Acuzația principală este de instigare publică, în urma unor declarații controversate făcute în spațiul online la finalul anului 2024, în contextul tensiunilor generate de anularea alegerilor prezidențiale.

Îndemn la violență și distrugere

Incidentul care a stat la baza dosarului penal a avut loc pe 7 decembrie 2024, în jurul orei 13:00. Aflat pe strada Gării din municipiul Bistrița, chiar în fața Instituției Prefectului și a Biroului Electoral Județean, actualul parlamentar a inițiat o transmisiune în direct pe o rețea de socializare.

Adresându-se unei audiențe considerabile – profilul său fiind urmărit de aproximativ 84.800 de persoane –, Boșutar a lansat un mesaj considerat de anchetatori drept un îndemn direct la violență și distrugere.

„Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”, a spus Tiberiu Boșutar în timpul transmisiunii live.

Acuzațiile procurorilor

Conform rechizitoriului întocmit de procurorii PÎCCJ, declarațiile au incitat publicul la revolte violente și la incendierea instituțiilor statului.

Anchetatorii subliniază că astfel de mesaje au afectat grav ordinea și liniștea publică, alimentând un climat deja tensionat.

Pentru a demonta o eventuală apărare bazată pe dreptul la opinie, procurorii au precizat clar în documentele trimise instanței:

Dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut.

Acest drept poate fi restrâns în mod legal atunci când limitarea este necesară pentru prevenirea săvârșirii de infracțiuni.

La data la care a făcut respectiva transmisiune live, Tiberiu Boșutar nu obținuse încă în mod oficial calitatea de deputat.

Totuși, având în vedere statutul său actual de demnitar ales în Parlamentul României sub sigla AUR, competența de a judeca acest caz pe fond îi revine Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde a și fost înaintat dosarul.

