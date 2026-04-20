Rujeola, în România: peste 35.700 de cazuri de rujeolă la nivel național

Situația rujeolei în România a atins cote alarmante în ultimii ani. Conform datelor oficiale centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), din 2023 până la începutul anului 2026, au fost raportate peste 35.700 de cazuri de rujeolă la nivel național.

S-au înregistrat 30 de decese confirmate, cu un al 31-lea caz aflat sub investigație la începutul acestui an. Decesele au afectat diverse categorii de vârstă, inclusiv bebeluși sub 1 an (neeligibili pentru vaccinare) și adulți nevaccinați.

Cu adevărat îngrijorător este că 29.000 dintre persoanele infectate nu primiseră nicio doză de vaccin ROR. Evoluția acoperirii vaccinale a scăzut la 80% pentru prima doză și sub 70% pentru a doua. Cele mai mari focare au fost raportate în județe precum Brașov, Mureș, Giurgiu, Cluj și municipiul București.

În prezent, focarele continuă să apară în comunități unde acoperirea vaccinală este scăzută. Rujeola este o boală foarte contagioasă, o persoană bolnavă poate îmbolnăvi alte 12-18 persoane.

O treime din cazurile de rujeolă se confruntă cu una sau mai multe complicații

Dr. Sandra Alexiu atrage atenția asupra unui fenomen periculos: părinții care refuză vaccinul ROR (Rujeolă-Oreion-Rubeolă) evită cabinetele medicilor de familie pentru a nu fi întrebați de schema de vaccinare, preferând camerele de gardă sau mediul privat pentru afecțiuni banale.

O complicație a rujeolei duce la paralizie și nu are leac. Dr. Sandra Alexiu, laureata Galei Doctorului Digital: „Jumătate dintre copiii de un an pe care-i îngrijesc sunt nevaccinați ROR”
Dr. Sandra Alexiu, medic de familie, laureată a Galei Doctorului Digital. Foto: Libertatea/Eli Driu

Medicul nu vorbește din cărți, ci din realitatea zilnică a cabinetului său, iar mărturia sa este cutremurătoare: „Văd copii cu suprainfecții stafilococice sau encefalite după varicelă. Văd insuficiențe respiratorii după gripă, infecții cu VSR, tuse convulsivă, plămâni distruși, vieți nenorocite. […] Grupurile închise de părinți ezitanți distorsionează adevărul și chiar deseori mint cu nerușinare, prezentând cazuri de sechele ale rujeolei drept consecințe ale vaccinării pentru a speria și a câștiga adepți”.

Rujeola afectează oameni de toate vârstele.

30% dintre cazurile de rujeolă raportează complicații.

7-9% dintre copii dezvoltă otite care pot duce la pierderea auzului

8% dintre pacienți prezintă diaree

1-6% dintre cazuri suferă de pneumonie

1 din 1.000 de cazuri dezvoltă encefalită acută.

„Există și lucruri care nu se văd, sau nu se văd imediat, complicații care apar la distanță, după ani de zile după ce sugarul a trecut printr-o infecție aparent ușoară, cu câteva zile de febră și erupție, o boală «banală a copilăriei» cum e numită rujeola de către cei care îndeamnă vitejește părinții la «rezistență». Oamenii nu văd aceste cazuri, fiindcă nimeni nu vorbește despre ele. Părinții sunt distruși și deseori nu mai pot întoarce experiența lor în conștientizare către semeni”, precizează dr. Sandra Alexiu.

Panencefalita Sclerozantă Subacută (PESS), complicația rujeolei care afectează creierul

Una dintre cele mai de temut complicații ale rujeolei, dar care nu apare imediat, ci după ani, este Panencefalita Sclerozantă Subacută (PESS) sau boala Dawson, o maladie degenerativă progresivă cronică a sistemului nervos central, rară, dar devastatoare, pentru că duce la scleroză și afectează întregul creier.

Studiul recent publicat de medicii din Timișoara arată că incidența reală a PESS este necunoscută, dar, în general, aproximativ 4 până la 11/100.000 de infecții cu rujeolă duc la PESS.

La copiii care au prezentat infecția în primii cinci ani de viață, această incidență este semnificativ mai mare, ajungând la 18/100.000 de cazuri de rujeolă. Riscul de a dezvolta PESS în țările cu venituri mici și medii a fost estimat chiar mai mare, la aproximativ 22/100.000 de cazuri de rujeolă.

Referindu-se la studiu, dr. Alexiu subliniază gravitatea situației, dar și a bolii. „Șapte copii care au făcut rujeolă, șase dintre ei sub vârsta de un an, când ar fi trebuit să fie protejați prin efectul de imunitate de comunitate, condamnați pur și simplu de nepăsarea oamenilor și de inadecvarea măsurilor de sănătate publică. Da, e o boală rară, dar nu are leac, îți paralizează mușchii încet, încet, nu mai poți înghiți, mori sufocat de propria cutie toracică paralizată și condamnată să nu se mai miște și nu ai cum să lupți cu asta… un virus care te condamnă, rămâne cu tine și te lovește mai târziu….

Cine sunt vinovații pentru această situație

Dr. Alexiu nu ezită să pună degetul pe rană și să identifice sursele acestei crize:

  • Industria „leacurilor fără dovezi”: Uleiurile esențiale și suplimentele promovate de „șarlatani cu scopuri financiare evidente”.
  • Lipsa asumării politice: Politicienii care evită să ia măsuri de sănătate publică curajoase pentru a nu pierde capital electoral.
  • Dezinformarea: Comunități întregi „bombardate” cu informații false.

„Industria suplimentelor, a uleiurilor esențiale și a leacurilor fără dovezi e uriașă, depășește de multe ori tot ce produc companiile farmaceutice. Șarlatanii nu prezintă dovezi științifice, ci minciuni frumos împachetate în luciu și lacrimi, cu toate că uneori sunt și medici printre ei, o adevărată rușine pentru breasla medicală, cărora Colegiul Medicilor ar trebui să le ridice dreptul de a practica medicina, pentru că își pun pacienții în pericol”, scrie dr. Sandra Alexiu, pe rețeaua de socializare Meta.

Este un strigăt de ajutor din partea unui profesionist care vede, zi de zi, cum „minciunile frumos împachetate” distrug vieți care ar fi putut fi salvate printr-o simplă înțepătură.

„Jumătate din copiii pe care îi îngrijesc acum și sunt în jurul vârstei de un an nu au vaccinul ROR făcut. Le explic, îi chem, amână chiar să mai vină… preferă să nu mai vină la cabinet. Aleg să meargă la camera de gardă chiar pentru infecții banale, pentru că acolo nimeni nu îi întreabă despre schema de vaccinare”, a spus dr. Sandra Alexiu, medicul premiat la prima ediție a Galei Doctorului Digital, care promovează conceptul de „pacienteză”, un termen inventat pentru a descrie efortul medicilor de a-și adapta limbajul tehnic la nevoile publicului larg.

Acoperirea vaccinală în România este, în prezent, sub pragul de siguranță de 95% recomandat de OMS, înregistrând scăderi semnificative în ultimii ani. Acoperirea ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) a scăzut sub 80% în 2023, iar alte vaccinuri, precum vaccinul diftero-tetano-pertusis (DTP), au rate cuprinse între 60-70%, crescând riscul de epidemii și făcând nefuncțională imunitatea colectivă. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar trebui să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viva.ro
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
GSP.RO
Mama jucătorului a intrat pe teren și l-a amenințat pe arbitru: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta? Nu știi cu cine te pui, poate îți f*t o sticlă în cap!”
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Știri România 12:57
CNAIR pornește recensământul rutier național: cum va fi monitorizat traficul
Știri România 12:13
România a obținut finanțări de două miliarde de euro de la SUA. Alexandru Nazare: „Pentru Reactorul 1 de la Cernavodă și proiectele Transgaz”
Parteneri
Adevarul.ro
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Fanatik.ro
Cine ia titlul în SuperLiga? Verdictul lui Gigi Becali și Adi Mutu
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Stiri Mondene 12:55
„Desafio: Aventura” 20 aprilie 2026. Daniel Pavel le dă vestea neașteptată concurenților: „Mult a fost, puțin a rămas”
Stiri Mondene 12:43
Reușită pentru Cătălin Rizea! Soțul Addei a câștigat locul I la cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din sud-estul Europei
Parteneri
TVMania.ro
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
ObservatorNews.ro
Cine este autorul masacrului din Louisiana. Bărbatul era fost militar şi tatăl a şapte dintre copiii ucişi
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Mediafax.ro
România, în presa internațională. Bloomberg: turbulențe politice care pot costa scump
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Promo
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
KanalD.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital

Politic

LiveText
Politică 12:54
LIVE TEXT – PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
Politică 12:36
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar trebui să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Parteneri
ZiaruldeIasi.ro
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Fanatik.ro
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal