Conform informațiilor de pe contul său de YouTube, James Stewart Whyte, 33 de ani, este un regizor și inginer stabilit în New England. Este absolvent recent al Institutului Politehnic Worcester, unde a studiat ingineria sistemelor, ingineria mecanică și ingineria electrică și informatică.

La începutul fiecărui an, multe persoane își propun să adopte noi standarde de formă fizică. În loc să investească în abonamente la sală sau echipamente costisitoare, James Whyte a ales un exercițiu care nu necesită echipamente speciale și poate fi realizat oriunde.

„Nu mi-am cerut să fac ceva zilnic care ar fi necesitat planificare sau pregătire prealabilă”, a explicat bloggerul.

Rezultatele au fost inițial „subtile”, dar pe măsură ce lunile au trecut, transformările au devenit evidente.

Progresul meu a fost lent. Primele luni au adus schimbări aproape imperceptibile, dar pe măsură ce vara se apropia, rezultatele au început să fie vizibile. Am câștigat masă musculară și am devenit mai puternic. Antrenamentele zilnice au devenit mai ușoare”, a povestit James.

În ciuda progresului lent, impactul a fost real și semnificativ. Deși nu s-a transformat Dwayne „The Rock» Johnson, James a subliniat importanța răbdării.

La mijlocul anului, mi-am evaluat progresul. Rezultatele au fost moderate, dar reale. Acest lucru demonstrează că, după formarea unui obicei nou, trebuie să îi oferi timp pentru a vedea efectele.

James a împărtășit impactul pe care regimul său simplu de antrenament l-a avut asupra corpului său după un an, într-un videoclip.

