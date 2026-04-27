Conform regulilor Guinness World Records, desertul a fost preparat și asamblat pe loc, folosindu-se 50.000 de pișcoturi și peste 3.000 de ouă. Recordul precedent, stabilit în 2019 de echipa Galbani din Milano, măsura 273,5 metri.

Mirko Ricci, organizatorul evenimentului, este cel care a deținut inițial recordul în 2017, însă acesta a fost depășit doi ani mai târziu. Ricci a explicat că alegerea Londrei pentru această încercare a fost un gest de recunoștință față de Regatul Unit.

„Tiramisul este cel mai incredibil desert pe care Italia l-a exportat”, a declarat el. Preparatul a fost ornat cu o coroană aurie.

Chef Carmelo Carnevale a subliniat că tiramisul trebuia să aibă cel puțin 8 cm înălțime și 15 cm lățime pentru a respecta cerințele recordului. Întrebat care este secretul unui tiramisu perfect, el a răspuns: „O cafea foarte bună, o cremă fermă și, de asemenea, multă pasiune”.

Ricci a mulțumit tuturor participanților la evenimentul de două zile, concluzionând: „Acesta este un record pentru noi”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE