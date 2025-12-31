Discuții despre identitatea compozitorului Piotr Ceaikovski

Tetiana Berejna, ministrul Culturii, a explicat că decizia face parte din „procesul de decolonizare culturală”, considerat un element al securității naționale. Schimbarea nu va afecta activitatea artistică sau statutul instituției.



Potrivit ministerului, folosirea numelui Ceaikovski în titlul academiei reprezenta „simbolistica politicii imperiale ruse” și contravenea legislației actuale. Instituția, situată în centrul Kievului, care poartă acest nume din 1940, va primi o nouă denumire după consultări publice, a explicat Tetiana Berejna.

Ministerul Culturii a precizat că schimbarea denumirii nu va influența statutul, activitatea artistică sau procesul educațional al instituției de învățământ, potrivit BBC. Instituția nu a reacționat la decizia de redenumire și încă nu a eliminat numele Ceaikovski de pe site-ul său și din rețelele de socializare. În trecut, conducerea academiei s-a opus constant schimbării denumirii.

Ceaikovski, între Rusia și Ucraina

Piotr Ilici Ceaikovski a fost unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului al XIX-lea și o figură centrală a romantismului muzical. S-a născut la 7 mai 1840 în orașul Votkinsk, în Imperiul Rus. Ceaikovski a studiat dreptul, dar și-a dedicat viața muzicii, devenind primul compozitor rus care a reușit să îmbine tradiția muzicii occidentale cu melodia populară slavă.

Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără baletele „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci” și „Frumoasa din pădurea adormită”, simfoniile sale, precum și opera „Evgheni Oneghin”.



Compozitorul a avut o relație specială cu Ucraina: a petrecut perioade îndelungate mai ales la Trostianets, un oraș în regiunea Sumî, nord-estul țării, unde a compus o parte dintre lucrările sale majore, inspirându-se din folclorul local. De aceea, unele voci îi atribuie o apartenență culturală ucraineană, deși el însuși se considera rus.



Creația lui Ceaikovski a avut un impact profund asupra muzicii clasice din întreaga lume, rămânând un simbol al sensibilității romantice, al melancoliei slave și al expresiei emoționale intense.

Compozitorul a murit la 6 noiembrie 1893, la Sankt Petersburg, în Rusia.

Controversa schimbării numelui compozitorului din denumirea Academiei

Controversele durează din 2022, când conducerea academiei a refuzat să renunțe la numele compozitorului, în ciuda faptului că peste 75% dintre studenți au susținut redenumirea. Câțiva profesori au demisionat atunci, acuzând că instituția rămâne simbolic „orientată spre Rusia”.



Deputata Ievheniia Kravciuk a subliniat că Ceaikovski nu a avut legătură cu fondarea academiei, iar atribuirea numelui său în perioada sovietică a fost „un instrument de rusificare”. Ea a adăugat că decizia are și o valoare simbolică în planul diplomației culturale, întrucât înlătură o contradicție des invocată de criticii eforturilor Ucrainei de a se distanța de moștenirea imperială rusă.

Studenții au organizat proteste, dar acestea nu au schimbat decizia conducerii. Conducerea instituției a încercat ulterior să apere „ucrainitatea” lui Ceaikovski, comandând chiar o expertiză de la Institutul Național de Ucrainistică. În ianuarie 2023, institutul a concluzionat că Ceaikovski are un „cod genetic ucrainean”.



Discuțiile despre „ucrainitatea” lui Ceaikovski ar fi putut continua și mai departe, dar, potrivit deputatei Ievheniia Kravciuk, Comisia pentru politică umanitară și informațională a Radei a introdus anul acesta o modificare importantă în legea privind politica de stat în domeniul memoriei naționale. Această modificare a permis Ministerului Culturii să decidă singur asupra redenumirii instituției – lucru care s-a întâmplat pe 29 decembrie.



„Este o chestiune de justiție și demnitate”, a spus Kravciuk.

Ea a adăugat că Ceaikovski nu a avut legătură cu fondarea conservatorului, creat în 1863 pe baza filialei societății muzicale ruse din Kiev. Instituția a primit statutul de conservator în 1913, iar numele Ceaikovski i-a fost atribuit abia în 1940, la centenarul nașterii compozitorului.

