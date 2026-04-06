Potrivit unui comunicat transmis duminică dimineața de Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții și se află acum în comă, susținut de aparate.

Surse Libertatea confirmă că starea lui Lucescu rămâne gravă, fiind „tot la ATI, staționar”. Familia sa, inclusiv soția Neli, fiul Răzvan și nepotul Matei, au ajuns la spital sâmbătă noaptea, cu doar câteva minute înainte de miezul nopții.

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a plecat de urgență din Grecia imediat după meciul cu Panathinaikos, terminat 0-0. Poliția greacă l-a escortat rapid spre aeroport, iar la ora 21.25 acesta decolase deja spre București, la bordul unui avion privat, conform surselor.

După aproximativ 20 de minute petrecute la spital, cei trei membri ai familiei au fost văzuți părăsind clădirea. La ieșire, Răzvan Lucescu a făcut un apel către jurnaliști: „E o situație grea și vă rog mult să respectați acest moment. Cei de la spital știu cel mai bine să vă explice, dau comunicate atunci când este nevoie, când simt că este momentul. Înțelegeți asta. Nu e simplu deloc.”