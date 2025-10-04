Mormântul lui Amenophis al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, a fost deschis publicului

Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai impresionante din Valea Regilor, și-a deschis porțile pentru public. Mormântul a fost închisă pentru o lungă perioadă, fiind în renovare.

Ceremonia de inaugurare a avut loc sâmbătă, marcând un moment important pentru turismul și patrimoniul cultural al Egiptului.

Săpat acum peste 3.000 de ani, mormântul a trecut prin numeroase provocări de-a lungul timpului. Descoperit în 1799 de arheologi francezi, acesta a fost jefuit și grav deteriorat înainte de a fi supus unui amplu proces de restaurare. Acum, turiștii care vin să vadă Valea Regilor, au șansă să-l viziteze, trebuie însă să știe un detaliu important: mumia și sarcofagul lui Amenophis III nu se află aici.

Înainte de renovare, structura mormântului era în pericol de prăbușire, iar pereții erau grav deteriorați. Restaurarea a fost posibilă datorită sprijinului guvernului japonez și al UNESCO, asigurând conservarea acestui important sit arheologic pentru generațiile viitoare.

Surpriza pe care au avut-o turiștii care au mers să-l viziteze

În urma săpăturilor arheologice, multe dintre artefactele descoperite în mormânt au fost dispersate în muzee din întreaga lume. Muzeul Luvru din Paris, Metropolitan Museum din New York și castelul Highclere din Marea Britanie găzduiesc acum o parte din aceste comori.

Turiștii care merg să vadă mormântul lui Amenhotep al III-lea și se așteaptă ca aici să găsească și sarcofagul cu mumia acestuia vor avea o surpriză neplăcută. Călătorii trebuie să știe că piesele nu se află în Valea Regilor, ci în alte muzee consacrate din Egipt.

Unde se află mumia și sarcofagul lui Amenhotep al III-lea

Mumia și sarcofagul faraonului se află la Muzeul Civilizațiilor din Cairo, în timp ce statui colosale ale lui Amenhotep al III-lea și ale soției sale pot fi admirate la Muzeul Egiptean din Piața Tahrir și la noul Muzeu Mare Egiptean (GEM) din capitală.

Valea Regilor și Muzeul Egiptean se numără printre șase cele mai populare destinații pe care trebuie să le vezi dacă ajungi în Egipt.

Unde se află mormântul lui Amenhotep al III-lea

Mormântul se află în necropola din Teba, locul de odihnă al faraonilor, reginelor și altor personalități importante între secolele XVI și XI î.Hr. Acesta este „decorat cu cele mai rafinate picturi murale dintre mormintele moştenite din dinastia a XVIII-a”, potrivit sursei citate mai sus.

În apropierea mormântului se află templul Kom Al-Hittan, o altă mărturie a grandorii domniei lui Amenhotep al III-lea. Deși afectat de inundațiile Nilului, templul încă păstrează două coloane colosale de granit, care atrag vizitatori din întreaga lume.

Redeschiderea mormântului lui Amenhotep al III-lea reprezintă un pas important în eforturile Egiptului de a-și promova patrimoniul cultural și de a atrage turiști pasionați de istorie antică.

Cine a fost Amenhotep al III-lea

Amenhotep al III-lea, cunoscut și ca Amenhotep cel Magnific sau Amenhotep cel Mare, a fost al nouălea faraon al Dinastiei a XVIII-a a Egiptului Antic. A domnit aproximativ între anii 1386-1349 î.Hr. (există diferențe mici în datele exacte), preluând tronul la o vârstă fragedă, probabil sub regență pentru o perioadă.

Domnia sa a fost caracterizată de o perioadă lungă de circa 38 de ani de prosperitate fără precedent, când Egiptul a atins apogeul puterii sale artistice și internaționale. Egiptul se întindea din Nubia până în Siria, iar Amenhotep a menținut relații diplomatice intense cu mari puteri ale vremii, precum Asiria, Babilonul, Hatti și Mittani. Sub conducerea sa, au fost create numeroase opere de artă și monumente, iar el însuși a fost venerat ca zeu viu.

Ce a însemnat domnia lui Amenhotel al III-lea pentru Egipt

Amenhotep al III-lea este cunoscut pentru statui impresionante, temple și pentru că a fost tatăl lui Amenhotep al IV-lea, cunoscut ulterior ca Akhenaton, care va introduce revoluția religioasă ce a urmat.

În timpul său, Egiptul a avut o singură expediție militară majoră consemnată, o campanie de pacificare a Nubiei. Viața sa și domnia sunt consacrate ca una dintre cele mai strălucite perioade din istoria Egiptului antic.

Ce alte morminte celebre ale regilor și faraonilor din Egipt se află în Valea Regilor

În Valea Regilor, situată pe malul vestic al Nilului în apropiere de Luxor, se găsesc mormintele regilor și faraonilor din perioada Noului Regat al Egiptului Antic (sec. 16 î.Hr. – sec. 11 î.Hr.). Printre cele mai renumite morminte se numără:

  • KV62, mormântul lui Tutankhamon, descoperit intact în 1922 – faimos pentru că a fost descoperit intact și pentru comorile funerare excepționale găsite în interior.
  • Mormântul lui Seti I, cunoscut pentru picturile sale spectaculoase – considerat cel mai frumos mormânt datorită basoreliefului și picturilor complexe și bine conservate.
  • Mormântul lui Ramses II, unul dintre cei mai puternici faraoni – unul dintre cele mai mari, deși este într-o stare mai degradată.
  • Mormintele lui Ramses III și Merneptah, printre alți regi importanți.
  • Mormintele reginei Hatshepsut și ale altor membri ai familiei regale.

Pe lângă regii celebri, în Valea Regilor se găsesc peste 60 de morminte numerotate (KV1 până KV65), inclusiv morminte incomplete și capele funerare pentru nobili și apropiați ai faraonilor. Valea Regilor este un sit arheologic de importanță majoră cu fresce și hieroglife ce oferă informații despre credințele și ritualurile funerare ale Egiptului antic.

La începutul acestui an, Egiptul confirma și găsite mormântului lui Thutmose al II-lea, acesta este primul mormânt antic dezgropat în ultimii zeci de ani, de la cel al lui Tutankhamon, depistat în 1922.

Cât costă să vizitezi mormintele din Valea Regilor

Costurile pentru vizitarea mormintelor din Valea Regilor în 2025 sunt approximate și variază în funcție de numărul și tipul mormintelor vizitate:

  • Bilet standard pentru vizitarea a 3 morminte din Valea Regilor costă în jur de 750 EGP, aproximativ 13 euro.
  • Vizitarea suplimentară a mormântului lui Tutankhamon (KV62) costă în plus aproximativ alți 13 euro.
  • Biletul pentru mormântul lui Seti I (KV17) este mai scump și cost 2000 EGP, de aproximativ 37 de euro.
  • Alte morminte, cum ar fi KV9 (Ramses V și VI), au bilete de aproximativ 220 EGP, aproximativ 4 euro.

Pe lângă biletele de intrare, tururile organizate din Hurghada sau Luxor care includ transport și ghid vorbitor de limba engleză pot costa între 45 și 70 euro per persoană, în funcție de pachet.

