul armean Edgar Vardanian a remarcat într-un interviu acordat pentru Vot Tak că summiturile precum cele organizate luni și marți de Armenia duc foarte rar la decizii concrete. Cu toate acestea, forumul a abordat tematici precum campania de dezinformare dusă de Rusia împotriva țărilor europene. Armenia a solicitat anterior asistență din partea Uniunii Europene pentru a combate „atacurile hibride fără precedent” ale Kremlinului.

„Aceste atacuri hibride au ca scop principal influențarea procesului politic din Armenia, consolidarea poziției forțelor proruse și, dimpotrivă, slăbirea poziției lui (premierului Nikol – n.r.) Pașinian”, a declarat Vardanian.

Un rezultat intermediar semnificativ, potrivit expertului, este că Armenia nu mai este percepută ca „satelit” politic al Rusiei. În opinia sa, Armenia se comportă acum „ca o țară orientată spre valorile europene”.

Parteneriat strategic cu Franța

Președintele francez Emmanuel Macron a remarcat acest lucru într-un discurs ținut în marja summitului Comunității Politice Europene. Președintele francez a lăudat alegerea Armeniei de a se „îndrepta spre Europa”, precum și decizia sa de a face „pace” cu Azerbaidjan, „singura alegere rezonabilă” pentru a se elibera de influența Rusiei.

Emmanuel Macron şi Nikol Paşinian au semnat marţi un parteneriat strategic – de la apărare şi până la economie – în vederea consolidării relațiilor francezo-armene.

Alegeri cruciale pentru viitorul Armeniei sub șantajul lui Vladimir Putin

Summiturile și evenimentele de luni și marți din Armenia au avut loc cu aproape o lună înainte de alegerile legislative, văzute ca un referendum pentru direcția strategică a țării.

Armenia va organiza pe 7 iunie alegeri legislative cruciale marcate de expulzarea etnicilor armeni din Nagorno-Karabah. Actualul prim-ministru, Nikol Pașinianan, va încerca să obțină un nou mandat și să-și direcționeze țara către Occident.

La începutul lunii aprilie, liderul rus Vladimir Putin s-a folosit de întâlnirea sa la Kremlin cu Nikol Pașinian pentru a-i indica două direcții, și anume să nu se apropie de UE și să permită „mișcărilor proruse” să participe la alegerile parlamentare, șantajându-l în caz contrar cu arma sa geopolitică preferată, așa-zisele gaze rusești ieftin.

Putin i-a cerut lui Pașinian să permită participarea la alegeri a unui om de afaceri arestat, cu dublă cetățenie ruso-armeană, Samvel Karapetian, lucru interzis de legislație.

Nikol Pașinian nu s-a lăsat intimidat și i-a transmis delicat lui Vladimir Putin, vizibil deranjat, că armenii au privilegii care nu există în Rusia: democrație, alegeri corecte și libere, opoziție, legi și rețele de socializare necenzurate etc.

După întrevederea de la Kremlin, viceprim-ministrul rus Aleksei Overciuk a amenințat Armenia cu reconsiderarea relațiilor economice ținând cont de planurile privind aderarea la UE. Între timp, autoritățile ruse au început să treacă la fapte și au interzis deocamdată vânzarea apei minerale armene „Djermuk” pe motiv că au constatat un conținut excesiv de hidrocarbonat.

Rusia a folosit șantajul comercial și împotriva Rep. Moldova, iar în cele din urmă țara vecină și-a reorientat exporturile către UE.

„Armenia este un partener apropiat al UE”, a dat asigurări președintele Consiliului European, Antonio Costa. La rândul său, Nikol Pașinian a subliniat că summiturile Comunității Politice Europene și UE – Armenia reprezintă o oportunitate de a reafirma angajamentul Erevanului față de „valorile democratice și statul de drept”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Stenograme din ședința PNL. Liberalii, împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție: „Am făcut breaking news că unii colegi au negociat cu AUR”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Bolojan a divorțat în 2013, iar acum s-a aflat un detaliu total neașteptat din relația lui cu Florentina, femeia care i-a dăruit două fete. Ce i-a făcut politicianul a stârnit multe reacții
Viva.ro
Bolojan a divorțat în 2013, iar acum s-a aflat un detaliu total neașteptat din relația lui cu Florentina, femeia care i-a dăruit două fete. Ce i-a făcut politicianul a stârnit multe reacții
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Unica.ro
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Trei români furau piese din autobuze și le lăsau nefuncționale, în Italia. Prejudiciu de peste 300.000 de euro
Știri România 20:46
Trei români furau piese din autobuze și le lăsau nefuncționale, în Italia. Prejudiciu de peste 300.000 de euro
Mesajul socialiștilor europeni către partenerii din PSD după căderea Guvernului Bolojan
Știri România 19:37
Mesajul socialiștilor europeni către partenerii din PSD după căderea Guvernului Bolojan
Parteneri
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Adevarul.ro
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Georgina Rodriguez, strălucitoare la Met Gala 2026. Cum a făcut furori iubita lui Cristiano Ronaldo
Fanatik.ro
Georgina Rodriguez, strălucitoare la Met Gala 2026. Cum a făcut furori iubita lui Cristiano Ronaldo
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Jessica Alba face senzație în costum de baie la 45 de ani. Imaginile din vacanță au devenit virale
Stiri Mondene 18:06
Jessica Alba face senzație în costum de baie la 45 de ani. Imaginile din vacanță au devenit virale
Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs
Stiri Mondene 17:55
Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Undă de şoc în economie după căderea guvernului. Cu cât cresc ratele
ObservatorNews.ro
Undă de şoc în economie după căderea guvernului. Cu cât cresc ratele
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax.ro
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax.ro
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Oana Gheorghiu, mesaj după ce Guvernul a fost demis: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”
Politică 22:59
Oana Gheorghiu, mesaj după ce Guvernul a fost demis: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”
Live Text. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi. Prima reacție a președintelui. PNL trece în Opoziție
LiveText
Politică 22:50
Live Text. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi. Prima reacție a președintelui. PNL trece în Opoziție
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Răsturnare de situație! Anunț oficial despre jucătorul dat ca și plecat de la FCSB: ”Astea-s cuvintele lui Gigi”
Fanatik.ro
Răsturnare de situație! Anunț oficial despre jucătorul dat ca și plecat de la FCSB: ”Astea-s cuvintele lui Gigi”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea