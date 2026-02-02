Cum a început pasiunea tânărului pentru călătorii și cum a reușit să viziteze 195 de destinații

În primul an de facultate la Universitatea din Miami, a descoperit un articol în care experții spuneau că „mai mulți oameni au reușit să ajungă în spațiu decât oamenii care au văzut toate țările din lume”.

În momentul în care a aflat acest lucru, viața tânărului s-a schimbat, potrivit unui interviu pe care tânărul l-a acordat pentru Business Insider. Cameron Mofid a decis să își dedice viața acestei misiuni, nu doar ca un obiectiv de călătorie, ci ca o metodă de a-și înfrunta OCD-ul.

În timpul facultății, a economisit bani lucrând în marketingul în Miami, iar după absolvire, a pornit într-o călătorie solitară, traversând zone de conflict, insule izolate și locuri încărcate de istorie. La data de 3 aprilie 2025, el a ajuns în Coreea de Nord, a 195-a și ultima țară din lista sa, devenind cea mai tânără persoană confirmată de NomadMania, cea mai mare comunitate de călătorie din lume, care a realizat această performanță.

Orașele pe care le consideră cele mai frumoase din lume

După încheierea călătoriei, tânărul a împărtășit câteva din locurile care l-au impresionat cel mai mult: Sydney, Valletta și Krabi.

„Din sute de orașe pe care le-am vizitat, Sydney este preferatul meu”, a declarat acesta pentru sursa citată mai sus.

Ce l-a impresionat cel mai mult a fost atmosfera relaxată și primitoare a oamenilor. Orașul i-a amintit de localitatea sa natală, San Diego, dar cu o căldură și mai mare.

„La o cafenea, un cuplu mai în vârstă m-a abordat și mi-a povestit despre locurile lor preferate din oraș. Interacțiuni de genul acesta s-au întâmplat atât de des, încât prietenia localnicilor a devenit o parte obișnuită a vieții de zi cu zi”, mai spune el. Krabi a fost o destinație neașteptată, dar memorabilă.

Un prieten thailandez l-a convins să viziteze această regiune spectaculoasă, iar experiența a fost de neuitat.

„La Railay Beach, stâncile de calcar se ridicau din apele turcoaz, creând un peisaj unic în lume”, a descris călătorul. Pe lângă peisajele naturale impresionante, mâncarea a fost un alt punct de atracție. „Cu câțiva dolari, puteam să mă bucur de o masă locală delicioasă și de un smoothie proaspăt cu fructe de dragon”, a spus el. Krabi i-a demonstrat că unele dintre cele mai memorabile locuri nu sunt întotdeauna parte din planul inițial.

Una dintre cele mai frumoase destinații se află la doar două ore de România

Așa cum spuneam mai sus, pe lista tânărului american, în „top 3” este și Valletta. Capitala Maltei se află la aproximativ două ore și douăzeci de minute distanță de România.

Valletta, capitala Maltei, l-a fascinat cu istoria sa care reflectă secole de influențe italiene, arabe, britanice și nord-africane. Orașul este compact și ușor de explorat, iar zidurile sale fortificate oferă priveliști spectaculoase asupra Mării Mediterane.

„Am trecut pe lângă cafenele pe malul mării și, câteva minute mai târziu, mă aflam pe ziduri vechi de secole, privind spre ape traversate cândva de negustori fenicieni și flote otomane”, spune în interviul pentru Bussines Insider. Valletta a fost considerat și cel mai bun oraș din Europa, find urmat de Oslo și Viena.

Un oraș din India a fost cea mai mare dezamăgire pentru tânărul turist

Deși India i-a oferit momente de neuitat, cu vizite la Taj Mahal și la Gangele sacru din Varanasi, New Delhi nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale.

„Calitatea aerului era atât de proastă, încât tușeam constant, iar traficul neîncetat adăuga o senzație de haos care nu era deloc energizantă”, a relatat el.

Comparativ cu alte părți ale Indiei, capitalei i-au lipsit atracțiile cu adevărat captivante care să-l atragă să se întoarcă. Cu toate acestea, India ca ansamblu a lăsat o amprentă de neșters în sufletul său.

„Dacă aș planifica o altă călătorie, New Delhi nu ar fi pe lista mea”, a concluzionat el.

Care este istoria orașului Valletta, capitala Maltei

Valletta a fost construită în secolul al XVI-lea de Cavalerii Ordinului Sf. Ioan, după ce Malta a fost cucerită de otomani. Orașul poartă numele marelui maestru Jean Parisot de Valette, care a condus apărarea insulei în Marele Asediu din 1565.

Străzile înguste, fortificațiile masive și clădirile baroce spun povestea unui loc care a devenit rapid un centru strategic și cultural în Mediterană. Astăzi, Valletta este un oraș plin de istorie, în care fiecare piatră pare să aibă o poveste despre bătălii, curtezane și bogăție.

Obiectivele turistice pe care nimeni nu trebuie să le rateze când merge în Valletta

Valletta este mică, dar bogată în locuri de vizitat. Catedrala Sf. Ioan impresionează prin frescele și moaștele expuse, iar Palatul Marelui Maestru aduce la viață luxul Cavalerilor.

Străzile principale, precum Republic Street, sunt pline de cafenele, magazine și clădiri istorice. Nu trebuie să ratați: Grădinile Upper Barrakka, cu priveliști superbe spre port și fortificații.

Pentru pasionații de istorie, muzeele orașului dezvăluie secretele Maltei și poveștile sale de secole. În Valletta, fiecare pas e o incursiune în trecut și frumusețea mediteraneeană.

