O soluție simplă și accesibilă este utilizarea câtorva picături de detergent lichid amestecate cu apă caldă pentru a îndepărta gheața subțire. Detergenții lichizi conțin surfactanți, substanțe care reduc tensiunea superficială a apei.

„Când sunt combinați cu apă caldă, soluția pătrunde mai ușor sub stratul de gheață subțire, facilitând desprinderea acestuia de suprafață”, explică un articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International.

Detergentul lichid dizolvat în apă poate fi o soluție simplă pentru îndepărtarea gheții. Sursa foto: Shutterstock.

În plus, detergentul scade ușor punctul de îngheț al apei, prevenind formarea rapidă a unui nou strat de gheață. Această metodă este eficientă doar în anumite condiții. Este ideală pentru gheața subțire și temperaturile apropiate de zero grade Celsius, dar nu poate înlocui soluțiile profesionale, cum ar fi sarea sau nisipul.

„Este important să folosiți doar o cantitate minimă de detergent, deoarece o concentrație mai mare poate face suprafața alunecoasă”, avertizează experții.

Soluția de detergent este utilizată ca ajutor temporar, nu ca o soluție permanentă. În ciuda eficienței limitate, metoda rămâne o opțiune practică pentru îndepărtarea gheaței în condițiile potrivite.