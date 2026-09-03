Ce trebuie să știi despre iCAUR V27

Brand: iCAUR, noul brand de SUV-uri electrificate din portofoliul Chery Group.

România: prima piață europeană în care brandul va fi lansat oficial.

Primul model: iCAUR V27, un SUV electrificat cu design robust și sistem REEV.

Prezentare publică: Salonul Auto București, în luna octombrie.

Lansare comercială: vizată pentru începutul anului 2027.

Un SUV care nu încearcă să treacă neobservat

Un nou SUV electrificat vine în România: ce știm despre iCAUR V27

Primul model pregătit pentru piața românească este iCAUR V27. Silueta sa robustă, proporțiile puternice și elementele inspirate de modelele 4×4 îi oferă o identitate diferită de cea a SUV-urilor urbane convenționale. Designul care atrage atenția este completat de tehnologie modernă și de un interior orientat spre confort.

V27 este gândit pentru utilizatori care au nevoie de o mașină în oraș, dar nu vor ca utilizarea ei să se oprească la naveta zilnică. Călătoriile lungi, vacanțele și ieșirile în afara orașului fac parte din scenariile pentru care a fost dezvoltat modelul în dezvoltarea conceptului de Urban Outdoor Adventure.

Ce înseamnă REEV

V27 folosește o soluție electrică cu autonomie extinsă, cunoscută sub denumirea REEV. Sistemul este conceput pentru a permite utilizarea preponderent electrică în deplasările cotidiene și pentru a oferi mai multă flexibilitate atunci când traseul depășește autonomia disponibilă a bateriei.

Pentru șoferii care își doresc avantajele rulării electrificate, dar parcurg și distanțe mari sau ajung în zone în care infrastructura de încărcare este mai puțin predictibilă, această formulă poate reduce teama că o călătorie lungă depinde exclusiv de disponibilitatea stațiilor de încărcare.

De ce începe povestea europeană în România

Un nou SUV electrificat vine în România: ce știm despre iCAUR V27

Introducerea iCAUR continuă dezvoltarea relației dintre Auto Italia și Chery Group. După construirea prezenței locale a mărcii CHERY, lansată în România în 2025, Auto Italia își diversifică portofoliul prin aducerea iCAUR, iar România devine prima piață europeană pentru noul brand.

Primele unități V27 sunt așteptate în țară în luna septembrie și vor fi folosite pentru pregătirea locală a produsului, realizarea materialelor de comunicare și organizarea prezentărilor din perioada de pre-lansare.

Publicul va avea primul contact direct cu modelul în octombrie, la Salonul Auto București. Evenimentul marchează lansarea brandului și prezentarea V27 în România, nu începerea vânzărilor. Lansarea comercială este planificată pentru începutul anului 2027, iar informațiile despre versiuni, echipări, disponibilitate și preț vor fi anunțate mai aproape de acel moment.

Un nou SUV electrificat vine în România: ce știm despre iCAUR V27

Cine aduce iCAUR în România

Introducerea iCAUR pe piața locală este pregătită de Auto Italia, companie cu peste 30 de ani de experiență în importul, distribuția și serviciile post-vânzare pentru automobile. Auto Italia este importatorul oficial CHERY în România din 2025, iar iCAUR extinde prezența locală a mărcilor din portofoliul Chery Group.

Pentru moment, V27 poate fi descoperit ca avanpremieră a unui nou brand de SUV-uri electrificate. Următorul reper este prezentarea din octombrie, urmată de comunicarea detaliilor comerciale înaintea lansării programate pentru începutul anului viitor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singura vedetă prezentă la înmormântarea Ancăi Pandrea! Marea actriță a fost uitată de foștii colegi, inclusiv de cel care i-a transmis ieri un mesaj emoționant
Viva.ro
Singura vedetă prezentă la înmormântarea Ancăi Pandrea! Marea actriță a fost uitată de foștii colegi, inclusiv de cel care i-a transmis ieri un mesaj emoționant
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Unica.ro
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții...
GSP.RO
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții...
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
GSP.RO
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta
Adevarul.ro
Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Fanatik.ro
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Leguma cu producţie record costă de 4 ori mai mult la supermarket decât la fermă. Recoltele tot nu ne ajung
ObservatorNews.ro
Leguma cu producţie record costă de 4 ori mai mult la supermarket decât la fermă. Recoltele tot nu ne ajung
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
Mediafax.ro
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Copil de 9 ani, grav accidentat în timp ce mergea cu trotineta electrică în Bistrița-Nădăud. A fost acroșat din plin de un autocamion
KanalD.ro
Copil de 9 ani, grav accidentat în timp ce mergea cu trotineta electrică în Bistrița-Nădăud. A fost acroșat din plin de un autocamion

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă