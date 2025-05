„Nu am vrut să mor”

Terapiile actuale trebuie să se potrivească speciei specifice de șarpe veninos de care a fost mușcat cineva. Dar misiunea de 18 ani a domnului Friede ar putea fi un pas important în găsirea unui antivenin universal împotriva tuturor mușcăturilor de șarpe – care ucid până la 14 000 de persoane pe an și lasă de trei ori mai multe persoane cu amputații de membre.

În total, domnul Friede a îndurat peste 200 de mușcături și peste 700 de injecții cu venin preparat de el de la unii cei mai periculoase dintre șerpi din lume, inclusiv mai multe specii de mamba, cobră, taipan și krait.

Inițial, el a dorit să=și întărească imunitatea pentru a se proteja atunci când manipulează șerpi, documentându-și isprăvile pe YouTube. Dar fostul mecanic de camioane a declarat că a „dat-o în bară” de la bun început, când două mușcături de cobră la rând l-au lăsat în comă.

„Nu am vrut să mor. Nu am vrut să-mi pierd un deget. Nu am vrut să lipsesc de la serviciu”, a declarat pentru BBC.

Motivația domnului Friede a fost de a dezvolta terapii mai bune pentru restul lumii, explicând: „A devenit pur și simplu un stil de viață și am continuat să împing limitele cât de tare am putut – pentru oamenii care sunt la 8.000 de mile distanță de mine și care mor din cauza mușcăturilor de șarpe”.

Teste pe cai

Antiveninul este fabricat în prezent prin injectarea unor doze mici de venin de șarpe în animale, cum ar fi caii. Sistemul imunitar al acestora luptă împotriva veninului prin producerea de anticorpi. Deoarece aceștea sunt recoltate pentru a fi utilizate ca terapie variază de la o specie la alta.

Există chiar o mare varietate în cadrul aceleiași specii – antiveninul obținut de la șerpii din India este mai puțin eficient împotriva aceleiași specii din Sri Lanka.

O echipă de cercetători a început să caute un tip de apărare imunitară numit anticorpi cu neutralizare largă. În loc să vizeze partea unei toxine care o face unică, aceștia vizează părțile care sunt comune într-o clasă întregi de toxine. Acesta este momentul în care Dr. Jacob Glanville, director executiv al companiilor biotehnologice Centivax, a dat peste Tim Friede.

„Imediat mi-am spus: „Dacă cineva din lume a dezvoltat anticorpi cu neutralizare largă, acela trebuie să fie el”, așa că l-am contactat”, a declarat el. La primul apel, i-am spus: S-ar putea să fie ciudat, dar mi-ar plăcea să pun mâna pe o parte din sângele tău”.Dl Friede a fost de acord, iar lucrarea a primit aprobarea etică”, a precizt cercetătorul.

Cei mai mortali șerpi

Cercetarea s-a axat pe elapide – una dintre cele doua familii de șerpi veninoși – cum ar fi șerpii de corali, mamba, cobră, taipan și krait. Elapidele folosesc în principal neurotoxine în veninul lor, care paralizează victima și este fatal atunci când paralizeză mușchii necesari pentru a respira

Cercetătorii au ales 19 elapide identificate de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind printre cei mai mortali șerpi de pe planetă.

Apoi au început să caute în sângele domnului Friede protecția împotriva veninului. Munca lor, prezentată în detaliu în revista Cell, a identificat doi anticorpi neutralizanți care ar putea viza două clase de neurotoxine.

Cockteil cu toxine

Ei au adăugat un medicament care țintește o a treia clasă pentru a realiza un cocktail antivenin. În cadrul experimentelor pe șoareci, cocktailul a permis animalelor să supraviețuiască dozelor fatale primite de la 13 din cele 19 specii de șerpi veninoși.

De asemenea, au avut o protecție parțială împotriva celorlalte șase. Potrivit Dr. Glanville, aceasta este o protecție „de neegalat”, care a spus că „probabil acoperă o grămadă de elapide pentru care nu există antivenin în prezent”.

Echipa de cercetare încearcă să rafineze în continuare anticorpii și să vadă dacă adăugarea unei a patra componente ar putea duce la o protecție totală împotriva veninului șarpelui elapid.

„Vânătoarea” continuă

Cealaltă clasă de șerpi – viperele – se bazează mai degrabă pe hemotoxine, care atacă sângele, decât pe neurotoxine. În total, veninul de șarpe conține aproximativ o duzină de toxine, printre care se numără și citotoxinele care ucid direct celulele.

„Cred că în următorii 10 sau 15 ani vom avea ceva eficient împotriva fiecăreia dintre aceste clase de toxine”, a declarat profesorul Peter Kwong, unul dintre cercetătorii de la Universitatea Columbia.

Iar vânătoarea continuă în interiorul probelor de sânge ale dlui Friede. „„Anticorpii lui Tim sunt cu adevărat extraordinari – el și-a învățat sistemul imunitar să obțină această recunoaștere foarte, foarte largă”, a declarat profesorul Kwong.

Speranța finală este de a avea fie un singur antivenin care poate face totul, fie o injecție pentru elapide și una pentru vipere.

„Mai sunt multe de făcut”

Profesorul Nick Casewell, care este șeful centrului pentru cercetare și intervenții privind mușcăturile de șarpe de la Școala de Medicină Tropicală din Liverpool, a declarat că amploarea protecției raportate a fost „cu siguranță nouă” și a furnizat „o dovadă puternică” că aceasta este o abordare fezabilă.

„Nu există nicio îndoială că această lucrare face ca domeniul să avanseze într-o direcție interesantă”. Dar el a avertizat că „mai sunt multe de făcut” și că antivenul trebuie încă testat pe scară largă, înainte de a putea fi utilizat la oameni.

Dar pentru domnul Friede, atingerea acestui stadiu îl face să se simtă bine. „Fac ceva bun pentru umanitate și asta este foarte important pentru mine. Sunt mândru de asta. Este destul de mișto”.

