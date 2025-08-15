Anunțate în cadrul unei conferințe de presă susținute la Istanbul, cifrele arată o creștere sustenabilă pe principalii indicatori de performanță turistică. Mehmet Nuri Ersoy, ministrul culturii și turismului din Republica Turcia, a anunțat că țara a primit 26.388.831 de vizitatori internaționali în prima jumătate a anului 2025, înregistrând o creștere de 1% în primele șase luni, față de anul trecut.

Turcia a obținut 25,8 miliarde de dolari

Turcia a raportat venituri de 25,8 miliarde USD din turism, cu 7,6% mai mari decât în anul precedent. Cei 26,4 milioane de vizitatori internaționali au stat în medie 10 nopți în Turcia, cheltuind în medie 106 USD pe noapte/persoană, o creștere de 8% față de anul trecut.

„În ciuda numeroaselor provocări geopolitice din prima jumătate a anului, Turcia și-a continuat creșterea sustenabilă în industria turismului. Concentrarea noastră strategică pe diversificarea destinațiilor, a produselor și a piețelor de proveniență dă roade. În acest context dificil, am continuat să înregistrăm creșteri ale indicatorilor-cheie, în special în ceea ce privește veniturile.

Privind către următoarele șase luni, suntem încrezători că ne vom atinge obiectivul anual de 64 de miliarde USD venituri din turism”, a spus Mehmet Nuri Ersoy.

Turismul este în creștere

În prima jumătate a anului, primele trei piețe emitente de turiști pentru Turcia au fost: Federația Rusă, cu 2,61 de milioane de vizitatori, Germania, cu 2,42 de milioane de vizitatori, și Regatul Unit, cu 1,75 de milioane de vizitatori.

Turcia a înregistrat, de asemenea, creșteri de două cifre ale numărului de vizitatori din America, precum și din rândul multor competitori europeni și din țările din Asia Centrală și regiunea Asia-Pacific.

