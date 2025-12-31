De ce se tem hoții de paharul cu apă

Verisure, unul dintre cei mai mari furnizori de sisteme de securitate pentru locuințe din Franța, a publicat recent o serie de sfaturi pentru prevenirea spargerilor.

Printre recomandări se numără evitarea expunerii excesive pe rețelele sociale, păstrarea obiectelor de valoare departe de privirile curioase și instalarea unor sisteme de alarmă.

Însă compania atrage atenția și asupra unor metode mai puțin cunoscute, dar eficiente, cum este trucul paharului cu apă.

Pe blogul său, Verisure explică exact cum funcționează această metodă: „Punând un pahar cu apă pe preș, forțați un hoț fie să-l răstoarne, fie să-l mute pentru a avea acces la ușa din față. În acest fel, când vă întoarceți acasă, veți ști dacă cineva a fost pe proprietatea dumneavoastră.”

Paharul cu apă poate fi așezat fie pe preșul de la intrare, fie chiar în spatele ușii. Dacă cineva încearcă să intre în locuință, paharul va fi inevitabil mișcat sau răsturnat, oferindu-vă un indiciu clar că cineva a fost în interior sau a încercat să pătrundă în casă în lipsa dumneavoastră.

Această metodă nu oprește fizic un hoț, dar poate ajuta la detectarea rapidă a unei tentative de efracție și la luarea unor măsuri imediate, cum ar fi alertarea autorităților sau verificarea mai atentă a locuinței.

Alte semne la care trebuie să fii atent

Specialiștii în securitate atrag atenția că hoții pot lăsa uneori semne discrete înainte de a acționa, inclusiv obiecte plasate intenționat lângă uși sau folosirea coșurilor de gunoi pentru a marca o locuință.

De aceea, Verisure recomandă proprietarilor să fie atenți la „schimbări sau activități neobișnuite în cartier” și să adopte măsuri de protecție, chiar și unele simple.

Pentru un plus de siguranță, un sistem profesional de securitate oferă monitorizare permanentă.

Află și alte trucuri prin care îți poți proteja casa de hoți.

Totuși, pentru cei cu bugete mai mici, există și kituri de alarmă DIY, la prețuri accesibile, care pot funcționa ca un factor important de descurajare pentru hoți.

