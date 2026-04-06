15 mașini de lux importate ilegal din Andorra

Procurorii și polițiștii au desfășurat cinci percheziții domiciliare în București și Ilfov, vizând un caz de import ilegal al 15 autoturisme de lux din Andorra, bazat pe documente falsificate.

În acest dosar sunt suspectați trei cetățeni: un francez, un belgian și un român, dar și o persoană juridică din România. Conform Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, autoturismele de lux, inclusiv modele precum Aston Martin Volante DB18, Porsche GT4RS Cayman și McLaren 750S Spider, au fost introduse în România în datele de 9 ianuarie, 26 ianuarie și 10 februarie, folosind acte false.

Mașinile au fost ulterior înmatriculate pe baza unor declarații false, cu scopul de a ascunde originea reală a bunurilor și a fondurilor implicate în tranzacționarea lor.

Doi străini, implicați în import ilegal de mașini de lux în România

„Suspecții au importat din Andorra, în România, 15 autoturisme de lux, disimulând adevărata proveniență și circulația ulterioară a acestora, precum și a sumelor de bani folosite atât pentru achiziționarea lor, cât și a celor obținute din tranzacționarea ulterioară a acestora“, au precizat anchetatorii, citați de news ro.

Cetățenii francez și belgian implicați în acest caz au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de folosirea documentelor vamale falsificate în formă continuată și de spălare de bani în formă continuată, implicând 15 acte materiale. Ulterior, aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu interdicția de a părăsi teritoriul României.

Pentru a preveni ascunderea sau înstrăinarea autoturismelor de lux, autoritățile au instituit măsura sechestrului asigurător asupra vehiculelor. „În prezent, sunt efectuate demersuri în vederea aplicării efective a acestei măsuri”, au mai transmis procurorii.

