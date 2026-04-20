Vizite și negocieri pentru finanțări strategice în Statele Unite

„Într-un context global dificil, marcat de incertitudini economice și geopolitice, seriozitatea în dialogul cu piețele internaționale, consecvența guvernamentală și menținerea țintelor de reformă trebuie să rămână principalele mesaje”, a declarat ministrul.

Vizita delegației guvernamentale, conduse de Nazare și din care au făcut parte și miniștrii energiei, fondurilor europene și sănătății, a vizat securizarea finanțărilor pentru proiecte strategice, în principal în domeniile energiei, infrastructurii și dezvoltării economice. Potrivit ministrului, întâlnirile au fost structurate pe trei direcții: discuții cu instituții financiare internaționale, cu investitori și agenții de rating, precum și întâlniri cu oficiali ai administrației americane.

„Este important de subliniat că multe dintre rezultatele obținute în aceste zile sunt efectul unor discuții începute încă de la vizitele anterioare din Statele Unite, care acum încep să se materializeze în finanțări concrete și proiecte în derulare”, a explicat Nazare.

Colaborare cu instituții financiare internaționale

Unul dintre principalele obiective ale vizitei a fost asigurarea finanțării pentru proiecte majore. Ministrul a menționat că, în urma discuțiilor cu Grupul Băncii Mondiale, inclusiv cu președintele Ajay Banga, România a obținut aproape un miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 al Centralei Nucleare Cernavodă. De asemenea, țara noastră a primit 495 de milioane de euro pentru modernizarea rețelelor de transport al gazelor naturale prin proiecte Transgaz, precum și 90 de milioane de euro pentru măsuri de sprijin în contextul crizelor economice și energetice.

„Tot în cadrul dialogului cu instituțiile financiare internaționale am avansat proiecte strategice precum Black Sea A.I. Gigafactory – proiectul de suveranitate digitală a României – și dezvoltarea de instrumente moderne de finanțare pentru economie, inclusiv prin consolidarea rolului BID – Banca de Investiții și Dezvoltare”, a mai precizat ministrul finanțelor.

Un alt rezultat notabil al vizitei este eliminarea garanțiilor suverane solicitate până acum de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea Reactorului 1 de la Cernavodă. În plus, s-a discutat despre întărirea colaborării pentru proiectele în regim parteneriat public-privat și crearea unui fond de investiții comun BID-BERD.

Dialog cu investitorii și agențiile de rating

Un alt punct central al vizitei a fost reprezentat de întâlnirile cu investitori internaționali și agenții de rating. Nazare a subliniat că situația economică a României a fost prezentată ca una stabilă, cu progrese evidente: „Execuția bugetară din primul trimestru indică un deficit la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut – un semnal important privind eficiența măsurilor de consolidare fiscală”.

Mesajul transmis investitorilor a fost clar: România rămâne angajată în direcția ajustării fiscale și a stabilității macroeconomice, factori esențiali pentru menținerea ratingului în categoria investițională și pentru reducerea costurilor de finanțare. De asemenea, au avut loc întâlniri organizate de instituții financiare internaționale precum Bank of America, HSBC, Deutsche Bank și ING, menite să asigure accesul la finanțare în condiții competitive.

Consolidarea parteneriatului strategic cu SUA

Vizita delegației române a inclus și discuții cu oficiali ai administrației americane, precum reprezentanți ai Casei Albe, Departamentului de Comerț și Departamentului de Energie. „Delegația României a beneficiat de o primire foarte bună și de semnale clare de susținere, inclusiv în contextul poziției asumate de țara noastră în actualul context internațional”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, acest turneu diplomatic a confirmat că România este percepută ca un partener credibil și predictibil pe scena internațională. Rezultatele obținute – finanțări de miliarde de euro pentru energie, infrastructură și dezvoltare economică – demonstrează un progres semnificativ în relațiile cu Statele Unite și eficiența acțiunilor guvernamentale. „România trebuie să rămână un partener stabil, predictibil și capabil să livreze”, a concluzionat ministrul finanțelor.

România marchează o premieră istorică în domeniul energiei nucleare, obținând prima finanțare din partea Băncii Mondiale pentru acest sector în ultimele șase decenii. Anunțul a fost făcut miercuri, 15 aprilie 2026, de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, aflat la Washington împreună cu ministrul energiei, Bogdan Ivan, și ministrul investițiilor europene, Dragoș Pîslaru, după o întâlnire cu Ajay Banga, președintele World Bank Group.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE