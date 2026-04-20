Nota 9 din 10 de la chef Luc Bellings

Este vorba despre orezul cu lapte din gama Milbona, care costă doar 0,35 de euro, adică 1,74 de lei, și care a fost desemnat cel mai bun produs dintr-un test recent, potrivit sursei citate. Testul de gust a fost realizat de chef-ul Luc Bellings, care a oferit produsului o notă aproape perfectă, 9 din 10, și a explicat de ce desertul l-a impresionat:

„Miroase a vanilie și asta se simte și în gust. Raportul dintre cremă și orez este foarte bun”.

Chef-ul a apreciat în mod special echilibrul dintre textură și aromă, două elemente esențiale pentru un astfel de desert.

De ce a fost desertul de 1,74 de lei atât de apreciat

Orezul cu lapte evaluat vine într-un recipient de 200 de grame și s-a remarcat printr-un echilibru corect între consistență și gust. Potrivit specialistului, desertul reușește să evite două greșeli frecvente, iar orezul nu este nici prea tare, dar nici prea moale, iar aroma de vanilie este suficient de intensă fără să devină deranjantă.

Aceste detalii fac diferența într-un test de gust, chiar și în fața unor produse mai scumpe. Rezultatul este surprinzător și pentru că produsul de la Lidl a depășit mărci consacrate, considerate de mulți drept un reper de calitate.

Cum poți face desertul și mai bun

Rezultatul confirmă că produsele marcă proprie pot concura cu succes brandurile scumpe. Consumatorii descoperă tot mai des că pot cumpăra produse bune la prețuri mici, fără să facă compromisuri majore la gust sau calitate.

Și chiar dacă produsul a primit o notă mare, există și câteva trucuri simple pentru a-i îmbunătăți gustul. Adăugarea de zahăr brun poate oferi o aromă ușor caramelizată, care se potrivește foarte bine cu textura cremoasă.

De asemenea, scorțișoara sau un plus de vanilie pot intensifica aroma, iar fructele proaspete, precum merele sau fructele de pădure, pot aduce un gust mai fresh și mai echilibrat.

Cine este Luc Bellings, chef-ul care a dat nota 9 desertului de la Lidl

Luc Bellings este un bucătar cunoscut din Belgia, apreciat mai ales pentru experiența sa în restaurante de top și pentru aparițiile în media ca expert culinar. A devenit cunoscut după ce a condus restaurante premiate și a obținut, de-a lungul carierei, stele Michelin, un reper important în gastronomia internațională.

În ultimii ani, este invitat frecvent în emisiuni și teste culinare, unde analizează produse și oferă verdictul său ca specialist. În astfel de evaluări, pune accent pe gust, textură și echilibrul ingredientelor, exact criteriile după care a notat și desertul din Lidl.

Testul realizat de chef Luc Bellings arată clar că prețul nu este întotdeauna un indicator al calității. Un desert simplu, care costă doar 0,35 de euro, a reușit să devină preferatul unui specialist și să depășească produse mult mai scumpe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE