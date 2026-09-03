Un nou SUV electrificat vine în România: ce știm despre iCAUR V27

Ce trebuie să știi despre iCAUR V27

Brand: iCAUR, noul brand de SUV-uri electrificate din portofoliul Chery Group.

România: prima piață europeană în care brandul va fi lansat oficial.

Primul model: iCAUR V27, un SUV electrificat cu design robust și sistem REEV.

Prezentare publică: Salonul Auto București, în luna octombrie.

Lansare comercială: vizată pentru începutul anului 2027.

Un SUV care nu încearcă să treacă neobservat

Primul model pregătit pentru piața românească este iCAUR V27. Silueta sa robustă, proporțiile puternice și elementele inspirate de modelele 4×4 îi oferă o identitate diferită de cea a SUV-urilor urbane convenționale. Designul care atrage atenția este completat de tehnologie modernă și de un interior orientat spre confort.

V27 este gândit pentru utilizatori care au nevoie de o mașină în oraș, dar nu vor ca utilizarea ei să se oprească la naveta zilnică. Călătoriile lungi, vacanțele și ieșirile în afara orașului fac parte din scenariile pentru care a fost dezvoltat modelul în dezvoltarea conceptului de Urban Outdoor Adventure.

Ce înseamnă REEV

V27 folosește o soluție electrică cu autonomie extinsă, cunoscută sub denumirea REEV. Sistemul este conceput pentru a permite utilizarea preponderent electrică în deplasările cotidiene și pentru a oferi mai multă flexibilitate atunci când traseul depășește autonomia disponibilă a bateriei.

Pentru șoferii care își doresc avantajele rulării electrificate, dar parcurg și distanțe mari sau ajung în zone în care infrastructura de încărcare este mai puțin predictibilă, această formulă poate reduce teama că o călătorie lungă depinde exclusiv de disponibilitatea stațiilor de încărcare.

De ce începe povestea europeană în România

Introducerea iCAUR continuă dezvoltarea relației dintre Auto Italia și Chery Group. După construirea prezenței locale a mărcii CHERY, lansată în România în 2025, Auto Italia își diversifică portofoliul prin aducerea iCAUR, iar România devine prima piață europeană pentru noul brand.

Primele unități V27 sunt așteptate în țară în luna septembrie și vor fi folosite pentru pregătirea locală a produsului, realizarea materialelor de comunicare și organizarea prezentărilor din perioada de pre-lansare.

Publicul va avea primul contact direct cu modelul în octombrie, la Salonul Auto București. Evenimentul marchează lansarea brandului și prezentarea V27 în România, nu începerea vânzărilor. Lansarea comercială este planificată pentru începutul anului 2027, iar informațiile despre versiuni, echipări, disponibilitate și preț vor fi anunțate mai aproape de acel moment.

Cine aduce iCAUR în România

Introducerea iCAUR pe piața locală este pregătită de Auto Italia, companie cu peste 30 de ani de experiență în importul, distribuția și serviciile post-vânzare pentru automobile. Auto Italia este importatorul oficial CHERY în România din 2025, iar iCAUR extinde prezența locală a mărcilor din portofoliul Chery Group.

Pentru moment, V27 poate fi descoperit ca avanpremieră a unui nou brand de SUV-uri electrificate. Următorul reper este prezentarea din octombrie, urmată de comunicarea detaliilor comerciale înaintea lansării programate pentru începutul anului viitor.

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