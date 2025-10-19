5 utilizări neobișnuite ale orezului în gospodărie

Despre orez

Orezul este una dintre cele mai vechi plante cultivate de om. Primele dovezi arheologice ale cultivării sale provin din Asia de Sud-Est, în special din regiunile care corespund astăzi Chinei, Indiei și Thailandei. În China, orezul era deja cultivat în jurul anului 7000 î.Hr., iar de acolo s-a răspândit treptat în restul Asiei.

Prin comerț și migrație, cultura orezului a ajuns mai târziu în Africa, apoi în Europa, iar de acolo, în perioada colonială, în America. Astăzi, orezul este o plantă universală, cultivată pe toate continentele, de la câmpiile din Italia până la terasele înalte din Filipine.

Orezul aparține familiei Poaceae, aceeași familie din care fac parte grâul, porumbul și orzul.
Numele științific al speciei cel mai des cultivate este Oryza sativa, dar există și alte specii, cum ar fi Oryza glaberrima, cultivată mai ales în Africa de Vest.

Planta de orez are un ciclu de viață anual și se dezvoltă cel mai bine în zone calde și umede. Este una dintre puținele culturi care poate fi crescută în soluri inundate, datorită unei adaptări biologice care îi permite să transporte oxigenul către rădăcini chiar și în condiții de apă stătătoare.

Orezul este o sursă excelentă de carbohidrați complecși, care furnizează energie constantă organismului. De asemenea, conține o cantitate moderată de proteine vegetale și este natural fără gluten, ceea ce îl face potrivit pentru persoanele cu intoleranță la gluten sau boală celiacă.

Punctajul unui candidat la șefia agenției care construiește spitalele regionale a crescut spectaculos după contestația de la proba dosarelor
Recomandări
Punctajul unui candidat la șefia agenției care construiește spitalele regionale a crescut spectaculos după contestația de la proba dosarelor

Varietățile integrale, precum orezul brun, roșu sau negru păstrează vitamine din complexul B, magneziu, fier, fibre și antioxidanți precum antocianinele.

Utilizări mai neobișnuite ale orezului în gospodărie

Deși orezul este una dintre cele mai consumate cereale din lume, el este utilizat uneori și în alte scopuri decât cele alimentare. Iată, așadar, câteva utilizări mai puțin obișnuite ale orezului:

5 utilizări neobișnuite ale orezului în gospodărie
Utilizări mai neobișnuite ale orezului în gospodărie

Pentru absorbția umidității

Orezul are o proprietate foarte interesantă, absoarbe umezeala din mediul înconjurător. Din acest motiv, poate fi folosit în multe feluri pentru a menține obiectele sau spațiile uscate.

  • În borcanele cu sare sau zahăr – dacă sarea se lipește din cauza umidității, poți pune câteva boabe de orez în solniță. Acestea vor absorbi excesul de apă și vor împiedica formarea bulgărilor.
  • Pentru uscarea dispozitivelor electronice – o metodă cunoscută, deși trebuie aplicată cu prudență, este aceea de a pune telefonul umed într-un recipient cu orez crud, pentru ca acesta să absoarbă parțial umezeala.
  • În dulapuri și sertare – orezul poate fi plasat în săculeți de pânză sau în mici boluri pentru a reduce umiditatea și a preveni apariția mucegaiului sau mirosurilor neplăcute.
  • În borcanele cu condimente sau ceaiuri – orezul previne aglomerarea și menține ingredientele uscate și proaspete mai mult timp.

Decorativ

Datorită formei sale simple și culorii neutre, orezul este excelent ca element de decor sau chiar material de lucru pentru activități creative. Pe lângă faptul că este accesibil, orezul este ușor de manipulat și complet biodegradabil, ceea ce îl face o alegere potrivită pentru activități creative sustenabile.

  • Pentru lumânări și aranjamente florale – orezul colorat poate fi folosit ca umplutură pentru borcane sau vaze, oferind un efect vizual plăcut și natural. Se poate colora cu colorant alimentar sau acuarele diluate.
  • Pentru lumânări parfumate – un strat de orez într-un borcan stabilizează lumânarea și absoarbe eventualele scurgeri de ceară.

În pungi termice

Puțini știu că orezul poate înlocui cu succes punguțele de gel termic folosite pentru dureri musculare sau pentru calmarea inflamațiilor.

Pentru o pernuță termică de orez se pune orez crud într-un săculeț de bumbac (de exemplu o șosetă curată) și se închide bine. Apoi, se încălzește în cuptorul cu microunde timp de 1–2 minute. Orezul reține căldura o perioadă lungă, eliberând-o treptat, iar pernuța poate fi aplicată pe spate, gât sau umeri pentru relaxare musculară.

Pentru o compresă rece, același săculeț poate fi păstrat la congelator timp de câteva ore. Orezul își menține răceala fără să devină rigid, oferind o compresă maleabilă și natural, perfectă pentru entorse, febră sau migrene.

Această metodă este ieftină, reutilizabilă și ecologică, evitând materialele plastice sau soluțiile chimice din pungile comerciale.

Pentru curățarea vaselor, sticlelor

O altă utilizare ingenioasă este aceea de agent abraziv natural, foarte util pentru curățarea obiectelor greu accesibile.

Pentru sticle și carafe se umple parțial vasul cu orez crud, apă caldă și puțin detergent. Agitarea creează un efect abraziv ușor, care curăță depunerile fără a zgâria sticla.

Pentru râșnițe de cafea sau condimente: câteva linguri de orez crud măcinate curăță resturile uleioase și elimină mirosurile persistente.

Pentru tigăi din fontă, orezul poate fi folosit în loc de bureți metalici, pentru a îndepărta resturile fără a afecta suprafața.

Această metodă este o alternativă ecologică la detergenții puternici și reduce nevoia de produse chimice agresive.

În timpul coacerii aluatului

Atunci când coci un aluat fraged de tartă sau plăcintă există o problemă comună. Pe măsură ce se încălzește, grăsimea se topește, iar aerul din aluat se dilată, ceea ce face ca fundul să se ridice și pereții să se prăbușească.

Pentru a preveni acest lucru, bucătarii folosesc greutăți de copt, care apasă uniform pe aluat și îl țin la locul lui în timp ce se coace parțial.

Deși există greutăți speciale din ceramică sau oțel, orezul crud este o alternativă excelentă, ieftină și mereu la îndemână.

Curiozități despre orez

  • Orezul este alimentul de bază cel mai consumat pentru peste jumătate din populația lumii, în special în Asia, servind ca sursă principală de nutriție.
  • Există peste 120.000 de varietăți diferite de orez, fiecare cu textura, conținutul de amidon, aroma și proprietățile nutritive unice. Cel mai consumat tip este orezul alb, deoarece este accesibil, disponibil pe scară largă și ușor de preparat.

Descoperă și Care sunt tipurile de orez

  • Orezul este un ingredient esențial în multe produse de înfrumusețare, inclusiv măști faciale, tratamente pentru păr și exfoliante, datorită proprietăților sale naturale și blânde care oferă beneficii hidratante și nutritive. În special, multe țări asiatice au o lungă istorie de utilizare a orezului în produsele de înfrumusețare, unde este o cultură alimentară de bază.
  • Orezul este o cultură importantă pentru economia globală, cu peste 500 de milioane de tone produse în fiecare an, ceea ce îl face a doua cea mai produsă cereală după porumb. Industria orezului joacă un rol foarte important în asigurarea securității alimentare pentru miliarde de oameni din întreaga lume, în special în țările în curs de dezvoltare, și contribuie semnificativ la creșterea economică mondială.
  • În unele culturi, orezul este considerat un simbol al fertilității și prosperității și este adesea folosit în ceremonii sau ritualuri religioase. În Japonia, de exemplu, orezul este considerat o cultură sacră și este frecvent utilizat în nunți și alte ceremonii tradiționale. În mod similar, în Thailanda, orezul joacă un rol esențial în multe ritualuri budiste și este adesea oferit ca dar călugărilor și altor figuri spirituale.
  • În unele culturi asiatice, cuvântul ”mâncare” este sinonim cu ”orez”. De exemplu, în limba thailandeză, a întreba ”Ai mâncat?” se spune literalmente ”Ai mâncat orez?”.
  • Din păcate, orezul este o cultură complexă și, în ciuda popularității sale globale, este adesea asociat cu consumul mare de apă, poluare, degradarea solului și emisiile de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, unii fermieri adoptă practici de cultivare mai sustenabile, inclusiv utilizarea îngrășămintelor naturale, iar cercetătorii continuă să dezvolte noi soiuri de orez care necesită mai puțină apă și sunt mai rezistente la dăunători, arată freerice.com.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șoferii vor depinde de medic, dacă mai vor permis - o lege nouă propusă de MAI așteaptă să fie adoptată
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Avantaje.ro
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Rareș Prisacariu, copilul minune din Botoșani, l-a întâlnit pe David Popovici și au jucat ping-pong: „Această strângere de mână mă va însoți mereu”
Știri România 13:52
Rareș Prisacariu, copilul minune din Botoșani, l-a întâlnit pe David Popovici și au jucat ping-pong: „Această strângere de mână mă va însoți mereu”
Două mașini au luat foc în parcarea unui hotel de pe Șoseaua Pipera, în Ilfov. Incendiul s-a extins și la o țeavă de alimentare cu gaz | VIDEO
Știri România 13:43
Două mașini au luat foc în parcarea unui hotel de pe Șoseaua Pipera, în Ilfov. Incendiul s-a extins și la o țeavă de alimentare cu gaz | VIDEO
Parteneri
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul.ro
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Ce s-a ales de cel mai scump jucător pe care Real Madrid l-a cumpărat vreodată. Ce face astăzi
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai scump jucător pe care Real Madrid l-a cumpărat vreodată. Ce face astăzi
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Olga Guțanu, iubita lui CRBL, a spus dacă vrea sau nu, copil cu artistul. „E misiune imposibilă. El își ascunde toate emoțiile”
Stiri Mondene 14:12
Olga Guțanu, iubita lui CRBL, a spus dacă vrea sau nu, copil cu artistul. „E misiune imposibilă. El își ascunde toate emoțiile”
Cum alegi un sandviș corect. Mihaela Bilic recomandă câteva variante. „Nu este dietetic și ne poate pune în pericol silueta”
Stiri Mondene 13:07
Cum alegi un sandviș corect. Mihaela Bilic recomandă câteva variante. „Nu este dietetic și ne poate pune în pericol silueta”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
ObservatorNews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Libertateapentrufemei.ro
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Mediafax.ro
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
KanalD.ro
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT

Politic

Cel mai sărac ministru al României nu are casă, mașină sau terenuri, dar a împrumutat PSD cu 198.000 de lei
Politică 08:40
Cel mai sărac ministru al României nu are casă, mașină sau terenuri, dar a împrumutat PSD cu 198.000 de lei
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Politică 18 oct.
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
Fanatik.ro
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift