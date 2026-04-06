După ce Codruța Filip a spus că a divorțat, Valentin Sanfira a precizat că nu știe nimic despre acest lucru. Însă apoi cântăreața a dezvăluit că actele au fost semnate la începutul lunii martie și că nu înțelege de ce fostul ei soț nu își asumă despărțirea.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, Codruța Filip a afirmat că, după ce a divorțat de Valentin Sanfira, a mers la psiholog.

„Codruța Filip a clacat după toată situația dificilă prin care a trecut în ultimele luni, odată cu divorțul. A apelat la ajutorul unui terapeut specialist, pentru că perioada a fost extrem de grea pentru ea. Chiar dacă încă există sentimente, nu poate trece peste ce s-a întâmplat”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Alături de mesaj, fostul prezentator de la PRO TV a postat și un filmuleț, care este parte din podcastul său și în care Codruța Filip oferă detalii despre ajutorul primit.

„Efectiv, acum am simțit la un moment dat că nu mai pot. Că nu mai pot să duc și că nu știu cum să gestionez toată treaba asta și tot ceea ce se întâmplă. Și m-am trezit într-o dimineață, în urmă cu, nu știu, vreo trei săptămâni, și mă uitam efectiv pe geam așa, în gol. Și zic: Nu pot, nu mai pot! Indiferent de cât mi-ar fi zis cei din jur că o să fiu bine și că sunt tare și că n-au cunoscut așa om puternic, nu…

Simțeam că nu mai pot și că o iau pe o pantă rea. Și că efectiv inima mi-e bucăți și nu știu cum să o adun. Și am pus mâna pe telefon, pentru că am primit de la mai mulți prieteni contacte ale unor psihologi, terapeuți și așa mai departe… Am pus mâna pe telefon, am sunat primul terapeut pe care l-am găsit în lista de contacte, mi-am făcut programare și m-am dus. Singură! Pentru că am simțit că trebuie să vorbesc și că am nevoie de ajutor”, a spus Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE